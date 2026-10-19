Почему ноутбук не заряжается до 100%: это не всегда проблема

Когда начинаешь день с ноутбуком, заряженным на 100%, кажется, что тебе по силам любая задача, однако довести шкалу заряда до предела получается не всегда. Если после нескольких часов у розетки аккумулятор все равно показывает значительно меньше, чем ожидалось, скорее всего, сработала защита от перезарядки.

Она встроена в операционные системы потому, что, как и в случае с телефонами на Android, держать ноутбук постоянно на максимуме вредно для батареи. Впрочем, блокировать зарядку батареи могут и определенные неполадки. Как разобраться, почему ноутбук не набирает полный заряд, рассказало издание BGR.

Начните с того, что проверьте, нет ли в настройках ноутбука функций сохранения здоровья батареи. Например, в MacBook эта опция называется "Оптимизированная зарядка" (Optimized Battery Charging), а в Windows – "Умная зарядка" (Smart Charging), хотя некоторые производители ПК могут давать ей другие названия. По сути, эти функции продлевают срок службы литий-ионных аккумуляторов, ведь постоянная зарядка до 100% ускоряет их износ.

Конечно, батарею могут "убивать" и другие повседневные привычки, но проверка дополнительных функций питания – отличное начало. Более того, вы можете включить их самостоятельно. Впрочем, не забудьте также проверить типичные признаки того, что аккумулятор начинает сдавать. Кроме того, не лишним будет заглянуть в инструкцию к устройству.

Батарея ноутбука работает по... Источник: Unsplash Развернуть

Почему ноутбук не заряжается до 100%

На состояние батареи могут влиять аппаратные или программные сбои, но иногда ноутбук перестает заряжаться самостоятельно – из-за собственных настроек. Например, функция "Оптимизированная зарядка" (появившаяся еще в macOS Catalina) на MacBook откладывает дозарядку выше 80% до того момента, "когда он понадобится вам полностью". В macOS Tahoe 26.4 и более поздних версиях пользователи также могут самостоятельно устанавливать лимиты заряда. Из-за этого зарядка может не достигать 100% в нужный момент, но эту функцию легко отключить.

Вот пошаговая инструкция для macOS 13 и более поздних версий.

Откройте "Системные настройки" (System Settings) в меню Apple.

Выберите "Аккумулятор" (Battery) на боковой панели.

Нажмите кнопку информации рядом с пунктом "Состояние аккумулятора" (Battery Health) или "Зарядка" (Charging).

Отключите параметр "Оптимизированная зарядка аккумулятора". Apple предложит несколько вариантов на выбор.

В этом же меню можно проверить, включено ли ограничение заряда (Charge Limit).

На компьютерах с Windows эта функция называется "Умная зарядка" и берет на себя весь контроль над процессом. В то же время она может мешать достичь желанных 100%. В правом углу панели задач Windows должен появляться специальный значок батареи, который свидетельствует о работе функции (ее также можно увидеть в настройках питания). Существует простой способ проверить состояние батареи на ПК, но лучше заглянуть в инструкцию или на сайт производителя, чтобы узнать, как отключить "Умную зарядку". Помните, что ноутбук может намеренно не заряжаться до максимума.

Ограничения по заряду батаре... Источник: Unsplash Развернуть

Другие способы проверки аккумулятора ноутбука

Если интеллектуальные функции зарядки отключены, а проблемы остаются, пора запустить базовую диагностику. Также стоит знать признаки того, что батарея выходит из строя. Начните с банальной перезагрузки, чтобы сбросить мелкие сбои, которые могут мешать полной зарядке. Затем осмотрите адаптер питания и разъем на наличие повреждений.

Если есть возможность, попробуйте подключить зарядное устройство к другому гаджету, чтобы проверить его исправность. В Windows также можно обновить драйверы аккумулятора.

Вот как это сделать.

Откройте "Диспетчер устройств" (Device Manager).

Разверните раздел "Батареи".

Щелкните правой кнопкой мыши по "Аккумулятор с методом управления, совместимым с ACPI (Microsoft)".

Выберите "Удалить устройство" (может потребоваться подтверждение).

Перезагрузите компьютер.

Также стоит проверить, не вышли ли обновления BIOS и прошивки. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, есть ли у вашей модели инструменты для диагностики батареи; иногда помогает простая калибровка.

Чтобы откалибровать аккумулятор.

Зарядите устройство до максимума и оставьте на зарядке еще на два часа.

Отключите ноутбук от электросети и пользуйтесь им, пока батарея полностью не разрядится.

Сохраните всю работу, когда появится предупреждение о низком заряде.

Не выключайте устройство, пока оно само не перейдет в спящий режим.

Подождите пять часов, а затем непрерывно заряжайте ноутбук в течение пяти часов.

Если батарея вашего ноутбука внезапно отключается или быстро разряжается, вероятно, пришло время ее заменить.

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