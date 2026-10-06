Отключите прямо сейчас: какая функция незаметно разряжает ваш iPhone

Несмотря на то, что в последние годы Apple вывела свои iPhone на невероятный технический уровень, проблемы с аккумулятором остаются их вечной болячкой. Продержаться целый день без подзарядки бывает непросто даже с последними флагманами.

Одной из главных причин быстрого разряда является функция, которая незаметно работает в фоновом режиме, отмечает издание BGR. Она постоянно загружает данные из интернета, даже когда вы активно не пользуетесь гаджетом. Из хороших новостей – этого пожирателя заряда можно отключить и сразу значительно увеличить автономность. При этом вам не придется ограничивать время использования экрана или менять привычки пользования приложениями. О чем же речь? О "Обновлении контента" (Background App Refresh).

Эта функция занимается тем, что в фоновом режиме обновляет информацию в приложениях еще до того, как вы их откроете. Благодаря ей приложение с прогнозом погоды может непрерывно загружать свежий прогноз, а лента социальных сетей – обновлять новые посты, пока телефон просто лежит. Хотя мгновенный доступ к обновленному контенту – это удобно, постоянная загрузка данных значительно разряжает аккумулятор, ведь это немалая нагрузка. Проще говоря, каждый раз, когда приложение обновляет эти данные, оно расходует заряд и ресурсы процессора. Отключение этой функции не остановит работу программ: они просто будут обновляться уже после того, как вы их откроете.

Как отключить фоновое обновление контента на iPhone

Даже флагманские iPhone стра... Источник: Pexels Развернуть

Отключить фоновое обновление очень просто, и это займет всего минуту. В меню настроек есть несколько способов это сделать. Для начала откройте меню "Настройки", прокрутите немного вниз и перейдите в раздел "Общие". Там найдите пункт "Обновление контента" и нажмите на него. Вверху страницы вы увидите главный переключатель, отвечающий за работу этой функции.

Нажав на него, вы увидите три варианта: "Выкл.", "Wi-Fi" и "Wi-Fi и мобильные данные". Выбор варианта "Выкл." полностью отключает функцию для всего смартфона – именно это даст наибольший прирост автономности каждый день. Вариант "Wi-Fi" ограничивает фоновые обновления только временем, когда вы подключены к беспроводной сети: это экономит мобильный трафик, но все равно потребляет энергию. Последний вариант позволяет приложениям обновляться постоянно, независимо от типа подключения – эта настройка установлена по умолчанию, и именно она ответственна за чрезмерный расход заряда.

Если ваша цель – выжать максимум из батареи, стоит просто отключить этот главный переключатель. После этого система немедленно остановит все ненужные фоновые процессы, и приложения будут "спать", пока вы их не запустите.

Как настроить обновления для максимальной эффективности

Особенно активно разряжают i... Источник: Unsplash Развернуть

Хотя полное отключение этой функции обеспечивает наибольшую экономию заряда, вы можете настроить ее отдельно для каждого приложения. Технически iOS позволяет осуществлять точечное управление: вы можете оставить фоновое обновление включенным для одних приложений и отключить для других. Если вам нравится такой вариант, на главной странице "Обновление контента" приведен весь список приложений, запрашивающих фоновый доступ. Рядом с каждым есть отдельный переключатель, поэтому вам достаточно просто отключить те приложения, которым эта функция не нужна.

Кстати, приложения социальных сетей – одни из главных "пожирателей" заряда аккумулятора, ведь там постоянно появляется новый контент. Вам определенно стоит подумать о том, чтобы отключить им фоновый доступ. Программы такого типа непрерывно обращаются к серверам в поисках обновлений, разряжая аккумулятор, даже когда они закрыты. И наоборот: оставить функцию активной, например, для навигаторов – хорошая идея, если вам важны своевременные уведомления и точное отслеживание геопозиции.

В итоге гибкая настройка этой функции под каждое приложение вполне оправдывает себя. Так вы сможете найти идеальный баланс между удобством смартфона и продолжительностью его работы от одного заряда. Это удивительно простой трюк, позволяющий получить максимум от своего iPhone.

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