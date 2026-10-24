Google использует ваш номер телефона для всех аккаунтов: как отключить эту функцию

Пользователи Android могут не знать, что их личный номер телефона автоматически подтверждается во всех аккаунтах Google, настроенных на одном устройстве. Это может создавать риски для конфиденциальности, особенно если на смартфоне одновременно используются личная почта и рабочий аккаунт. Отключить автоматическую проверку можно в настройках телефона.

Об этом говорится в материале издания Blic. Функция называется "Проверка номера телефона" и предназначена для актуализации контактных данных и поддержки работы сервисов Google, использующих номер SIM-карты.

Система периодически проверяет номер во взаимодействии с мобильным оператором. Проблема заключается в том, что такая проверка может распространяться не только на основной профиль пользователя. Если на одном смартфоне настроено несколько аккаунтов Google, номер активной SIM-карты может автоматически подтверждаться и в других аккаунтах.

Например, личный номер может оказаться в аккаунте Google Workspace, который человек использует для работы, или в почте, созданной для отдельных проектов. Это затрудняет разграничение личных и профессиональных данных.

Пользователи начали обращать внимание на эту особенность после получения электронных писем с сообщениями об успешном подтверждении номера в аккаунтах, где они не ожидали его увидеть.

Чтобы запретить системе автоматически проверять номер телефона, нужно изменить соответствующий параметр в настройках смартфона.

Для этого откройте "Настройки" и перейдите в раздел Google или "Сервисы Google". Затем найдите пункт "Все сервисы", откройте категорию "Конфиденциальность и безопасность" и выберите "Проверка номера телефона".

На соответствующем экране нужно выключить переключатель автоматической проверки номеров телефонов.

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии операционной системы. Это касается, в частности, устройств Samsung, Xiaomi, Motorola и Google Pixel.

Если найти нужный параметр не удается, воспользуйтесь поиском в верхней части меню "Настройки". Введите "Проверка номера телефона" или попробуйте найти соответствующий пункт по англоязычному названию Phone number verification.

Отключение автоматической проверки не удаляет номер телефона из учетных записей, в которые его уже добавили. Поэтому после изменения настроек стоит отдельно проверить каждый профиль Google, настроенный на устройстве.

Для этого откройте нужную учетную запись в браузере или через настройки смартфона. Перейдите в раздел личной информации, найдите контактные данные и проверьте, указан ли там ваш номер телефона.

Если номер сохранен в аккаунте, с которым вы не хотите его связывать, удалите его вручную, если это позволяют настройки учетной записи.

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