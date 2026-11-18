GTA 6 вышла: почему это самый громкий игровой релиз года, как Grand Theft Auto стала главной франшизой поколений и украинский след

19 ноября Grand Theft Auto VI наконец выйдет на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S (а в Новой Зеландии игра доступна уже с полудня 18 ноября. – Ред.). После лет ожидания, переносов, слухов, утечек и бесконечных мемов новая игра Rockstar Games стала доступна игрокам. Однако ее релиз – это гораздо больше, чем просто выход очередного крупного игрового блокбастера.

Grand Theft Auto давно перестала быть лишь серией видеоигр. Она повлияла на то, как создают открытые миры, как используют музыку в видеоиграх, как разработчики работают с сатирой и скандалами и даже на то, как индустрия в целом представляет себе успешный дорогой блокбастер.

А еще GTA стала одной из немногих игровых франшиз, название которой знают даже люди, никогда не державшие в руках геймпад.

OBOZ.UA рассказывает о феномене серии Grand Theft Auto, а также об украинском следе в ней.

GTA 6: главное о релизе

Дата выхода: 19 ноября 2026 года.

19 ноября 2026 года. В Украине: с 00:00 19 ноября по киевскому времени.

с 00:00 19 ноября по киевскому времени. Платформы: PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Главные герои: Джейсон и Люсия.

Джейсон и Люсия. Версия для ПК: на старте не заявлена.

GTA начиналась совсем не так

Сегодня трудно представить, что Grand Theft Auto когда-то была небольшой экспериментальной игрой от шотландской студии DMA Design.

Первую GTA выпустили в 1997 году. Игра была двухмерной, с видом сверху, а ее главной идеей была свобода передвижения по городу и возможность играть за преступника. При этом разработчики сначала работали над проектом под названием Race'n'Chase, в котором игрок должен был противостоять преступникам в роли полицейского или, наоборот, сам стать преступником.

В процессе разработки стало понятно, что второй вариант значительно интереснее. Так родилась Grand Theft Auto.

Первый успех серии был построен не на технологическом совершенстве, а на простой идее: игроку позволяли делать то, что в других играх обычно было запрещено.

Можно было угонять автомобили, убегать от полиции, выполнять преступные задания или просто ездить по городу и создавать хаос.

Именно эта свобода со временем стала главным брендом GTA.

GTA III изменила правила игры

Настоящая революция произошла в 2001 году, когда вышла Grand Theft Auto III.

До этого открытые игровые миры уже существовали, но GTA III показала, насколько масштабной может быть такая модель. Liberty City стала не просто декорацией для миссий, а пространством, в котором игрок мог сам решать, что делать.

Можно было выполнять сюжетные задания, искать спрятанные объекты, угонять машины, слушать радио, исследовать улицы или вообще игнорировать основной сюжет и работать таксистом или водителем скорой помощи.

Это был принцип, который впоследствии начали копировать десятки других игр.

Именно после GTA III концепция открытого мира окончательно превратилась в одно из главных направлений развития индустрии. Влияние игры прослеживалось в огромном количестве последующих проектов – от криминальных боевиков и гонок до супергеройских игр.

Guinness World Records прямо называет GTA III игрой, которая показала конкурентам, как много можно было сделать с открытым миром на консолях того поколения.

С этого момента GTA стала существовать уже не просто как популярная игра, а как своеобразный ориентир для всей индустрии.

Vice City и San Andreas превратили GTA в культурный феномен

После GTA III Rockstar не стала просто повторять успешную формулу. В 2002 году вышла Grand Theft Auto: Vice City, которая перенесла игроков в стилизованный Майами 1980-х.

Неоновые вывески, дорогие автомобили, пальмы, преступные группировки, костюмы, оружие и музыка сделали Vice City игрой с чрезвычайно выразительной атмосферой.

Но особенно важной стала музыка. GTA постепенно доказала, что саундтрек в игре может быть не просто фоновым шумом. Радиостанции стали частью самого мира. Игрок мог ехать по городу, переключать станции и фактически слушать собственное радио.

Позже эта традиция стала одним из самых известных элементов серии. Некоторые музыканты благодаря GTA находили новую аудиторию, а целые поколения игроков впервые открывали для себя старые композиции именно благодаря играм Rockstar. The Guardian называет радио GTA одним из механизмов, благодаря которым серия повлияла не только на игровую, но и на музыкальную культуру.

