Почему не стоит хранить дома старые смартфоны: в чем опасность

Куда вы деваете старый смартфон, который уже отслужил свое? Многие просто хранят их дома.

Однако эксперты утверждают, что это может быть опасно. Аккумуляторы в гаджетах продолжают стареть и со временем могут стать нестабильными. Издание Chip рассказало, к каким неприятностям это может привести.

Опасность есть даже в разряженном аккумуляторе

Проблема заключается во встроенных литий-ионных аккумуляторах. Даже если телефон полностью разряжен или им давно не пользуются, батарея остается химически активным элементом. Со временем внутри нее происходят изменения: материалы стареют, внутренняя структура теряет стабильность, а химические реакции могут выйти из-под контроля. Особенно неблагоприятными считаются состояния полного разряда или полного заряда аккумулятора. В таких условиях вероятность нестабильной работы батареи возрастает.

Для этого не нужны ни высокое напряжение, ни сильное внешнее воздействие. Даже незаметное на первый взгляд повреждение может вызвать нагрев аккумулятора изнутри. В результате может начаться так называемый тепловой разгон – процесс, во время которого батарея самонагревается и может загореться. Если телефон лежит в ящике среди бумаги, одежды или других легковоспламеняющихся вещей, небольшое возгорание аккумулятора способно быстро перерасти в пожар в квартире или даже во всем доме.

Поэтому автор ресурса о пожарной безопасности FeuerwehrWilli не советует годами хранить старые телефоны. Если дома нашлись смартфоны, которыми больше не пользуются, их стоит как можно скорее сдать на надлежащую утилизацию. Для этого подойдут соответствующие пункты приема вторсырья, центры сбора электроники или специальные пункты возврата техники в магазинах.

Как безопасно доставить телефон на утилизацию

Осторожность нужна и при перевозке старого устройства. Лучше всего поместить его в огнестойкий контейнер, например в старую металлическую кастрюлю с крышкой. Это поможет снизить риск распространения огня, если аккумулятор начнет опасно реагировать по дороге к пункту приема.

Итак, старым телефонам не место в ящике. Их нужно правильно утилизировать. Но перед сдачей убедитесь, что пункт приема работает с такими электронными отходами.

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