Что можно сделать со старым кабелем USB-C: полезные идеи

У многих из нас дома пылятся различные кабели USB-C или старые Lightning, которые в разной степени пригодны к использованию. Одни работают медленнее, у других устаревший разъем USB Type-A, который уже не подходит к современным зарядным устройствам, а некоторые вообще срабатывают через раз в зависимости от подключенного гаджета.

К счастью, вместо того чтобы выбрасывать их и пополнять горы электронного мусора, наносящего вред окружающей среде, существует немало способов дать этим проводам вторую жизнь. Издание Pocket Lint собрало практические идеи, как можно с пользой применить старые зарядные кабели, не сдавая их на утилизацию.

Заряжайте маломощные устройства

Старые шнуры уже не обеспечат максимальную скорость зарядки для смартфона, однако они идеально подойдут для гаджетов, которые не требуют сверхбыстрой зарядки аккумулятора. Современные наушники, беспроводные мыши и игровые контроллеры хоть и питаются через USB-C, но прекрасно работают с самыми простыми медленными шнурами.

Поэтому логично использовать новые мощные кабели для смартфона, а старые отдать под менее требовательную технику. Это еще и удобно, ведь в комплекте с периферией обычно идут совсем короткие шнуры, которыми не всегда удобно пользоваться. К тому же из такого кабеля и старого powerbank можно сделать удобную домашнюю станцию для одновременного питания различных устройств.

Используйте в качестве отдельных кабелей для передачи данных

Старые шнуры от телефонов можно использовать исключительно для обмена файлами между устройствами. Новые высокоскоростные кабели стоит оставить в зарядных устройствах, а старые подключить к компьютеру и использовать для сброса снимков с фотоаппаратов, видео с камер или данных с внешних накопителей.

Такой подход работает с большинством стандартов USB, хотя скорость передачи будет различной. Кроме того, через медленные кабели можно стабильно подключать периферию с низким энергопотреблением – клавиатуры, мыши и другие компьютерные аксессуары. Главное – убедиться, что кабель не имеет физических повреждений или загнутых контактов.

Старые кабели могут выполнят... Источник: Unsplash Развернуть

Восстанавливайте сломанные кабели

Если кабель перестает работать из-за перелома посередине, его вполне реально отремонтировать самостоятельно. Это полезно и для кошелька, и для окружающей среды, ведь вместо покупки нового вы возвращаете к жизни уже имеющийся провод.

Для этого достаточно вырезать поврежденный участок, зачистить концы изоляции в месте среза и оголить внутренние жилы. Далее нужно соединить и скрутить провода одного цвета, изолировать их и закрепить термоусадочной трубкой или обычной изоляционной лентой для прочности.

Держите в запасе

Кабели питания имеют свойство выходить из строя внезапно, поэтому запасной шнур может спасти ситуацию в самый важный момент. Даже если старый шнур заряжает медленно, его стоит держать наготове, чтобы не бежать срочно в магазин посреди рабочего дня.

Это особенно актуально во время поездок и путешествий, когда нет быстрого доступа к новым аксессуарам. Запасной кабель в сумке или машине поможет подзарядить планшет для ребенка, подключить навигатор в дороге или зарядить наушники в аэропорту, избавив вас от лишних переживаний.

Используйте в быту

Со временем любой USB-кабель изнашивается от постоянного сгибания и теряет работоспособность. Однако даже полностью нерабочие провода не обязательно выбрасывать, ведь их прочный материал отлично подойдет для хозяйственных нужд.

Самый простой способ – отрезать штекеры и использовать провод в качестве многоразовых стяжек для наведения порядка в путанице кабелей за телевизором или рабочим столом. Также они пригодятся в гараже для подвешивания вещей, а вытянутая внутренняя медная жила станет устойчивым к погодным условиям подвязочным материалом для растений на огороде.

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