В 2004 году вышла Grand Theft Auto: San Andreas, которая сделала масштаб еще больше. В игре появились огромная территория, несколько городов, сельская местность, десятки побочных занятий, транспорт, который можно было модифицировать, развитие персонажа и множество других механик.

К тому моменту GTA уже была отдельным культурным явлением.

GTA IV – более мрачная история и украинский акцент

В 2008 году Rockstar сделала то, чего от нее могли не ожидать после яркой и почти карикатурной San Andreas. Grand Theft Auto IV стала гораздо мрачнее, реалистичнее и даже драматичнее. Вместо вымышленного штата Rockstar перенесла игроков в Liberty City – свою версию Нью-Йорка, где сербский эмигрант Нико Беллик пытается начать новую жизнь, но быстро оказывается в мире преступности.

GTA IV показала, насколько далеко серия могла отойти от простой формулы "угнал машину – устроил перестрелку – поехал дальше". В центре оказалась история человека, который приехал в Америку в надежде на лучшую жизнь, но постепенно понимает, что не так просто убежать от прошлого. Игра получила высокую оценку критиков и стала еще одним доказательством того, что Grand Theft Auto может быть не только сатирической песочницей, но и масштабной криминальной драмой.

Отдельной частью атмосферы GTA IV стали радиостанции. И именно здесь появился один из самых интересных украинских следов в серии. Особое значение для украинских игроков приобрела игровая радиостанция Vladivostok FM. В GTA IV победительница "Евровидения" Руслана стала ведущей станции Vladivostok FM. Там звучала, в частности, ее Wild Dances, а сама Руслана шутила, общалась со слушателями и рассказывала о жизни в Liberty City.

GTA IV также стала важным технологическим шагом для Rockstar. Игра работала на новом движке RAGE, а карта Liberty City была значительно детальнее и живее предыдущих городов серии. Физика автомобилей, поведение персонажей, анимация и сама структура города создавали ощущение гораздо более реалистичного мира.

А потом пришла GTA V

Если GTA III совершила революцию в открытых мирах, то GTA V показала, насколько прибыльной может быть такая революция. Игра вышла 17 сентября 2013 года и уже за первые 24 часа заработала $815,7 млн. Три дня спустя GTA V перешагнула отметку в $1 млрд.

Guinness World Records зафиксировал сразу несколько рекордов, среди них – самую высокую выручку от развлекательного продукта за первые 24 часа и самое быстрое достижение отметки $1 млрд.

Но самое интересное произошло позже. GTA V просто отказалась стареть.

Игра пережила три поколения консолей и продолжала продаваться годами после релиза. По состоянию на 2026 год она разошлась тиражом почти 235 млн копий. Для сравнения: это больше, чем вместе взятое население Германии, Франции и Великой Британии.

GTA V стала игрой, которая живет более десяти лет

Одной из главных причин долголетия GTA V стал многопользовательский режим GTA Online.

Rockstar фактически превратила одиночную игру в постоянно обновляемую платформу, в которой игроки получили собственных персонажей, автомобили, недвижимость, бизнесы, оружие, миссии, ограбления, гонки и огромное количество другого контента.

И это стало важным моментом для всей индустрии. GTA Online показала, что большая игра может зарабатывать не только в день продажи. Она может существовать годами, постоянно получать новый контент и поддерживать огромную аудиторию.

Сегодня концепция "игры как услуги" привычна для индустрии. Но GTA V была одним из самых ярких примеров того, насколько долго может жить успешный проект.

Наконец… GTA VI

Новая часть вышла после 13 лет ожидания: GTA V появилась в 2013 году. GTA VI – в 2026-м. Дата выхода GTA 6 – 19 ноября.

Для сравнения, между GTA III и GTA IV прошло семь лет, между GTA IV и GTA V – пять.

Поэтому пауза между пятой и шестой частями стала беспрецедентной.

Rockstar при этом не спешила показывать игру. Первый трейлер GTA VI вышел лишь в декабре 2023 года и сам по себе стал событием. За первые 24 часа он набрал более 93 млн просмотров на YouTube – рекорд для немузикального видео на платформе. Второй трейлер в 2025 году установил еще более масштабный результат: 475 млн просмотров за первые 24 часа на разных платформах. А затем – полноценный показ геймплея эксклюзивно на Netflix.

