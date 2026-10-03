Разбирать не нужно: как почистить вентилятор в ноутбуке

Вентилятор ноутбука, как сердце – работает без перерыва в тесном корпусе и со временем забивается, из-за чего начинает барахлить. Если позволить пыли скопиться возле вентиляционных отверстий, самого кулера или радиатора, он начнет перегреваться, что со временем приведет к троттлингу – явлению, когда процессор намеренно снижает производительность, чтобы удержать температуру в безопасных пределах.

Чтобы избежать этой проблемы, важно регулярно чистить кулеры гаджета. И, как утверждает издание Engadget, текущее обслуживание не всегда требует полной разборки ноутбука. Для плановой профилактики достаточно выключить ноутбук, отключить его от сети и продуть вентиляционные решетки короткими импульсами сжатого воздуха, безопасного для электроники. Рекомендуемая частота – раз в 3-6 месяцев, в зависимости от запыленности помещения, где используется устройство.

Когда же пыль забивается глубоко внутрь, логично снять крышку. Впрочем, стоит трезво оценивать свои силы: в зависимости от модели, снятие нижней панели может как сразу открыть доступ к кулеру, так и превратиться в неожиданную и рискованную экскурсию по внутренностям техники стоимостью в несколько тысяч гривен.

Попробуйте почистить вентилятор без разборки ноутбука

Начните с самого простого: большую часть поверхностной пыли с ноутбука можно удалить даже без отвертки. Для этого выполните следующую последовательность действий.

Выключите ноутбук и отсоедините все кабели и периферийные устройства. Если модель имеет внешний съемный аккумулятор, обязательно извлеките и его.

Найдите входные и выходные вентиляционные отверстия. Осмотрите дно, боковые грани и область возле шарнира экрана. Некоторые производители скрывают решетку охлаждения именно возле петель. Это означает, что не все нужные отверстия будут у вас прямо перед глазами.

Удалите видимую пыль вокруг решеток. Для доступных участков используйте безворсовую салфетку или антистатическую щетку. Ни в коем случае не проталкивайте инструменты глубоко внутрь.

Продуйте отверстия короткими струями сжатого воздуха. Держите баллончик строго вертикально и на определенном расстоянии от решетки. Слишком сильное давление – например, от обычного автомобильного или строительного компрессора – может сломать лопасти кулера, хотя единого универсального расстояния для всех моделей нет.

Не дуйте на вентилятор непрерывно. Заставлять кулер постоянно разгоняться до бешеной скорости – плохая идея, лучше действовать короткими импульсами.

Если баллончик со сжатым воздухом вам не подходит, можно взять антистатическую щетку, безворсовую салфетку или резиновую грушу для обдува. И забудьте о WD-40: классический баллончик WD-40 предназначен для смазки, вытеснения влаги и защиты от коррозии, что к нашей проблеме не имеет никакого отношения.

Внутрішня конструкція ноутбу... Источник: Pexels Развернуть

Разборка ноутбука может значительно усложнить процесс

Если воздух все равно проходит плохо или внутри видны плотные комки пыли, снятие нижней крышки обеспечит лучший доступ. Однако именно на этом этапе общие инструкции перестают быть полезными.

В некоторых ноутбуках вентилятор расположен прямо на поверхности и снимается отдельно. В других установлены два кулера с общим радиатором или испарительной камерой: если один кулер чист, но второй, сам радиатор или его ребра забиты – чистка одного вентилятора ничего не даст. К тому же проблема не всегда заключается в самих лопастях: пыль часто скапливается в узких щелях между пластинами радиатора, через которые проходит воздух.

Прежде чем лезть слишком глубоко, обязательно сверьтесь с официальным руководством по обслуживанию для вашей модели. Там будет указано, где находится система охлаждения, на сколько винтов она прикручена и каким образом подключена. Иногда, чтобы добраться до нее, потребуется снять едва ли не половину деталей ноутбука. Для отдельных моделей также действует запрет на использование спирта или других чистящих средств, ведь они могут повредить токопроводящие элементы, что впоследствии может привести к короткому замыканию. К тому же в инструкции может содержаться важное примечание о том, что данное устройство не следует разбирать, если вы не являетесь авторизованным сервисным мастером.

Поэтому не открывайте крышку ноутбука, если вы не уверены на 100%, что справитесь с чисткой. Ошибки при выполнении этой простой рутинной процедуры в итоге обойдутся вам гораздо дороже, чем профессиональное техническое обслуживание.

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