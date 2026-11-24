Что означает значок ключа на экране Android: стоит ли волноваться

Строка состояния Android предназначена для того, чтобы пользователи могли быстро получать важную информацию о работе смартфона. Однако среди многочисленных значков легко не заметить что-то необычное – например, символ, напоминающий ключ, повернутый зубцами влево.

Что означает этот знак, рассказало издание Engadget. Эта пиктограмма сообщает, что интернет-соединение зашифровано. Поэтому беспокоиться о его безопасности не стоит.

Если точнее, значок сообщает, что вы подключены к сети через VPN, который шифрует интернет-трафик и защищает его от посторонних. Многие считают VPN важным инструментом для безопасности в интернете, а современные версии Android поддерживают эту технологию на уровне операционной системы. Таким образом, пиктограмма ключа подтверждает, что VPN защищает ваше соединение. Если же она исчезает, это может свидетельствовать о нарушении шифрования – и позволяет вовремя обратить на это внимание.

Если вы пользуетесь VPN, но не хотите видеть значок ключа в строке состояния, вариантов немного. Поскольку эта пиктограмма связана с безопасностью и конфиденциальностью, у большинства устройств Android нет встроенной функции, позволяющей скрыть ее. Такая возможность есть только у владельцев Samsung Galaxy. Для этого нужно загрузить из Galaxy Store набор инструментов для персонализации Good Lock, открыть модуль QuickStar и отключить отображение значка ключа и других пиктограмм.

VPN на смартфоне защищает ва... Источник: PonyWang Развернуть

Как включить или выключить VPN на Android

Значок ключа появляется только тогда, когда VPN активен. Поэтому единственный способ убрать его – отключить VPN. Если вы пользуетесь сторонним приложением, откройте его и отключите соединение. Некоторые VPN-приложения также показывают постоянное уведомление с кнопкой отключения, так что сделать это можно еще быстрее. На смартфонах Pixel и других устройствах с почти неизмененной версией Android можно также открыть панель быстрых настроек и нажать на число рядом со значком профиля внизу экрана. Так вы увидите активные фоновые приложения, среди которых можно найти VPN и нажать "Остановить".

Если вы не знаете, каким именно VPN пользуетесь, откройте настройки телефона и перейдите в раздел "Сеть и интернет" → "VPN". Затем выберите нужный сервис из списка. На смартфонах Samsung Galaxy путь несколько иной: "Настройки" → "Подключения" → "Другие настройки подключения" → "VPN". Откроется практически такой же экран. Если вы подключены к VPN, напротив него будет надпись "Подключено". Нажмите на активное соединение и выберите "Отключиться". Если же VPN сейчас не работает, нажатие на него откроет соответствующее приложение, где можно будет установить соединение.

Если нажать на значок шестеренки рядом с названием VPN, можно изменить его дополнительные настройки. При необходимости настроить VPN вручную можно с помощью значка плюса в верхнем правом углу экрана, но обычно это стоит делать только опытным пользователям. Все остальные параметры сервиса настраиваются в его фирменном приложении. Поскольку интерфейсы разных VPN отличаются, если вы не знаете, как воспользоваться определенной функцией, обратитесь к инструкции своего провайдера.

VPN, встроенный в Android ил... Источник: Pexels Развернуть

Нужен ли VPN на Android?

Если вы до сих пор не пользуетесь VPN, возможно, задумываетесь, стоит ли устанавливать его на смартфон Android. Насколько полезен будет такой сервис, во многом зависит от того, насколько важна для вас конфиденциальность, как вы пользуетесь стриминговыми платформами и есть ли у вас уже доступ к VPN или сначала придется оформить подписку.

VPN не делает вас полностью анонимными, ведь универсального способа защитить приватность в интернете не существует. Такой сервис скрывает ваш IP-адрес от сетей, интернет-провайдеров и сайтов, которые вы посещаете, но определить вашу личность можно и другими способами. Например, если вы вошли в учетные записи Facebook или Google, которые отслеживают вашу активность на разных сайтах, эти платформы все равно будут знать, кто вы. Кроме того, сайты могут следить за вашим поведением с помощью файлов cookie и цифрового отпечатка устройства – уникального сочетания его аппаратных и программных характеристик. В то же время VPN может помешать интернет-провайдеру или недобросовестным владельцам публичных сетей просматривать вашу активность в интернете.

Еще одна распространенная причина пользоваться VPN – создать впечатление, будто вы находитесь в другой стране. Обычно это нужно для доступа к контенту, ограниченному по региону. Например, Netflix может предлагать в других странах фильмы и сериалы, недоступные в вашем регионе из-за лицензионных соглашений. VPN позволяет изменить виртуальное местоположение на нужную страну и получить доступ к такому контенту.

Несмотря на все преимущества, VPN может создавать определенные неудобства при пользовании интернетом. Некоторые сайты воспринимают подключение с IP-адреса VPN как подозрительное, поэтому чаще предлагают пройти дополнительные проверки, например CAPTCHA. Другие ресурсы могут вообще не открываться, пока вы не отключите VPN. И все же, если вы уже платите за сервис, в который входит VPN, стоит попробовать его на смартфоне и оценить, насколько удобно им пользоваться.

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