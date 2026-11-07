Как проверить, прослушивают ли вас через телефон: инструкция

Прослушивает ли вас телефон – как проверить.

Иногда после разговора о каком-либо товаре на смартфоне начинает появляться реклама именно этого продукта. Из-за таких случаев пользователи подозревают, что телефон может записывать их разговоры без разрешения.

Как пишет Index, многие приложения имеют доступ к микрофону смартфона. Он нужен для телефонных звонков, записи видео, отправки голосовых сообщений и работы цифровых помощников. В то же время соответствующие разрешения иногда получают и программы, которым они не нужны для выполнения основных функций.

Как проверить телефон на прослушивание

Специалисты предлагают провести несложный эксперимент, который поможет проверить возможную связь между устными разговорами и появлением персонализированной рекламы.

Для этого нужно:

Выбрать необычный товар, который раньше вас не интересовал. Например, корм для экзотического животного, которого у вас нет. В течение некоторого времени несколько раз вслух поговорить об этом продукте рядом со смартфоном. Не искать информацию о товаре в интернете, не смотреть связанные с ним видео и не обсуждать его в мессенджерах. В течение следующих нескольких дней внимательно следить за рекламой в социальных сетях, браузере и других приложениях.

Если появится реклама выбранного товара, это может вызвать подозрения. Однако такое совпадение не доказывает, что смартфон тайно записывал разговор. Рекламные алгоритмы используют множество других источников информации, в частности историю поиска, геолокацию, предыдущие покупки и поведение пользователей со схожими интересами.

Как проверить доступ к микрофону на Android и iPhone

Более надежный способ проверить, какие приложения могут использовать микрофон, – посмотреть разрешения в настройках смартфона.

На Android:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Безопасность и конфиденциальность" или "Конфиденциальность".

Выберите "Панель управления разрешениями".

Откройте раздел "Микрофон" и посмотрите, какие приложения недавно им пользовались.

Запретите доступ приложениям, которым он не нужен.

На смартфонах с Android 12 и более новыми версиями при использовании микрофона обычно появляется зеленый индикатор в верхней части экрана.

На iPhone:

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность".

Нажмите "Микрофон".

Посмотрите список приложений и отключите доступ для ненужных программ.

На iPhone оранжевая точка в верхней части экрана означает, что приложение использует микрофон. Зеленый индикатор сообщает об использовании камеры или камеры вместе с микрофоном.

Также в разделе "Конфиденциальность и безопасность" можно воспользоваться функцией "Отчет о конфиденциальности приложений", чтобы проверить использование предоставленных разрешений.

Важно понимать, что наличие разрешения на использование микрофона не означает, что приложение прослушивает разговоры. Однако регулярная проверка настроек конфиденциальности поможет ограничить нежелательный доступ к личной информации.

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