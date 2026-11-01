ИИ незаметно манипулирует нашими решениями – исследование

ИИ-агенты могут незаметно влиять на профессиональные решения, склоняя специалистов к определенной позиции, даже если изначально они придерживались другого мнения. Это выяснили в ходе эксперимента, в котором 50 профессиональных аналитиков выполняли статистическое задание с помощью Claude Code.

Исследование провели специалисты компании Anthropic, разработчика моделей Claude. Они хотели выяснить, насколько рекомендации ИИ влияют на решения экспертов и осознают ли те это влияние.

Аналитикам предложили оценить результаты консультационной программы вымышленного сельскохозяйственного кооператива: определить, помогает ли она повышать производительность хозяйств и стоит ли распространить ее на всех участников.

Аналитики должны были принять четыре решения: определить показатель производительности, выбрать метод сравнения результатов, установить охват оценки и способ взвешивания данных. В каждом случае им предлагали два обоснованных варианта, от которых зависела итоговая оценка программы.

При этом исследователи настроили ИИ-агентов так, чтобы каждый из них склонялся к одному из двух вариантов. Какую именно позицию будет поддерживать агент, определяли подбрасыванием монеты, но участникам об этом не сообщали. При этом чат-боты должны были убедительно аргументировать свои рекомендации, не искажать данные и отказываться от первоначальной позиции, если доказательства свидетельствовали в пользу другой.

В среднем аналитики выбирали тот же вариант, что и их ИИ-агенты, в 86% случаев. Больше всего совпадений зафиксировали при выборе показателя производительности – 92%. Для способа взвешивания данных этот показатель составил 90%, метода сравнения результатов – 82%, а охвата оценки – 81%.

Наиболее заметно влияние ИИ проявилось среди тех, кто еще до общения с агентом имел собственную позицию. Когда чат-бот предлагал противоположный вариант, аналитики меняли свое мнение в 60% случаев. Если же агент соглашался с их первоначальным выбором, они отказывались от него лишь в 6% случаев.

Влияние ИИ сказывалось не только на решениях, но и на том, как специалисты их обосновывали. 77% участников хотя бы в одном ответе использовали аргументы своего агента, иногда даже дословно. Однако лишь 15% прямо признали, что позаимствовали их у чат-бота.

Показательно, что после эксперимента 52% аналитиков считали итоговую рекомендацию скорее собственной, чем предложенной ИИ. Однако агент повлиял на их решения примерно так же, как и на выбор тех участников, которые признавали его ведущую роль.

На окончательное решение о расширении программы ИИ влиял меньше. Когда агент рекомендовал ее расширить, это предложение поддерживали 54% аналитиков. Если же он советовал противоположное, за расширение программы все равно высказывались 36% участников. Исследователи объясняют это тем, что на этом этапе у специалистов уже были результаты расчетов и они ориентировались на установленный порог повышения производительности – 3–4%. При этом предыдущие рекомендации агента могли сказаться на самих расчетах.

Авторы исследования отмечают, что даже опытные специалисты не всегда осознают, насколько ИИ влияет на их выводы. Ведь эксперты не обязательно имеют готовую позицию еще до начала анализа – нередко она формируется непосредственно в ходе работы. Если агент убедительно отстаивает только один вариант, человек может перенять его предположения, не уделив достаточного внимания альтернативе.

В то же время исследователи призывают осторожно трактовать результаты эксперимента и не распространять их автоматически на все реальные ситуации. Позиции ИИ-агентов намеренно усилили, чтобы измерить их влияние. В повседневной работе оно может быть слабее – в зависимости от взглядов специалиста, четкости задания и поведения конкретной модели.

Это влияние может иметь последствия не только для отдельных специалистов, но и для науки и государственной политики. Если разные исследовательские команды будут пользоваться моделями с одинаковыми предпочтениями, их выводы могут выглядеть независимыми, хотя на самом деле будут основываться на общих позициях ИИ.

Особенно важно учитывать этот риск в исследованиях безопасности искусственного интеллекта, где ИИ-агентам уже поручают проводить эксперименты и анализировать их результаты. Человеческий контроль должен обеспечивать независимую проверку такой работы. Однако эта функция утрачивается, если специалисты фактически полагаются на выводы самих моделей.

При этом авторы не предлагают отказываться от ИИ. Вместо этого они подчеркивают необходимость измерять его влияние на человеческие решения, совершенствовать поведение агентов и пересматривать подходы к экспертному контролю. Важно определить, какие решения можно доверить искусственному интеллекту, а какие должны оставаться ответственностью человека.

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