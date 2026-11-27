Эта функция Android может спасти тех, кого укачивает в машине: где найти и как настроить

Люди, которые страдают от укачивания в машине, вообще не могут пользоваться гаджетами во время поездки. Однако недавнее обновление операционной системы Android добавило функцию, которая поможет решить эту проблему с помощью вашего смартфона.

Как сообщает блог News from Google, функция Motion Assist позволяет пользоваться телефоном во время поездки на пассажирском сиденье, снижая риск укачивания. Она добавляет на экран полупрозрачные пузырьки, которые движутся в соответствии с движением автомобиля. Это помогает согласовать то, что видят глаза, с движениями тела во время поездки. И вот как правильно ею пользоваться.

Как использовать функцию предотвращения укачивания

После включения Motion Assist вдоль краев экрана отображаются маленькие едва заметные визуальные пузырьки, которые перемещаются в реальном времени на основе данных датчиков движения телефона. Они синхронизируются с поворотами, ускорением и торможением транспортного средства, помогая вашему мозгу согласовывать то, что видят ваши глаза, с тем, что чувствует ваше тело. Благодаря этому вам будет комфортнее пользоваться телефоном во время поездки.

Чтобы использовать функцию предотвращения укачивания, требуется устройство Android с ОС Android 17 или более поздней версии и обновленными сервисами Google Play.

Как найти функцию предотвращения укачивания на телефоне

Чтобы настроить или использовать функцию предотвращения укачивания, сначала найдите ее в настройках.

Откройте приложение "Настройки".

Нажмите на изображение профиля, а затем на "Все сервисы".

В разделе "Личная безопасность и безопасность устройства" выберите "Предотвращение укачивания".

Совет. Вы также можете быстро найти эту настройку, выполнив поиск по запросу "Предотвращение укачивания" в верхней части приложения "Настройки".

Чтобы пользоваться функцией было максимально удобно, включите автоматическую активацию в движущемся транспортном средстве и добавьте плитку быстрых настроек для активации вручную.

Пассажир автомобиля может ум... Источник: Klaus Vedfelt Развернуть

Автоматическая активация в движущемся транспортном средстве

Вы можете настроить телефон так, чтобы пузырьки для предотвращения укачивания автоматически появлялись на экране, когда обнаруживается движение транспортного средства.

Для этого в настройках предотвращения укачивания включите опцию "Запускать, когда автомобиль движется".

Советы

Когда вы впервые включите эту настройку, вам будет предложено добавить плитку "Предотвращение укачивания" в быстрые настройки. Если вы пропустите этот шаг при первом использовании, то сможете в любой момент добавить плитку вручную, воспользовавшись приведенными ниже способами. Это поможет вам легко включать функцию, даже если ваш смартфон не сразу распознает, что вы едете в машине.

Как управлять функцией вручную с помощью быстрых настроек

Чтобы удобнее управлять функцией предотвращения укачивания, добавьте ее плитку на панель быстрых настроек. Вы можете добавить плитку непосредственно на странице настроек этой функции или в меню редактирования быстрых настроек.

На странице настроек предотвращения укачивания нажмите "Добавить плитку в быстрые настройки".

Выберите нужный формат: маленькая плитка или большая плитка.

Вы также можете в любой момент провести пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы открыть быстрые настройки.

Как настроить вид экрана для функции предотвращения укачивания

Вы можете изменить дизайн и видимость визуальных пузырьков.

Откройте приложение "Настройки" на телефоне Android.

Нажмите на изображение профиля и выберите "Все сервисы".

В разделе "Личная безопасность и безопасность устройства" выберите "Предотвращение укачивания".

Нажмите "Настроить". Вы можете изменить перечисленные ниже параметры.

Прозрачность. Измените уровень прозрачности пузырьков на экране.

Цветовая тема. Выберите один из вариантов (например, красный, желтый, зеленый или синий).

Форма. Выберите форму пузырьков.

Случайный порядок. Включите или выключите эту опцию. Она меняет цвет и форму пузырьков каждые несколько секунд.

Вы можете просматривать выбранные параметры непосредственно на странице настроек.

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