Это показывает главное: GTA VI стала культурным событием еще до того, как стала игрой.

Почему GTA VI – особый релиз

Rockstar фактически продает не просто новую игру, а продолжение истории, которая началась почти 30 лет назад.

В новой части игроки возвращаются в Vice City – город, который уже был главным героем GTA Vice City.

На этот раз действие происходит в современном вымышленном штате Леонида, который напоминает Флориду.

В центре сюжета – Джейсон и Люсия, пара преступников, которые оказываются втянутыми в масштабную криминальную историю.

Джейсон и Люсия – главные герои новой GTA 6. Источник: Rockstar Games

Rockstar называет GTA VI крупнейшей и самой масштабной эволюцией серии, поэтому ожидания аудитории соответствующие.

После тринадцати лет разработки от GTA VI ждут не просто новой карты, а нового стандарта открытого мира.

И, похоже, разработчики не ошиблись: GTA 6 получила феноменальные оценки критиков и еще до своего релиза, как считается, принесла 1,5 млрд долларов дохода.

GTA VI – это еще и экономическое событие

Для Take-Two Interactive, материнской компании Rockstar, запуск GTA VI имеет огромное значение.

В ноябре компания подтвердила свои финансовые прогнозы накануне релиза, а ее руководитель сообщил, что предварительные заказы GTA VI значительно превышают первоначальные ожидания.

Обложка Grand Theft Auto VI. Источник: Rockstar Games

То есть GTA VI влияет даже на финансовые ожидания крупной публичной компании.

И это еще одна причина, почему ее называют не просто игрой года, а одним из крупнейших развлекательных релизов последних лет.

А что GTA дала украинцам?

Несмотря на огромную популярность GTA в Украине, официальной украинской локализации серии до сих пор нет. Для нескольких старых частей существуют фанатские украинские переводы, в частности для GTA III, Vice City, San Andreas и GTA IV.

Поэтому для украинского игрока у GTA несколько парадоксальная история: Украина давно присутствует во вселенной серии благодаря музыке и фанатскому сообществу, но украинский язык так и не стал официальным языком GTA.

Сколько денег заработала GTA?

По состоянию на 2026 год франшиза Grand Theft Auto продала почти 465 млн копий по всему миру. GTA V с почти 235 млн проданных копий является главным двигателем этого результата.

По оценкам, совокупная выручка всей франшизы уже превысила $10 млрд.

Поэтому GTA давно стоит в одном ряду с крупнейшими брендами мировой индустрии развлечений – кино, музыкой и телевидением.

И именно поэтому выход новой части становится событием далеко за пределами игровой прессы.

Почему GTA стала культовой?

Причин на самом деле несколько.

Свобода

GTA никогда не заставляла игрока играть только одним способом. Можно было выполнять миссии. А можно было просто ездить по городу. Можно было проходить сюжет. А можно было часами искать интересные места. Можно было играть серьезно. А можно было проверять, что произойдет, если наехать на полицейскую машину, угнать танк или устроить совершенно бессмысленный хаос.

Это сформировало особый тип игрового опыта – sandbox, где игра не только рассказывает историю, но и создает ситуации, которые игрок запоминает сам.

Юмор и сатира

GTA никогда не была просто игрой о преступниках. Rockstar постоянно высмеивала американское общество – политиков, корпорации, телевидение, рекламу, культуру потребления, социальные сети, знаменитостей и даже саму индустрию видеоигр.

Причем серия часто делала это настолько нагло, что игрок не всегда сразу понимал, где заканчивается шутка и начинается социальный комментарий.

Именно поэтому GTA можно воспринимать по-разному: как криминальный боевик, комедию, сатиру или огромную интерактивную карикатуру на современную Америку.

Музыка

Радио GTA стало отдельным культурным феноменом. Rockstar не просто подбирала несколько популярных песен. Разработчики создавали целые радиостанции с собственными ведущими, жанрами, рекламными роликами и юмором.

В результате саундтрек стал частью атмосферы города.

Персонажи

В серии появились герои, которых игроки помнят годами – от Томми Версетти и Карла CJ Джонсона до Нико Беллика.

