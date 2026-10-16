Зачем нужно отверстие рядом с камерой ноутбука: об этом мало кто знает

Ноутбук — чрезвычайно удобное решение как для рабочих задач, так и для личного пользования. И производители стараются сделать их максимально удобными, варьируя функциональный дизайн гаджетов. Неизменным остается одно — небольшое отверстие возле объектива веб-камеры.

Даже комплектация самого блока камеры в складном компьютере различается. Она может быть оснащена светодиодным индикатором, заслонкой, закрывающей объектив, здесь же могут размещаться микрофоны. Все это может сочетаться в различных комбинациях или отсутствовать вовсе. Но дополнительное отверстие останется неизменным. Издание BGR рассказало, для чего существует это отверстие.

А это также камера, которая используется для Windows Hello — системы биометрической аутентификации от Microsoft. Проще говоря, она помогает Windows подтвердить вашу личность с помощью распознавания лица или отпечатка пальца и войти в систему или на сайты, поддерживающие ключи доступа (passkeys).

Отверстие рядом с камерой яв... Источник: Pexels Развернуть

Ключи доступа — это не обычные пароли или PIN-коды, а криптографическая связь между сервисом и физическим подтверждением на вашем устройстве, например USB-ключом безопасности или биометрическим сканированием. Вы вставляете ключ или сканируете лицо, после чего устройство и сервис подтверждают вашу личность, позволяя войти. Поскольку воссоздать трехмерный снимок лица значительно сложнее, чем подбирать сотни паролей в секунду, можно сказать, что в менеджерах паролей больше нет необходимости.

Вот мы и подошли к тому, зачем нужна эта дополнительная камера: когда Windows Hello запустили в 2015 году, система принимала данные от сканеров отпечатков пальцев, инфракрасных датчиков и систем из нескольких камер, которые строили 3D-модель лица. Большинство производителей ноутбуков выбрали именно инфракрасные датчики для сканирования лица и используют их до сих пор. Способность ИК-камер реагировать на тепло позволяла проходить проверку даже в полной темноте. Однако уязвимость в программном обеспечении, которую Microsoft устранила в 2025 году, заставила компанию изменить требования: теперь данные с инфракрасного датчика обязательно должны сочетаться с изображением с обычной цветной камеры.

В похожем контексте уже давно ведутся разговоры о том, заменит ли Apple когда-нибудь Touch ID на своих MacBook на систему Face ID. На iPhone и iPad камеры TrueDepth используются уже около десяти лет, поэтому удивительно, что их до сих пор не перенесли на ноутбуки.

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