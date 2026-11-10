Что делать, чтобы дома был интернет во время отключений света: советы

Во время отключений электроэнергии украинцы нередко остаются не только без освещения, но и без доступа к интернету. Домашний роутер перестает работать, а мобильная связь из-за перегрузки сети может стать нестабильной. Однако есть способы сохранить интернет-соединение даже при длительном отсутствии света.

Для этого важно заранее выяснить, какую технологию использует ваш провайдер, и подготовить резервное питание для необходимого оборудования. OBOZ.UA рассказывает, как обеспечить работу домашнего Wi-Fi во время отключений электричества и что делать, если мобильный интернет тоже пропал.

Почему 4G может не работать, хотя сигнал есть

После отключения электроэнергии многие люди одновременно переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет. Из-за этого нагрузка на базовые станции операторов резко возрастает, а скорость передачи данных падает.

Даже если смартфон показывает хороший уровень сигнала и значок 4G, это не гарантирует стабильного соединения. Страницы могут загружаться очень медленно, а мессенджеры – работать с перебоями.

Базовые станции мобильных операторов оснащают аккумуляторами и генераторами. Часть оборудования способна работать без электроэнергии до десяти часов от батарей, однако фактическая продолжительность зависит от нагрузки, температуры и уровня заряда аккумуляторов.

Какой домашний интернет лучше всего переносит отключения электричества

Одним из самых эффективных решений является подключение по технологии xPON. Это пассивная оптическая сеть, которая позволяет передавать данные без промежуточного активного оборудования, требующего постоянного электропитания. Благодаря такой технологии домашний интернет может оставаться доступным до 72 часов даже без света.

Однако есть важное условие: провайдер должен обеспечить резервное питание своей сети, а пользователь – домашнего оборудования. Поэтому само наличие оптоволокна еще не означает, что интернет гарантированно будет работать в течение трех суток.

Популярность технологии в Украине продолжает расти. По данным Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК), в первом полугодии 2026 года 57,9% линий фиксированного интернета использовали xPON.

Что подключить к пауэрбанку, чтобы Wi-Fi не пропадал

Даже при наличии энергонезависимой сети роутер без электричества работать не сможет. Поэтому нужно позаботиться об альтернативном источнике питания.

Для подключения xPON обычно необходимо обеспечить работу двух устройств:

Wi-Fi-роутера , который раздает беспроводной интернет в доме.

, который раздает беспроводной интернет в доме. Оптического терминала ONU, который принимает сигнал от провайдера.

Для этого подойдет совместимый пауэрбанк с соответствующими кабелями или компактный источник бесперебойного питания DC-UPS. Покупать большую зарядную станцию необязательно. Перед подключением обязательно проверьте напряжение, полярность и требования к питанию обоих устройств. Несоответствующие характеристики могут привести к неисправности оборудования.

Лучше всего уточнить у провайдера, какие именно кабели и источники питания подходят для установленного у вас роутера и оптического терминала.

Где искать провайдера, который работает без электричества

Если домашний интернет пропадает одновременно со светом, стоит узнать о возможности подключения к другой сети.

В 2026 году Министерство цифровой трансформации начало создавать национальную карту энергонезависимого интернета в приложении "Дія". Она позволяет проверять доступность xPON по конкретному адресу, находить провайдеров и получать информацию об автономности их сетей. Также можно напрямую обратиться к компаниям, которые обслуживают ваш дом.

Стоит уточнить не только наличие оптоволоконного подключения, но и то, сколько часов сеть будет работать без электроэнергии. У разных провайдеров этот показатель может существенно отличаться.

Как оставаться на связи без домашней сети

Если Wi-Fi недоступен, а мобильный интернет работает медленно, прежде всего стоит снизить нагрузку на сеть.

Временно откажитесь от просмотра видео в высоком качестве, загрузки больших файлов и видеозвонков без острой необходимости. В мессенджерах можно отключить автоматическую загрузку фотографий и видеороликов.

Для общения лучше использовать текстовые сообщения, которые требуют значительно меньше трафика.

Если же сеть вашего оператора вообще недоступна, попробуйте воспользоваться национальным роумингом. Для этого:

Откройте настройки мобильной сети на смартфоне. Отключите автоматический выбор оператора. Дождитесь появления доступных сетей. Попробуйте подключиться к другому украинскому оператору.

Следует учитывать, что национальный роуминг также может работать с ограничениями, особенно во время массовых отключений электроэнергии.

Самое надежное решение – объединить энергонезависимый домашний интернет с резервным питанием оборудования. Это позволит меньше зависеть от перегруженных мобильных сетей и оставаться онлайн даже во время длительных отключений электроэнергии.

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