Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек: эти хитрости знают не все

Еще один важный шаг – освобождение памяти.

Со временем смартфоны могут начинать работать медленнее: программы зависают, экран блокируется, а даже набор текста становится неудобным. Это не всегда означает, что устройство нужно заменять или сбрасывать до заводских настроек.

Причины замедления могут быть разными – от нехватки свободной памяти до износа батареи. OBOZ.UA рассказывает о нескольких способах улучшить производительность телефона без радикальных мер.

Почему смартфон начинает работать медленнее

Причины снижения производительности зависят от операционной системы. На Android на скорость работы могут влиять переполненное хранилище, большое количество программ в фоновом режиме, устаревшее программное обеспечение и износ компонентов.

На устройствах Apple, в частности iPhone и iPad, проблемы также могут возникать из-за ухудшения состояния аккумулятора, экстремальных температур или проблем с подключением к интернету.

Как ускорить Android без сброса настроек

Производитель устройств Android HONOR рекомендует несколько способов восстановить скорость работы смартфона.

Перезагрузите телефон. Это поможет закрыть активные процессы и освободить системные ресурсы.

Это поможет закрыть активные процессы и освободить системные ресурсы. Обновите операционную систему. Установка доступных обновлений позволяет исправлять ошибки, повышать безопасность и улучшать совместимость с приложениями.

Освободите место в хранилище. Удалите ненужные файлы, фотографии и приложения, которыми больше не пользуетесь.

Удалите ненужные файлы, фотографии и приложения, которыми больше не пользуетесь. Очистите кэш приложений. Некоторые приложения накапливают значительный объем временных данных. При этом со временем кэш может создаваться повторно.

Некоторые приложения накапливают значительный объем временных данных. При этом со временем кэш может создаваться повторно. Удалите или отключите ненужные приложения. Это поможет снизить излишнее потребление ресурсов устройства.

Это поможет снизить излишнее потребление ресурсов устройства. Уменьшите количество системных анимаций. Это может ускорить переходы между экранами.

Также производитель предлагает ограничивать некоторые фоновые процессы через настройки разработчика. Однако с этим следует быть осторожными, поскольку такие изменения могут повлиять на работу некоторых приложений.

Как ускорить смартфон без сб... Источник: pexels Развернуть

Как улучшить производительность iPhone

Apple также дает рекомендации на случай, если iPhone или iPad начинает работать медленнее.

В первую очередь стоит проверить подключение к интернету. Медленная или перегруженная сеть может вызывать задержки в работе приложений, которым требуется подключение.

Компания также советует не закрывать все приложения постоянно. Завершать работу стоит прежде всего тех приложений, которые не отвечают на команды, поскольку после принудительного закрытия их данные придется загружать заново.

Еще один важный шаг – освобождение памяти. По рекомендациям Apple, чтобы предотвратить проблемы с производительностью, нужно оставлять не менее 1 ГБ свободного места.

Чтобы освободить хранилище, откройте раздел "Настройки", перейдите в пункт "Основные", а затем – "Хранилище iPhone". Там можно удалить ненужные приложения или воспользоваться функцией выгрузки приложения, которая позволяет сохранить его документы и данные.

Также Apple рекомендует учитывать следующие факторы:

Режим энергосбережения. Он ограничивает выполнение некоторых действий для экономии заряда, из-за чего отдельные задачи могут выполняться медленнее.

Температура. Сильная жара или холод могут негативно влиять на работу устройства.

Сильная жара или холод могут негативно влиять на работу устройства. Состояние аккумулятора. Со временем батарея теряет емкость и производительность, поэтому может потребоваться ее замена.

Когда стоит заменить смартфон

Если после оптимизации телефон продолжает работать медленно, возможно, его компоненты уже не обеспечивают достаточную производительность для современных приложений и операционных систем.

Для Android-устройств в таком случае можно рассмотреть замену смартфона. В то же время для iPhone Apple рекомендует сначала проверить состояние аккумулятора: его замена или обращение в сервисный центр могут стать альтернативой покупке нового устройства.

В целом о замене телефона стоит задуматься, если проблемы со скоростью не исчезают, устройство больше не отвечает потребностям владельца или его технические ограничения мешают повседневному использованию.

Напомним, улучшить покрытие домашней сети Wi-Fi можно с помощью старого смартфона. Его можно использовать как дополнительную точку доступа, чтобы передавать сигнал в места, где основной роутер работает недостаточно эффективно.

Как писал OBOZ.UA, мобильный интернет стоит выключать, когда смартфон подключен к Wi-Fi. Это поможет избежать лишнего расхода мобильного трафика, ведь некоторые приложения и системные службы могут продолжать передавать данные через мобильную сеть.