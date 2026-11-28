"Данные под угрозой": Telegram предупредил об опасной уязвимости iPhone

Пользователи iPhone могут столкнуться с угрозой кражи личной информации из-за уязвимостей в старых версиях iOS. Telegram начал отправлять владельцам таких устройств специальные предупреждения с призывом обновить программное обеспечение, чтобы защитить свои данные и учетные записи.

Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров. Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе, а посещения обычного на вид сайта может быть достаточно для атаки на устройство с устаревшей системой.

В сообщении, которое поступает пользователям от официального аккаунта Telegram с синей отметкой верификации, говорится, что установленная версия iOS устарела и содержит уязвимости безопасности. Они могут поставить под угрозу личные данные и учетные записи владельцев смартфонов.

"Обновите iOS, чтобы защитить свой телефон", – призывает мессенджер.

Сообщение от Telegram. Источник: Telegram.

В Telegram также объяснили, как проверить наличие обновлений и установить их. Для этого нужно открыть настройки смартфона, перейти в раздел "Общие", выбрать пункт "Обновление ПО" и установить последнюю доступную версию операционной системы.

По словам Дурова, опасность заключается в том, что для компрометации устройства со старой версией iOS пользователю может даже не понадобиться скачивать подозрительные файлы или устанавливать сторонние приложения. Потенциально достаточно открыть веб-страницу, которая содержит вредоносный код и использует имеющиеся в системе уязвимости.

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