Стоит ли покупать iPhone Duo: что следует учесть

Первые складные iPhone Duo начнут поступать покупателям уже в ближайшие дни. Модель вызвала настоящий ажиотаж – это самое радикальное обновление линейки "яблочных" смартфонов за долгое время, к тому же самая дорогая новинка, цена которой начинается от 1999 долларов. Но стоит ли хайповый гаджет своих денег?

Как пишет издание Engadget, несмотря на высокую стоимость, у устройства есть ряд компромиссов. В нем нет некоторых популярных функций, а камеры уступают тем, что установлены в других моделях iPhone. Тем не менее желающих приобрести новинку это не останавливает. Так в чем могут заключаться плюсы, минусы и особенности этой модели?

От чего придется отказаться по сравнению с обычным iPhone

У складного iPhone Duo камеры хуже. Источник: Benjamin Fanjoy

Да, iPhone Duo сейчас самый дорогой смартфон в линейке Apple, но это не значит, что по всем характеристикам он оснащен лучше остальных. Один из его главных недостатков – камеры. Как и в моделях среднего ценового сегмента, здесь установлены две основные камеры, но нет отдельного телеобъектива. Смартфон поддерживает двукратное приближение "оптического качества" благодаря цифровому кадрированию изображения с основного 48-мегапиксельного сенсора, однако по качеству оно значительно уступает зуму в iPhone 18 Pro. Разрешение фронтальной камеры также ниже, чем у новейших iPhone: 12 мегапикселей вместо 18. Кроме того, у основного объектива нет переменной диафрагмы – эта функция остается эксклюзивной для моделей iPhone 18 Pro.

Отличается и способ разблокировки iPhone Duo: вместо Face ID смартфон использует Touch ID, встроенный в боковую кнопку. Это не обязательно проблема, но к такому решению придется привыкнуть. Нет и кнопки Action Button, поэтому быстро отключить звук или получить доступ к быстрым настройкам можно будет только соответствующими способами через Центр управления. При этом кнопка Camera Control осталась: одним нажатием, как и раньше, можно быстро открыть любимое приложение для съемки.

Отдельный вопрос – совместимость приложений. Apple оптимизировала iOS 27 для нового складного формата, поэтому программы могут использовать его преимущества. Например, когда пользователь сгибает смартфон в месте шарнира, меню и окна приложений могут автоматически располагаться на двух половинах экрана. Однако разработчикам сторонних программ придется обновить их, чтобы они тоже корректно работали на всем дисплее iPhone Duo. Некоторые популярные приложения, в частности Netflix, Zoom и Slack, получат соответствующие обновления уже в день выхода смартфона. Однако большинству разработчиков еще предстоит поработать над совместимостью. Поэтому некоторое время некоторые программы на iPhone Duo могут выглядеть непривычно: одни будут растягиваться, а в других появятся черные полосы.

Как iPhone Duo сравнивается с другими складными смартфонами

Приложений, адаптированных п... Источник: picture alliance Развернуть

Сравнение iPhone Duo с другими складными смартфонами почти неизбежно, ведь таких моделей на рынке немало. Одним из главных конкурентов, вероятно, станет Galaxy Z Fold 8: по дизайну эти устройства довольно похожи. Однако цена Z Fold 8 начинается от 1899 долларов – на 100 долларов меньше, чем у Duo. К тому же смартфон Samsung заметно легче и тоньше. Он весит 201 грамм и имеет толщину 9,7 мм в сложенном состоянии, тогда как iPhone Duo весит 254 грамма, а его толщина составляет 11,3 мм.

Google Pixel 11 Pro Fold также стоит от 1899 долларов. В отличие от iPhone Duo, он оснащен телеобъективом с пятикратным оптическим увеличением. Именно это помогает ему иметь одну из лучших камер среди складных смартфонов.

Конечно, такие сравнения носят скорее теоретический характер. Выбирая смартфон для себя, стоит прежде всего учитывать экосистему, к которой вы привыкли. Если вы уже пользуетесь устройствами Apple и активно взаимодействуете с ее сервисами, iPhone Duo может стать удачным выбором. Если же вы готовы попробовать что-то другое, стоит присмотреться и к конкурентам.

На какие аксессуары стоит обратить внимание

Выбор аксессуаров для iPhone... Источник: picture alliance Развернуть

Покупатели часто дополняют новые смартфоны аксессуарами, и владельцы iPhone Duo вряд ли станут исключением. Apple уже представила новую линейку аксессуаров, специально разработанных для своего первого складного смартфона. Если вы предпочитаете оригинальные аксессуары производителя, можно рассмотреть чехол iPhone Duo Case за 79 долларов. Он закрывает смартфон со всех сторон и изготовлен из пластика, поэтому подойдет тем, кто хочет лучше защитить устройство от случайных падений. Правда, доступны только два цвета – темно-синий и песочный, которые подходят к синей и серебристой версиям смартфона.

Еще один аксессуар от Apple – чехол Duo Folio со встроенной подставкой на задней панели. Он выглядит элегантнее и крепится к смартфону с помощью магнитов, поэтому остается тонким, а его удобно снимать и устанавливать. Такой чехол стоит 129 долларов и защищает от царапин как передний, так и задний экраны iPhone Duo. Для него также предусмотрено только два цвета: темно-синий и серо-коричневый.

iPhone Duo стал первым смартфоном Apple, совместимым с Apple Pencil, который можно использовать для рисования и заметок. Однако поддержка стилуса появится только позже в этом году после обновления программного обеспечения, поэтому торопиться с покупкой не стоит. Важно и то, что смартфон будет работать только с версией Apple Pencil с разъемом USB-C, созданной для iPad. Если у вас уже есть Apple Pencil 2 или Apple Pencil Pro, придется купить другой стилус. Кроме того, в комплекте с iPhone Duo нет адаптера питания. Поэтому, возможно, стоит дополнительно купить новое зарядное устройство Apple мощностью 40 Вт с максимальной выходной мощностью 60 Вт. Оно поддерживает быструю зарядку iPhone Duo: за 20 минут аккумулятор можно зарядить до 50%.

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