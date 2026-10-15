Starlink против Starshield: в чем разница между коммерческим и военным интернетом Маска

Starlink и Starshield — это две спутниковые системы компании SpaceX Илона Маска, которые имеют разное назначение: первая обеспечивает коммерческий доступ к интернету, а вторая разработана для военных и разведывательных задач США. Разница между ними вновь оказалась в центре внимания после того, как Украина заявила об ограничении доступа к отдельным возможностям Starlink, что затруднило работу украинских ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны.

Как пишет Reuters, несмотря на разное назначение, обе системы используют общую технологическую основу — обширную спутниковую сеть Starlink. В то же время Маск подчеркивает, что коммерческий сервис и военная система имеют разных владельцев и механизмы контроля, а использование Starlink для наступательных военных действий он считает неприемлемым для коммерческой компании.

Что такое Starlink

Starlink — это спутниковая сеть для обеспечения широкополосного доступа к интернету, принадлежащая SpaceX. Она насчитывает более 11 тысяч спутников, передающих сигнал непосредственно на пользовательские терминалы, размер которых примерно соответствует сложенной газете. Услугами Starlink пользуются около 13 млн абонентов — от частных домохозяйств и путешественников до судоходных компаний и крупных авиаперевозчиков.

Первые спутники Starlink компания запустила в 2019 году с помощью многоразовых ракет SpaceX. С тех пор она развернула масштабную группировку на низкой околоземной орбите, которая охватывает значительную часть планеты. Такая инфраструктура позволяет обеспечивать более быстрое соединение, чем традиционные спутниковые системы, аппараты которых обычно находятся гораздо дальше от Земли.

После начала полномасштабной войны России против Украины Starlink стал важным средством связи для украинских военных. Система помогла обеспечить связь на поле боя и изменила подходы к организации военных операций. Однако Илон Маск ограничивал использование сервиса отдельными военными задачами, одновременно развивая специализированную систему Starshield для нужд государственных структур.

Что такое Starshield

Starshield — это направление SpaceX, которое разрабатывает спутниковые системы для военных и разведывательных нужд Пентагона. В отличие от коммерческого Starlink, эта система предназначена для государственных задач и предусматривает использование защищенных каналов связи.

Starshield имеет усиленное шифрование и специализированные терминалы, однако при этом опирается на спутниковую инфраструктуру Starlink. То есть, несмотря на различия в назначении и средствах защиты, обе системы не являются полностью независимыми друг от друга на технологическом уровне.

В SpaceX отмечают, что Starshield использует наработки, инженерные решения и операционный опыт, полученные в ходе развития Starlink. Помимо защищенной связи, военная система может обеспечивать наблюдение за поверхностью Земли, а также интеграцию датчиков и другого оборудования.

Кто контролирует Starlink и Starshield

Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и находится под его контролем. По его словам, именно американские военные или президент США определяют любые ограничения скорости или использования этой системы.

Starlink, в свою очередь, является коммерческим сервисом, которым владеет и управляет SpaceX. Маск подчеркнул, что его использование ограничено гражданскими или оборонными задачами и не предусматривает применения для наступательных военных действий.

Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield и потратил миллиарды долларов на услуги как этой системы, так и Starlink. Кроме того, американское оборонное ведомство заказывало специализированные спутники Starshield, в частности аппараты связи для предупреждения о ракетных угрозах и разведывательную спутниковую группировку для Национального управления военно-космической разведки США.

Напомним, 14 октября в Украине сообщили о проблемах с работой Starlink во время движения. Связь начала пропадать при определенных скоростях, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны и затруднило применение беспилотников.

Как писал OBOZ.UA, 15 октября стало известно о возобновлении работы военной версии Starlink в Украине после введенных ранее ограничений. Об этом свидетельствуют отчеты украинских военных, которые подтверждают, что связь снова работает во время движения.