Как настроить камеру на Samsung: фото станут значительно лучше

Смартфоны Samsung оснащены камерами, которые позволяют делать качественные снимки даже без профессиональных навыков фотографирования. Однако далеко не все пользователи знают, как полностью раскрыть их потенциал.

Чтобы улучшить детализацию, контрастность и передачу цветов, достаточно изменить пять настроек камеры. Подробности сообщает издание GIGA. Для этого откройте приложение "Камера" и перейдите в настройки, нажав на значок шестеренки.

Интеллектуальная оптимизация

Найдите в настройках функцию интеллектуальной оптимизации и выберите максимальный уровень.

Это позволит смартфону тщательнее обрабатывать фотографии с помощью встроенных алгоритмов. В результате снимки могут иметь более насыщенные цвета, лучшую контрастность и более выразительные детали. В то же время обработка фотографий может занимать немного больше времени.

Оптимизация сцены

Эта функция помогает камере автоматически распознавать объекты съемки. Смартфон определяет, что именно фотографирует пользователь – еду, животных, природу или другие объекты, – и соответствующим образом корректирует параметры изображения.

Благодаря этому можно получать более удачные фотографии без необходимости каждый раз вручную менять настройки камеры.

Сетка и уровень

В настройках композиции стоит включить отображение сетки и уровня. На экране появятся вспомогательные линии, которые помогут выбрать ракурс и расположить объекты в кадре.

Эта функция особенно полезна при съемке архитектуры и пейзажей, поскольку помогает избежать заваленного горизонта и сделать композицию гармоничнее.

Соотношение сторон

Для повседневной фотосъемки рекомендуется установить формат 3:4. Он позволяет использовать всю доступную площадь сенсора камеры и сохранять максимум информации на снимке.

Вместо этого широкоформатные изображения могут создаваться путем обрезки части кадра. Именно поэтому лучше фотографировать в стандартном формате, а при необходимости менять пропорции во время редактирования.

Разрешение камеры

Владельцы смартфонов Samsung с камерами на 50 или 200 Мп нередко считают, что максимальное разрешение всегда обеспечивает наилучшее качество фотографий. Однако это не совсем так.

Для большинства повседневных снимков стоит использовать режим 12 Мп. Он часто обеспечивает лучшие результаты при недостаточном освещении благодаря объединению пикселей, а также позволяет экономить память смартфона.

Максимальное разрешение целесообразно использовать при хорошем освещении, когда нужно зафиксировать как можно больше мелких деталей.

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