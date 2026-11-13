Как сохранить заряд телефона во время блэкаута: 7 настроек, которые стоит изменить прямо сейчас

Во время длительных отключений электроэнергии смартфон становится одним из важнейших средств связи. Однако даже полностью заряженное устройство может быстро разрядиться из-за работы приложений, яркого экрана и постоянного использования мобильного интернета.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), поделились рекомендациями, которые помогут украинцам оставаться на связи во время отключений электричества. Рассказываем, какие настройки смартфона стоит изменить, чтобы снизить расход энергии и мобильного трафика.

Включите режим энергосбережения

Необязательно ждать, пока заряд аккумулятора упадет до 20%. Режим энергосбережения можно активировать сразу после отключения света.

На Android соответствующую функцию обычно можно найти в разделе "Настройки" – "Батарея" – "Энергосбережение". На iPhone нужно открыть настройки аккумулятора и включить режим низкого заряда. Эта функция ограничивает некоторые фоновые процессы, анимацию и другие энергозатратные операции, помогая телефону дольше работать без подзарядки.

Уменьшите яркость экрана

Дисплей относится к компонентам смартфона, которые могут потреблять значительную часть заряда. Особенно если яркость установлена на максимум. Стоит уменьшить ее до комфортного уровня и настроить автоматическую блокировку экрана через 30 секунд бездействия.

Дополнительно можно отключить функцию постоянно активного дисплея, если она поддерживается устройством.

Ограничьте фоновую работу приложений

Как сохранить заряд телефона... Источник: nkek.gov.ua Развернуть

Даже когда вы не пользуетесь смартфоном, отдельные приложения могут обновлять информацию, синхронизировать файлы и выполнять другие задачи. Проверьте в настройках батареи, какие приложения потребляют больше всего энергии, и ограничьте фоновую активность тех, которые не нужны во время отключения света.

На iPhone также можно перейти к настройкам обновления контента в фоновом режиме. В то же время не стоит ограничивать работу приложений, от которых зависят важные сообщения и уведомления.

Отключите автоматическую загрузку в Telegram

Как сохранить заряд телефона... Источник: nkek.gov.ua Развернуть

Telegram может автоматически загружать фотографии, видео и другие файлы из чатов и каналов. Это создает дополнительную нагрузку на мобильное соединение.

При необходимости можно отдельно ограничить загрузку фотографий, видеозаписей и файлов. Так вы сами будете решать, какой контент открывать.

Измените настройки WhatsApp

В WhatsApp также предусмотрена автоматическая загрузка медиафайлов, в том числе фотографий, аудио, видео и документов.

Отключите автоматическую загрузку через мобильную сеть для тех типов файлов, которые не нужны вам постоянно. Это поможет избежать лишнего расхода интернета, особенно в активных групповых чатах.

Отключите автозагрузку в Viber

Еще один мессенджер, настройки которого стоит проверить, – Viber. В разделе "Настройки" – "Медиа" найдите автоматическую загрузку файлов через мобильную сеть и отключите ее.

Также можно отказаться от автоматического воспроизведения видео. Это позволит избежать ненужной загрузки контента, когда мобильная связь работает нестабильно.

Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от версии приложения и операционной системы.

Включите экономию трафика и уменьшите качество видео

Как сохранить заряд телефона... Источник: nkek.gov.ua Развернуть

Во время блэкаута лучше ограничить просмотр видео в высоком разрешении. YouTube, TikTok и другие платформы могут расходовать немало мобильных данных и заряда батареи.

В настройках воспроизведения видео стоит выбирать режим экономии трафика или более низкое качество изображения. На Android также можно включить системную функцию экономии трафика, а на iPhone – режим низкого объема данных для мобильного соединения.

Если есть возможность, фильмы, музыку, карты местности и важные документы лучше загрузить заранее, пока есть электричество и стабильный Wi-Fi.

Что делать, если во время блэкаута пропала мобильная связь

Как сохранить заряд телефона... Источник: nkek.gov.ua Развернуть

Как сохранить заряд телефона... Источник: nkek.gov.ua Развернуть

В НКЭК также напоминают о возможности использования национального роуминга. Если сеть вашего оператора недоступна, можно попробовать вручную подключиться к другой украинской мобильной сети.

Для этого нужно отключить автоматический выбор сети в настройках телефона и выбрать доступного оператора. Для пользования мобильным интернетом может понадобиться включить роуминг данных.

Кроме того, стоит заранее позаботиться о павербанке и резервном питании домашнего интернета. В частности, технология xPON может обеспечивать доступ к сети во время отключения электричества, если оборудование провайдера имеет резервное питание, а роутер и оптический терминал ONU получают электроэнергию от альтернативного источника.

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