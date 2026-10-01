Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне, когда выходите из дома: эту ошибку допускают многие люди

Отключать Wi-Fi на смартфоне каждый раз, когда выходите из дома, не обязательно: работающий модуль потребляет совсем немного энергии по сравнению с экраном, GPS и некоторыми приложениями. В то же время важно следить за тем, к каким сетям подключается телефон, ведь автоматическое соединение с незнакомыми точками доступа может быть рискованным.

Об этом пишет польское издание ofeminin.pl. В материале объясняется, стоит ли отключать Wi-Fi для экономии заряда и как безопасно пользоваться сетями.

Почему не стоит постоянно отключать Wi-Fi

Если вы ненадолго выходите из дома и переключаетесь на мобильный интернет, разница во времени работы аккумулятора будет минимальной. Поэтому каждый раз выключать Wi-Fi перед выходом нет необходимости.

В то же время стоит следить за тем, к каким сетям подключается смартфон. Автоматический выбор незнакомых точек доступа может представлять риск, особенно при использовании общественного Wi-Fi. При этом не каждая открытая сеть представляет угрозу.

Чтобы избежать возможных рисков, лучше отключить автоматическое подключение к сетям и проверять, к какой точке доступа подключается устройство.

Как защитить смартфон от постороннего доступа

Важно также позаботиться о безопасности самого смартфона. Для этого рекомендуется установить PIN-код не менее из шести цифр или буквенно-цифровой пароль, избегая простых комбинаций, которые легко угадать.

Дополнительно можно включить разблокировку по отпечатку пальца или с помощью сканирования лица. Биометрическая аутентификация не только упрощает доступ к телефону, но и повышает его безопасность.

Приложения следует загружать только из официальных магазинов, в частности Google Play и App Store. Операционную систему и программы также нужно регулярно обновлять — это позволяет устранять обнаруженные уязвимости.

Осторожности требуют и ссылки, которые приходят в SMS или электронных письмах. Не стоит переходить по подозрительным адресам, ведь они могут вести на мошеннические ресурсы.

Как ранее писал OBOZ.UA, перезагрузка смартфона может помочь устранить отдельные сбои в работе, очистить оперативную память и закрыть приложения, работающие в фоновом режиме. В то же время регулярные обновления ПО помогают повысить стабильность системы и устранить уязвимости в её безопасности.