Как проверить, прослушивают ли вас через телефон: инструкция
Прослушивает ли вас телефон – как проверить.
Источник: Создано с помощью ИИ
Иногда после разговора о каком-либо товаре на смартфоне начинает появляться реклама именно этого продукта. Из-за таких случаев пользователи подозревают, что телефон может записывать их разговоры без разрешения.
Как пишет Index, многие приложения имеют доступ к микрофону смартфона. Он нужен для телефонных звонков, записи видео, отправки голосовых сообщений и работы цифровых помощников. В то же время соответствующие разрешения иногда получают и программы, которым они не нужны для выполнения основных функций.
Как проверить телефон на прослушивание
Специалисты предлагают провести несложный эксперимент, который поможет проверить возможную связь между устными разговорами и появлением персонализированной рекламы.
Для этого нужно:
- Выбрать необычный товар, который раньше вас не интересовал. Например, корм для экзотического животного, которого у вас нет.
- В течение некоторого времени несколько раз вслух поговорить об этом продукте рядом со смартфоном.
- Не искать информацию о товаре в интернете, не смотреть связанные с ним видео и не обсуждать его в мессенджерах.
- В течение следующих нескольких дней внимательно следить за рекламой в социальных сетях, браузере и других приложениях.
Если появится реклама выбранного товара, это может вызвать подозрения. Однако такое совпадение не доказывает, что смартфон тайно записывал разговор. Рекламные алгоритмы используют множество других источников информации, в частности историю поиска, геолокацию, предыдущие покупки и поведение пользователей со схожими интересами.
Как проверить доступ к микрофону на Android и iPhone
Более надежный способ проверить, какие приложения могут использовать микрофон, – посмотреть разрешения в настройках смартфона.
На Android:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Безопасность и конфиденциальность" или "Конфиденциальность".
- Выберите "Панель управления разрешениями".
- Откройте раздел "Микрофон" и посмотрите, какие приложения недавно им пользовались.
- Запретите доступ приложениям, которым он не нужен.
На смартфонах с Android 12 и более новыми версиями при использовании микрофона обычно появляется зеленый индикатор в верхней части экрана.
На iPhone:
- Откройте "Настройки".
- Перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность".
- Нажмите "Микрофон".
- Посмотрите список приложений и отключите доступ для ненужных программ.
На iPhone оранжевая точка в верхней части экрана означает, что приложение использует микрофон. Зеленый индикатор сообщает об использовании камеры или камеры вместе с микрофоном.
Также в разделе "Конфиденциальность и безопасность" можно воспользоваться функцией "Отчет о конфиденциальности приложений", чтобы проверить использование предоставленных разрешений.
Важно понимать, что наличие разрешения на использование микрофона не означает, что приложение прослушивает разговоры. Однако регулярная проверка настроек конфиденциальности поможет ограничить нежелательный доступ к личной информации.
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