Шедевр? Появились отзывы на долгожданную Grand Theft Auto 6: игра заработала $1,5 млрд еще до релиза

За день до официального релиза Grand Theft Auto VI появились первые рецензии на одну из самых ожидаемых видеоигр последнего десятилетия. Критики называют новинку Rockstar Games настоящим шедевром, отмечая масштаб открытого мира, невероятную детализацию и захватывающий сюжет.

GTA 6 получила чрезвычайно высокие оценки на агрегаторах Metacritic и OpenCritic. В то же время игра уже стала коммерческим феноменом: по оценкам аналитиков, предварительные заказы принесли около $1,5 млрд.

Какие оценки получила GTA 6

18 ноября 2026 года, после завершения эмбарго на публикацию рецензий, игровые издания начали делиться своими впечатлениями от Grand Theft Auto VI.

Первые результаты оказались впечатляющими. Игра набрала 99 баллов из 100 на Metacritic, а на OpenCritic ее средняя оценка составила около 98 баллов из 100. Доля положительных рекомендаций критиков на OpenCritic достигла 100%.

Такие показатели ставят новинку в один ряд с самыми высокооцененными видеоиграми в истории.

Для сравнения, предыдущие проекты Rockstar Games получили на Metacritic такие оценки:

Grand Theft Auto IV – 98 баллов;

Grand Theft Auto V – 97 баллов;

Red Dead Redemption 2 – 97 баллов.

В то же время оценки GTA 6 еще могут меняться по мере поступления новых рецензий.

Что пишут критики о Grand Theft Auto VI

Одну из самых высоких оценок игре поставило издание Forbes – 100 из 100 баллов. В рецензии журналист отметил, что GTA 6 стала именно тем уникальным опытом, который обещали разработчики.

Отзывы критиков о GTA 6. Источник: metacritic.com

Особой похвалы удостоился открытый мир. По мнению обозревателя, Rockstar создала один из самых впечатляющих виртуальных миров в истории видеоигр. При этом больше всего его поразили не только масштабы локаций, но и обитатели этого мира – их анимация, поведение и огромное количество диалогов.

Издание Digitally Downloaded оценило новинку в 90 баллов из 100. В своей рецензии автор сосредоточился на художественной и культурной ценности игры.

Отзывы критиков о GTA 6. Источник: metacritic.com

Журналист отметил, что важная часть искусства – это дискуссии, которые оно порождает. Обозреватель посвятил анализу художественных особенностей GTA VI почти три тысячи слов и предположил, что многомиллиардная игра Rockstar станет одним из самых обсуждаемых релизов года.

Максимальные 100 баллов из 100 поставило и Hobby Consolas. По мнению редакции, GTA 6 не просто оправдала ожидания, но и превзошла все обещания разработчиков.

Отзывы критиков о GTA 6. Источник: metacritic.com

Критики назвали новинку грандиозным приключением в огромном мире, переполненном деталями и разнообразными занятиями. По их словам, даже после завершения основной сюжетной линии игрок может обнаружить, что исследовал лишь небольшую часть всего доступного контента.

Отдельно журналисты отметили аудиовизуальную составляющую, назвав ее одной из лучших среди игр нынешнего поколения консолей. Hobby Consolas считает GTA 6 более чем достойным претендентом на звание игры года.

Восторженный отзыв опубликовало и британское издание The Guardian, поставившее игре пять звезд из пяти. Обозревательница Кеза Макдональд подчеркнула необычайный реализм игры. По ее словам, огромный мир GTA 6 сочетает фирменный хаос серии, сатиру и безумные приключения с неожиданно трогательной историей двух влюбленных беглецов. Особое внимание журналистка уделила тому, как Rockstar удалось сделать главных героев более человечными. История Джейсона и Люсии придает игре эмоциональную глубину, которой серии раньше не всегда хватало.

Отзывы критиков о GTA 6. Источник: opencritic.com

Таким образом, первые рецензии свидетельствуют о том, что Grand Theft Auto VI удалось объединить технологический прорыв, огромный открытый мир и захватывающую историю, сохранив узнаваемый стиль предыдущих частей.

GTA 6 заработала около $1,5 млрд до выхода

Еще до появления на рынке Grand Theft Auto VI продемонстрировала феноменальные коммерческие результаты. Как сообщает Forbes со ссылкой на исследовательскую компанию Sensor Tower, предзаказы игры могли принести примерно $1,54 млрд.

По оценкам аналитиков, игроки заказали почти 16 млн копий GTA 6 для консолей PlayStation и Xbox. Стоит отметить, что эти цифры являются независимыми аналитическими оценками, а не официально подтвержденными финансовыми результатами Rockstar Games.

Рекордный спрос свидетельствует об огромном интересе к новой части серии, предыдущая игра которой, GTA 5, вышла еще в 2013 году. Аналитики прогнозируют, что Grand Theft Auto VI может стать одним из самых успешных запусков не только в истории видеоигр, но и всей индустрии развлечений.

Когда выйдет GTA 6 и на каких платформах

Официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Сначала игра будет доступна владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

События разворачиваются в вымышленном американском штате Леонида, прототипом которого стала Флорида. Центральное место на карте занимает Вайс-Сити – современное переосмысление культового города из Grand Theft Auto: Vice City. Главные герои – Джейсон Дюваль и Люсия Каминос, пара, которая оказывается втянутой в опасную криминальную историю.

Учитывая первые оценки критиков и рекордный интерес игроков, Grand Theft Auto VI уже претендует на статус одной из важнейших видеоигр поколения. Однако окончательное представление о ее успехе сформируется после полноценного релиза и появления отзывов миллионов игроков.

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