Незнакомцы могут узнать о вас все за 5 минут: как удалить свои данные из интернета

Личные данные, которые остаются в открытом доступе, могут стать инструментом для мошенников, а также раскрыть посторонним подробности частной жизни. Проверить, какую информацию о человеке можно найти в сети, можно за несколько минут с помощью поисковых систем, специализированных сайтов и сервисов поиска изображений.

Об этом говорится в материале ZDNET. Даже обычный поиск в интернете может раскрыть больше информации, чем кажется.

Открытые профили в социальных сетях, публикации на форумах и страницы на других сайтах могут содержать сведения о месте жительства, круге общения, интересах, работе и привычках человека.

Потенциальные работодатели, арендодатели жилья и другие люди нередко проверяют информацию о тех, с кем планируют сотрудничать или встречаться. В то же время эти данные могут заинтересовать мошенников, которые собирают сведения для кражи личных данных или выдачи себя за другого человека.

Первый шаг – ввести свое полное имя в поисковую систему, взяв его в кавычки. Чтобы сузить результаты, к запросу стоит добавить название города, где вы живете, или место работы.

Например, можно искать свое имя вместе с названием населенного пункта или компании. Кавычки помогают найти страницы, на которых содержится точное сочетание слов. Просмотрите первую страницу результатов и обратите внимание на открытые профили, упоминания на сайтах и другие материалы, связанные с вами.

Для поиска дополнительных сведений можно воспользоваться сервисами вроде Whitepages или Spokeo. Они собирают информацию из открытых реестров, социальных сетей, баз данных посредников по продаже информации и собственных коллекций данных.

В зависимости от сервиса и доступного уровня поиска результаты могут содержать историю адресов, возраст, контактные данные, а также сведения о родственниках и семейных связях. Часть информации может быть доступна только по платной подписке.

Для проверки достаточно ввести имя и добавить сведения, которые помогут отличить вас от других людей с таким же именем, например город проживания. Если сервис показывает устаревшие или нежелательные данные, стоит проверить его правила удаления информации и воспользоваться доступной процедурой отказа от ее публикации.

Еще один способ оценить цифровой след – обратный поиск изображений. Для этого можно использовать Google Images или TinEye, загрузив фотографию из своего профиля в социальной сети.

Сайты для поиска людей (1 минута). Источник: Скриншот: Charlie Osborne/ZDNET.

Сервис будет искать совпадения и страницы, на которых встречается соответствующее изображение. Это поможет обнаружить старые профили, публикации или сайты, где фотография сохранилась без вашего ведома. Также можно открыть вкладку с изображениями в поисковой системе и проверить результаты по своему имени и месту жительства.

Старые учетные записи тоже могут расширять цифровой след. Если человек годами использует одинаковые имена пользователей на разных платформах, посторонним проще связать между собой его профили.

Для поиска таких аккаунтов автор материала рекомендует WhatsMyName.app. Сервис позволяет проверить, на каких сайтах может использоваться определенное имя пользователя.

Можно ввести несколько вариантов своего никнейма и просмотреть найденные совпадения. После этого стоит проверить, принадлежат ли они вам, и при необходимости восстановить доступ к старым учетным записям, удалить ненужные профили или изменить настройки конфиденциальности.

Особое внимание следует уделить профилям в Facebook, Instagram, TikTok, X, Bluesky и LinkedIn. Именно социальные сети часто становятся одним из первых источников информации о человеке.

Вам придется потратить неско... Источник: Скриншот: Charlie Osborne/ZDNET. Развернуть

Проверить видимость своих страниц можно через настройки приватности или выйдя из своего аккаунта и поискав профиль так, как это сделал бы посторонний пользователь. Стоит проверить доступность фотографий, списков друзей, публикаций и других личных сведений.

Если какая-то информация не предназначена для широкой публики, ограничьте круг людей, которые могут ее видеть. Также проверьте старые публикации, которые могут раскрывать ваше место жительства, повседневные маршруты или другие подробности частной жизни.

Важно помнить, что удаление информации из личного профиля не гарантирует ее исчезновения из интернета. Копии могут оставаться на других сайтах, в кэшированных страницах или базах данных сторонних сервисов. Поэтому после очистки профилей стоит повторно проверить поисковую выдачу и отдельно обратиться к ресурсам, которые продолжают публиковать нежелательные сведения.

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