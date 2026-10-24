Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах

Для владельцев современных смартфонов и компьютеров переход на зимнее или летнее время обычно проходит незаметно, ведь устройства самостоятельно меняют время. Однако иногда автоматика может дать сбой.

OBOZ.UA рассказывает, как проверить настройки своих гаджетов. В этом году Украина перейдет на зимнее время в ночь на воскресенье, 25 октября.

В четыре часа утра часы нужно будет перевести на три часа назад, так что украинцы получат дополнительный час для сна. Хотя Верховная Рада еще в 2024 году поддержала отмену сезонного перехода на летнее и зимнее время, соответствующий закон не вступил в силу. Поэтому страна продолжает жить по правилам, предусматривающим перевод часов дважды в год — весной и осенью.

Изменится ли время на смартфоне автоматически

Владельцам большинства современных телефонов не придется ничего делать. Устройства на Android и iOS обычно самостоятельно учитывают переход на зимнее время, если в настройках включено автоматическое определение даты, времени и часового пояса.

Однако неправильные настройки системы могут привести к тому, что часы будут показывать время с погрешностью в один час. Чаще всего это происходит, если пользователь ранее изменял время вручную, установил несоответствующий часовой пояс или давно не обновлял программное обеспечение.

Отсутствие интернета непосредственно в момент перехода не обязательно вызовет проблему. Если на устройстве установлены актуальные правила часового пояса, оно сможет изменить показания часов самостоятельно.

Как проверить время на компьютере

На компьютерах с Windows и macOS также предусмотрена автоматическая корректировка времени. Однако перед последним воскресеньем октября стоит убедиться, что необходимые параметры активированы.

Для пользователей Windows:

Откройте меню "Пуск" и перейдите в "Настройки". Найдите раздел "Время и язык", а затем выберите "Дата и время". Проверьте, включена ли автоматическая настройка времени. Убедитесь, что выбран часовой пояс Киева и разрешен автоматический переход на летнее время. Если часы работают некорректно, отключите автоматическую настройку и установите нужные значения вручную.

Для владельцев Mac:

Нажмите на меню Apple и откройте "Системные настройки". Перейдите в раздел "Общие", а оттуда — в настройки даты и времени. Убедитесь, что автоматическое определение времени включено. Проверьте часовой пояс: для Украины должен быть выбран Киев. При необходимости отключите автоматическую настройку и исправьте показатели самостоятельно.

На смартфонах Android нужные настройки обычно находятся в разделе "Дата и время" системных настроек. На iPhone их можно найти через "Настройки" – "Общие" – "Дата и время". Названия отдельных пунктов могут отличаться в зависимости от версии операционной системы.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему перевод часов происходит именно в воскресенье, а не в другой день недели.