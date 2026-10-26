Возможно, вы не знали: как открыть секретное меню на телевизоре

Изменять настройки телевизора нужно осторожно: неправильное изменение важных параметров может нарушить его работу и привести к потере гарантии. Именно поэтому пользователям доступно только обычное меню настроек.

А вот сотрудники сервисных центров и другие специалисты имеют доступ к дополнительному меню, которое позволяет настраивать внутренние параметры устройства. Его называют сервисным или скрытым. Оно недоступно в обычном режиме, чтобы пользователи случайно не изменили критически важные настройки. Однако издание Xataka Home рассказало, где его найти и что с его помощью можно сделать. Вызывая его, важно помнить о рисках и не изменять настройки, назначение которых вам неизвестно. Также имейте в виду, что вход в сервисное меню может привести к полной потере гарантии производителя. Поэтому перед его открытием стоит четко понимать, зачем вам нужен доступ к этим настройкам.

Для чего нужно сервисное меню

Сервисное меню содержит инструменты для изменения дополнительных параметров телевизора, а также позволяет просматривать подробную информацию об устройстве. Например, здесь можно обновить программное обеспечение телевизора без подключения к интернету, проверить общее количество часов работы, изменить расширенные настройки, в частности максимальный уровень громкости динамиков, или запустить диагностические тесты.

Производители телевизоров используют разные подходы к настройке устройств. Поэтому способы входа в сервисное меню зависят от бренда, региона, для которого предназначена модель, а иногда и от типа пульта дистанционного управления. Универсального кода для всех телевизоров нет. Чтобы выяснить, какая комбинация подходит для конкретной модели, приходится проверять разные варианты.

Не всегда сервисное меню мож... Источник: Pexels Развернуть

Для телевизоров LG

Чтобы открыть сервисное меню телевизора LG, нужно одновременно нажать и удерживать кнопку OK или центральную кнопку на пульте и такую же кнопку непосредственно на телевизоре. Через несколько секунд на экране должно появиться нужное меню.

Если этот способ не сработал, возможно, понадобится универсальный пульт, совместимый с приведенными ниже кодами. Другой вариант – воспользоваться смартфоном с инфракрасным портом и установить приложение Universal Remote Control или подобное. В некоторых случаях система попросит ввести PIN-код с помощью пульта. Он может отличаться в зависимости от модели, поэтому можно попробовать такие варианты:

0000

7777

0413

8741

8743

8878

В сервисном меню доступны различные параметры, в том числе отключение ASBL – функции автоматического ограничения яркости, настройка положения изображения и цветов. Также там можно проверить общее количество часов работы телевизора.

Для телевизоров Samsung

Для телевизоров Samsung нужен пульт, отличный от Samsung Smart Remote, поскольку на последнем нет всех кнопок, необходимых для ввода комбинаций. Также можно воспользоваться совместимым универсальным пультом.

Приведенные ниже комбинации нужно проверять по очереди, поскольку подходящая зависит от модели. Первый вариант вводят, когда телевизор включен:

Mute + 1 + 1 + 9 + Enter

Если он не сработал, можно попробовать другие комбинации. Перед их вводом телевизор нужно полностью выключить:

Info + Settings + Mute + Power

Mute + 1 + 8 + 2 + Power

Mute + 1 + 1 + 9 + Power

Display/Info + Menu + Mute + Power

Display/Info + P.STD + Mute + Power

P.STD + Help + Sleep + Power

P.STD + Menu + Sleep + Power

Sleep + P.STD + Mute + Power

Если комбинация подошла, телевизор включится, а на экране появится синее меню с многочисленными параметрами. Это будет означать, что доступ к сервисным настройкам получен.

Вызов сервисного меню может... Источник: Pexels Развернуть

Для телевизоров Sony

В телевизорах Sony открыть сервисное меню несложно, но навигация в нем может потребовать дополнительных усилий. Сначала телевизор нужно выключить и нажать на пульте такую комбинацию:

Display (или i+) + 5 + Volume Up + Power

Если это не сработало, можно попробовать другой вариант, но на этот раз телевизор должен быть включен:

Left + Right + Mute + центральная кнопка + Mute + Menu

После входа в сервисное меню кнопки 1 и 4 используют для навигации, а 3 и 6 – для изменения значений параметров. Чтобы сохранить изменения, нужно нажать Mute + 0 или Enter. Для сброса настроек до заводских используют комбинацию 8 + 0 или Enter.

Для телевизоров Philips

Чтобы открыть сервисное меню Philips, телевизор должен быть включен. После этого нужно попробовать одну из следующих комбинаций:

0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Info/Status

0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 7 + Menu/Info/Status

0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 6 + Menu

0 + 6 + 1 + 5 + 9 + 7 + Menu

1 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 + Menu/Status

1 + 2 + 3 + 6 + 5 + 4

Возможно, придется проверить несколько вариантов, прежде чем удастся открыть меню. Если комбинация сработает, можно будет просмотреть и изменить доступные сервисные параметры.

Для телевизоров Xiaomi

На телевизорах Xiaomi процедура проще, поскольку они используют операционную систему Android TV. Сначала нужно открыть системные настройки, перейти в раздел "Настройки устройства" (Device Preferences), а затем – к пункту "Информация" (About). Там следует пять раз подряд нажать на пункт "Сборка" (Build). После этого откроются параметры для разработчиков.

Они расположены в нижней части меню "Настройки устройства". В этом разделе нужно выбрать первый пункт – Factory Menu. После этого откроется соответствующее меню.

Описанные способы охватывают не все модели телевизоров, представленные на рынке. При работе с сервисным меню важно не менять параметры наугад. Лучше всего открывать его только тогда, когда нужно изменить конкретную настройку, назначение которой вам известно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему не стоит клеить защитную пленку на экран MacBook – какой вред это может нанести.