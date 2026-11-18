Стоит ли отключать телевизор от розетки, чтобы сэкономить: объяснение экспертов

Многие бытовые приборы постоянно потребляют электроэнергию, даже когда ими не пользуются, поскольку они остаются подключенными к розетке. Это касается холодильника, стиральной и сушильной машин, а также телевизора.

Холодильник не отключают от розетки по очевидным причинам, стиральную машину тоже. Но стоит ли отключать от розетки телевизор, если им долго не будут пользоваться? Например, перед длительным отпуском или если это телевизор в спальне, который включают лишь изредка. Ответить на этот вопрос попробовало издание BGR.

Если совсем коротко, то нет, не нужно. Современные телевизоры рассчитаны на экономное потребление электроэнергии и имеют режим ожидания – одну из полезных функций, о которой вы могли не знать. В этом режиме устройство продолжает потреблять так называемую фантомную электроэнергию, то есть питание, которое расходуется, даже когда техника выключена или не используется, но остается подключенной к розетке. Впрочем, ее количество очень мало.

Некоторые современные телевизоры в режиме ожидания могут показывать картины или другие изображения, превращая экран в подобие картины. Такая функция есть, в частности, у Samsung The Frame, а также у некоторых более доступных моделей других производителей. Если вы стремитесь максимально экономить электроэнергию, можно полностью выключить телевизор, а не оставлять его в режиме ожидания, изменив соответствующие настройки. Но выдергивать вилку из розетки нет необходимости. Так что не придется каждый раз залезать за мебель или телевизор, чтобы отключить его от питания, когда решите подольше отдохнуть от экрана.

"Фантомное" потребление элек... Источник: Pexels Развернуть

Как отключить режим ожидания

Если вы пытаетесь сэкономить каждую копейку или хотите снизить потребление электроэнергии ненужными приборами, режим ожидания можно отключить почти на любом современном телевизоре. Даже после его отключения телевизор будет потреблять некоторое количество фантомной электроэнергии, но меньше, чем в режиме ожидания. Соответствующую функцию обычно можно найти в меню настроек в разделах "Система", "Питание и энергия" (в телевизорах Samsung) или в меню дополнительных, расширенных настроек, параметров устройства или питания. Возможно, придется поискать ее в разных разделах. Там можно отключить индикатор режима ожидания или индикатор питания.

В то же время стоит помнить, что режим ожидания и без того потребляет немного электроэнергии. Например, 55-дюймовый OLED-телевизор LG G5 в таком режиме использует менее 0,5 Вт. Если же вы все-таки хотите отключать его от питания, лучше подключить телевизор, колонки и другие устройства домашнего кинотеатра к сетевому фильтру с защитой от скачков напряжения. Тогда достаточно будет отключить от розетки только его, чтобы обесточить все сразу.

Телевизор в режиме ожидания... Источник: Pexels Развернуть

Что происходит, когда телевизор отключают от питания

Стоит учитывать, что отключение телевизора от розетки или выключение режима ожидания может привести к сбросу некоторых настроек, например внутренних часов. Также устройство может потерять подключение к сети, а фоновое обновление программного обеспечения, которое иногда бывает важным, не состоится.

Отключение техники от питания действительно помогает экономить электроэнергию и деньги. Но именно телевизор обеспечит совсем незначительную часть этой экономии. Лучше отключать от розетки другие устройства, которые потребляют больше электроэнергии, например монитор компьютера, ноутбук, зарядные устройства для телефонов, кофеварку, тостер и даже сетевые фильтры.

Технически, отключая телевизор от розетки каждый раз, когда им не пользуются, можно сэкономить и электроэнергию, и деньги. Если вы надолго уезжаете из дома, хотите защитить технику от возможных скачков напряжения или максимально сократить потребление электроэнергии во время своего отсутствия, можете смело отключить телевизор от розетки. В остальных случаях это вряд ли оправданно. Режим ожидания в современных телевизорах рассчитан на минимальное потребление электроэнергии, а при желании его можно отключить, чтобы устройство полностью завершало работу. Хотя телевизор и расходует немного электричества, оставаясь подключенным к сети, этого недостаточно, чтобы постоянно выдергивать вилку из розетки без веской причины.

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