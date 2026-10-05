Почему не стоит наклеивать защитную пленку на MacBook: вреда будет больше, чем пользы

Наклеить защитное стекло или пленку на дорогую технику — для любого опытного пользователя это уже привычное действие. И в большинстве случаев это действительно разумное решение. Впрочем, этот лайфхак не работает с MacBook. Такая защита его экрана на самом деле может нанести больше вреда, чем принести пользы.

Теоретически такая пленка должна защитить гаджет от царапин, если вы часто носите его с собой. Существуют и более сложные варианты, такие как пленка с функцией защиты экрана от посторонних глаз — она затемняет изображение, если смотреть на него под углом. Однако ноутбук — это не смартфон, и на практике защитное стекло или пленка ему просто не нужны, утверждает издание Engadget. Во время транспортировки он закрыт, а значит, поцарапать экран довольно сложно. Также довольно невелик риск уронить устройство, ведь вы работаете с ним на устойчивой поверхности, а не держите его одной рукой. Но главное — минусы в этом случае существенно перевешивают любые плюсы.

Почему не стоит наклеивать защиту на экран MacBook

Клей защитной пленки может п... Источник: Pexels Развернуть

С чисто эстетической точки зрения дополнительный слой на экране MacBook может заметно ухудшить качество изображения, за которое вы заплатили немалые деньги. Защита рассеивает свет и снижает четкость, а учитывая немалую площадь дисплея, вероятность наклеить её идеально, без единого пузырька воздуха, крайне мала. Впрочем, гораздо большая угроза подстерегает общее состояние экрана, а именно его антибликовое покрытие. Оно остается незаметным, пока не повреждено, но пленка или стекло могут его испортить. Когда придет время менять защиту, клейкий слой при снятии может оторваться вместе с покрытием, оставив трещины, отслоения и просто ужасный внешний вид.

В зависимости от толщины и материала защита также может начать мешать ноутбуку плотно закрываться или привести к повреждениям, гораздо более серьезным, чем царапины на поверхности. Конструкция MacBook предусматривает минимальный зазор между экраном и клавиатурой, а толстое защитное стекло полностью перекрывает это пространство. В таком случае даже малейшее усилие при закрывании крышки может вызвать ударную волну от корпуса прямо в матрицу.

Если же защитное покрытие для MacBook вам жизненно необходимо, существует несколько безопасных альтернатив. Например, ультратонкая магнитная пленка с эффектом конфиденциальности UltraThin Magnetic Privacy Screen Filter от Kensington, которая продается даже на официальном сайте Apple. Она не приклеивается к экрану, а крепится на магнитах, что исключает риски, связанные с клеем. К тому же её минимальная толщина сводит на нет угрозу повреждения от давления.

Другие аксессуары тоже могут навредить

Любые накладные аксессуары д... Источник: Pexels Развернуть

Для MacBook существует множество полезных дополнений, но защитная пленка для экрана — не единственный потенциально опасный аксессуар. Многие другие вещи, которые позиционируются как защитные, также могут нанести вред компьютеру, например, пластиковые накладки-чехлы (Hardshell). Тяжелый пластиковый чехол расшатывает петли экрана MacBook, а в зависимости от конструкции ещё и задерживает тепло внутри корпуса. Чтобы убедиться в безопасности чехла, выбирайте максимально лёгкие модели с отверстиями для вентиляции. Также важно, чтобы он не мешал ноутбуку закрываться до конца, ведь Apple предупреждает: любые аксессуары, нарушающие этот ювелирно рассчитанный минимальный зазор между экраном и базой, создают риск повреждения матрицы.

По той же причине — из-за препятствий нормальному закрытию крышки — опасность представляют накладки на клавиатуру и заслонки для веб-камеры. Со временем накладка на клавиатуру может даже оставить неудаляемые отпечатки и следы на экране, поскольку микроскопическое пространство между клавишами и стеклом исчезает. Защитная заслонка для камеры также может повредить экран из-за нарушения зазора, а кроме того — заблокировать работу полезного датчика внешнего освещения. Apple рекомендует: если вам приходится использовать накладку на клавиатуру, снимайте её перед тем, как закрыть ноутбук, а если нужна заслонка для камеры — следите, чтобы она была не толще обычного листа бумаги для печати.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ускорить работу старого MacBook