А GTA V и вовсе провела интересный эксперимент, позволив переключаться между тремя главными героями – Майклом, Тревором и Франклином.

GTA неоднократно становилась причиной скандалов

И это тоже часть ее истории. Насилие, преступления, секс, наркотики, черный юмор и провокации регулярно становились причиной критики серии.

Один из самых известных скандалов возник вокруг Hot Coffee в GTA: San Andreas. В игре обнаружили скрытый контент, связанный с сексуальной мини-игрой. После скандала ESRB изменила рейтинг San Andreas на AO – "только для взрослых", а магазины начали снимать игру с продажи. Take-Two впоследствии оценивала свои расходы, связанные с возвратом дисков и изменением рейтинга, в $24,5 млн.

Парадокс GTA заключается в том, что скандалы часто лишь повышали интерес к игре. Rockstar это прекрасно понимала.

Еще первую GTA рекламировали с помощью провокационной кампании, которая сознательно играла на возмущении из-за насилия.

То есть скандальность с самого начала была частью ДНК бренда.

GTA научила игры быть похожими на кино – но не копировать его

Еще один важный вклад серии – кинематографичность. Rockstar много лет работала над тем, чтобы сюжет, музыка, монтаж, актерская игра и постановка миссий напоминали большой голливудский фильм.

Но GTA пошла дальше: в кино зритель смотрит на героя, а в GTA игрок сам становится причиной событий.

Именно поэтому одна и та же миссия для двух людей может превратиться в совершенно разные истории: один игрок просто выполнит задание, а другой случайно врежется в такси, сбежит от полиции, застрянет на заборе и прибудет к финалу миссии на пожарной машине.

И именно вторая история потом станет мемом, видео на YouTube или воспоминанием на десять лет.

GTA изменила не только игры

Ее влияние вышло далеко за пределы индустрии. GTA стала частью интернет-культуры: сцены из игр превращались в мемы, игроки создавали собственные видео, короткометражки, музыкальные клипы и целые истории внутри игрового мира.

В GTA V Rockstar даже добавила инструменты для создания собственных видео, после чего вокруг игры возникла целая культура machinima – фильмов, снятых внутри видеоигры.

А GTA Online окончательно превратила игру в своеобразную социальную платформу.

Поэтому Grand Theft Auto можно назвать одним из проектов, которые помогли стереть границу между видеоигрой и другими формами массовой культуры.

Почему GTA называют франшизой поколений

Пожалуй, самое интересное в истории Grand Theft Auto – не количество проданных копий. А то, что у разных поколений есть своя GTA.

Для кого-то это была GTA III. Для кого-то – Vice City с ее неоновым Майами. Для кого-то – San Andreas, где можно было часами ездить по бескрайним дорогам. Кто-то вырос на GTA IV и мрачном Нико Беллике. А для огромного количества игроков GTA V стала игрой подросткового возраста, студенчества или даже взрослой жизни.

И теперь у этой истории появляется новая глава.

GTA VI приходит в момент, когда первые игроки GTA III уже сами могут иметь детей, которые сегодня будут запускать шестую часть.

Это редкий случай, когда одна франшиза способна сопровождать несколько поколений игроков.

GTA стала культовой не потому, что позволяла красть машины

В конце концов, секрет Grand Theft Auto не в автомобилях, оружии или возможности убегать от полиции. Он в ощущении свободы.

Rockstar создала серию, которая десятилетиями давала игроку огромный цифровой мир и говорила примерно одно: "А теперь посмотрим, что ты с ним сделаешь".

Именно поэтому GTA стала не просто серией успешных игр. Она повлияла на дизайн открытых миров, популяризировала модель больших интерактивных городов, изменила роль музыки в видеоиграх, помогла сформировать культуру видеоигр как часть массовой культуры, создала одну из самых успешных моделей долгосрочного онлайн-контента и доказала, что видеоигра может по масштабу культурного влияния конкурировать с кино.

И сегодня, когда Grand Theft Auto VI наконец вышла, становится понятно, что главный вопрос даже не в том, станет ли она лучшей GTA.

GTA уже давно выиграла эту битву за культурный статус.

Теперь вопрос в другом: насколько сильно шестая часть изменит индустрию на этот раз.

Ведь история GTA показывает: когда Rockstar возвращается в большой город, это обычно замечают далеко за пределами игрового мира.