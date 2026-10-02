Как перенести данные со старого iPhone на новый: инструкция

Еще несколько лет назад покупка нового iPhone гарантированно сопровождалась головной болью. Настройки сходили на нет, половину приложений приходилось искать и устанавливать заново, а данные, накопленные годами, просто исчезали. Многие пользователи в итоге сдавались и начинали всё с нуля.

К счастью, Apple решила эту проблему с помощью функции "Быстрый старт". Если раньше для резервного копирования и переноса данных обязательно требовался компьютер, то теперь с её помощью можно сделать всё, не прибегая к подключению проводов. Все делается очень просто: кладете два устройства рядом, выполняете несколько подсказок на экране — и контакты, фотографии, сообщения и даже настройки приложений оказываются на новом смартфоне. Как воспользоваться функцией "Быстрый старт" и как перенести данные между старым и новым iPhone с помощью провода, рассказало издание Engadget.

Как перенести данные через "Быстрый старт"

Перенос данных между iPhone... Источник: Apple Развернуть

"Быстрый старт" — одна из тех фирменных технологий Apple, в которой все работает как бы само собой. Достаточно включить новый смартфон рядом со старым, подтвердить использование своего Apple ID — и процесс запустится. На экране нового iPhone появится анимация, которую нужно отсканировать камерой старого устройства. Это свяжет гаджеты и запустит процесс переноса данных.

Далее остаётся выполнить базовые шаги настройки: ввести текущий пароль разблокировки и настроить Face ID или Touch ID. Когда система спросит о способе переноса, выберите либо последнюю копию из iCloud, либо прямой перенос данных со старого iPhone.

Если вам нужно начать пользоваться новым смартфоном как можно быстрее, тогда лучше всего выбрать iCloud — он сначала загрузит всё самое необходимое, а остальное дозагрузит в фоновом режиме. Если же на старом устройстве накопились терабайты фотографий и видео, процесс может затянуться. Однако при наличии скоростного Wi-Fi вариант с облаком обычно оказывается самым оперативным.

Что делать в случае сбоев

В целом "Быстрый старт" работает как часы, но от сбоев никто не застрахован. Потоковая передача данных может "зависнуть" из-за слабого Wi-Fi или просто из-за слишком большого объема данных. Не стоит часами сидеть и ждать, пока индикатор прогресса сдвинется с места — просто перезагрузите iPhone, чтобы безопасно прервать процесс, и начните заново.

Если же беспроводная связь окажется совершенно ненадежной, на помощь придет кабель. Возьмите USB-C (или Lightning, если у вас более старая модель) и соедините оба смартфона. Обратите внимание, что стандартный кабель из комплекта ограничен скоростью USB 2.0. Для зарядки этого вполне достаточно, а вот для объёмных файлов — недостаточно. Базовые версии iPhone до сих пор имеют медленные порты, тогда как модели iPhone 15 Pro и более новые "прошки" поддерживают USB 3 со скоростью до 10 Гбит/с. Это более чем в двадцать раз быстрее, чем USB 2, поэтому разница во времени будет колоссальной — главное, иметь подходящий кабель.

Иногда при переносе данных на новое устройство просто не хватает памяти. Обычно это происходит, когда объем хранилища на новом iPhone меньше, чем был на старом. В таком случае перед повторной попыткой очистите память на старом смартфоне, удалив объёмные файлы. Также проверьте, обновлены ли оба устройства до последней версии iOS — именно разница в версиях системы чаще всего становится причиной внезапного сбоя.

Данные между iPhone также мо... Источник: Pexels Развернуть

Как перенести данные, если старого iPhone нет под рукой

Может случиться так, что старого гаджета у вас уже нет под рукой — например, если вы сдали его в trade-in. Переживать не стоит. Главное — заранее сделать резервную копию в iCloud, пока устройство ещё у вас. На новом iPhone просто войдите в свою учетную запись Apple и восстановите данные из облака.

Альтернативный вариант — использование компьютера. Подключите свой iPhone к Mac или ПК. На Mac значок устройства появится прямо в боковой панели Finder — зайдите туда и нажмите "Создать резервную копию сейчас". На Windows понадобится дополнительный шаг: бесплатное приложение Apple Devices из Microsoft Store. Получив новый iPhone, подключите его к тому же ПК — он мгновенно отобразится в Finder или приложении Apple Devices. Нажмите "Восстановить из резервной копии", и через несколько минут все ваши данные вернутся на место.

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