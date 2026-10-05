Что означает символ H+ на экране смартфона: об этом мало кто знает

На экране телефона иногда можно увидеть "H+" вместо 4G или 5G. Это означает, что смартфон подключен к HSPA+ — стандарту мобильной связи третьего поколения.

OBOZ.UA объясняет, какой была скорость HSPA+ и где сегодня ещё можно встретить этот стандарт. Также рассказываем, чем он отличается от обозначения "H".

Что означает H+

H+ — это сокращенное обозначение Evolved High Speed Packet Access (HSPA+). Такой индикатор появляется в статусе мобильной сети смартфона в зависимости от того, где находится пользователь.

HSPA+ появилась в 2008 году. Некоторые операторы тогда позиционировали её как 4G, хотя фактически это была усовершенствованная версия сети 3G.

Соединение могло обеспечивать скорость загрузки до 21 Мбит/с, а выгрузки — до 11 Мбит/с. Сегодня такие показатели считаются невысокими: для сетей 5G максимальная скорость загрузки может достигать 20 Гбит/с.

В то же время H+ не следует путать с обозначением "H" без плюса. Оно означает подключение к High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), которое работает медленнее, чем HSPA+, в частности при загрузке данных.

Где ещё можно увидеть H+

Мобильная связь постепенно переходит на более новые стандарты, поэтому старые технологии используются всё реже. По данным Международного союза электросвязи, около 55% населения мира уже пользуется 5G, ещё 38% — 4G.

Отказ от устаревших стандартов продолжается и на уровне отдельных стран. Так, в 2022 году США полностью прекратили работу сетей 3G, после чего там исчезла и HSPA+.

Однако во время поездок за границу смартфон ещё может показывать H+. Такое подключение до сих пор доступно у отдельных операторов и в некоторых регионах Канады и Мексики, а также в некоторых сетях африканских стран, хотя таких случаев осталось очень мало.

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