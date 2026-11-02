Замедляется ли интернет, если у вас согнут кабель: объяснение

Если проводное подключение к интернету работает не на полную мощность, хотя используется современный кабель Ethernet, причина не обязательно кроется в роутере, модеме, коммутаторе, док-станции или самом устройстве. Проблема может быть и в кабеле.

Как ни странно, чрезмерное сгибание и прокладка кабеля под острыми углами могут снижать скорость интернета и вызывать периодические разрывы соединения. Поэтому, чтобы устранить проблему, придется проверить, как именно проложен кабель, и при необходимости исправить ситуацию, пишет издание SlahGear.

Важно понимать, что само по себе сгибание Ethernet-кабеля не является проблемой. Важно, насколько сильно его согнуть. Здесь на помощь приходит понятие радиуса изгиба – показателя, который определяет, насколько сильно можно согнуть кабель без нарушения передачи данных и риска повреждения. Его указывают как кратное значение внешнего диаметра кабеля, причем для разных типов кабелей этот показатель отличается. Например, неэкранированный Ethernet-кабель обычно имеет меньший минимальный радиус изгиба, чем экранированный, поскольку в его конструкции нет дополнительного защитного слоя. Так же многожильный кабель обычно можно сгибать сильнее, чем одножильный.

Чтобы узнать допустимый радиус изгиба, стоит обратиться к характеристикам производителя – обычно эту информацию указывают в описании продукции. В целом он может составлять от четырех до восьми внешних диаметров кабеля в зависимости от его поколения и конструкции. Для сравнения: оптоволоконные кабели имеют больший радиус изгиба – обычно он равен десяти внешним диаметрам.

Допустимый радиус сгибания з... Источник: Issarawat Tattong Развернуть

Кабель можно сгибать, если соблюдать рекомендации производителя

Понимая, что такое радиус изгиба, нетрудно определить безопасный предел для любого Ethernet-кабеля независимо от его типа, поколения или конструкции. Например, если радиус изгиба кабеля равен пяти его внешним диаметрам, а сам диаметр составляет 6 мм, минимальный допустимый радиус изгиба будет равен 30 мм. Умножив это значение на два, получим диаметр окружности, в которую можно согнуть кабель, – в данном случае 60 мм. То есть кабель можно согнуть в кольцо диаметром 60 мм, не нарушая установленных ограничений. Именно по такому принципу и работает это правило. Если при прокладке Ethernet-кабелей соблюдать рекомендованный радиус изгиба, это практически не повлияет ни на их производительность, ни на долговечность.

Разумеется, на практике соблюдать эти рекомендации бывает непросто, особенно если места для прокладки кабелей мало. Кроме того, кабель можно случайно согнуть сильнее, чем разрешает производитель. В таком случае скорость интернета может снизиться, а соединение – стать менее стабильным и надежным. Чрезмерные изгибы также повышают риск перекрестных и других помех. Если кабель долго остается согнутым сверх допустимого предела, это может привести к необратимому повреждению. По этой же причине не стоит сгибать Ethernet-кабель под прямым углом, образуя букву L. Лучше прокладывать его плавной дугой, учитывая рекомендуемый радиус изгиба. Правильная укладка кабелей – важное условие надежной работы проводной сети.

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