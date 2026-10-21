Почему не следует постоянно включать режим энергосбережения на смартфоне: каковы риски

Чувство беспокойства из-за уровня заряда аккумулятора смартфона знакомо многим. Даже гаджеты с современными кремний-углеродными аккумуляторами, которые могут работать часами без подзарядки, рано или поздно разряжаются. И в такие моменты на помощь может прийти режим энергосбережения, который позволяет немного продлить работу телефона.

Автоматическое включение этого режима можно настроить на большинстве смартфонов Android и iPhone. Он будет активироваться, когда заряд снизится до определенного уровня. Но есть ли смысл включать его заранее, даже если аккумулятор почти заряжен? Для телефонов с изношенными аккумуляторами это может показаться удобным решением. Сам по себе режим энергосбережения не наносит вреда устройству или батарее, однако постоянное его использование имеет свои минусы, которые не всегда оправдывают дополнительную экономию заряда. Подробнее обо всех рисках рассказало издание SlashGear.

Смартфон начинает работать медленнее

Режим энергосбережения ограничивает производительность телефона, в частности снижает частоту обновления экрана до 60 Гц или менее. На iPhone это может сделать прокрутку страниц прерывистой, анимацию — менее плавной, а игры с трехмерной графикой — менее комфортными. Сами приложения при этом могут открываться почти так же быстро, как и обычно, однако общая работа интерфейса ощутимо ухудшается.

На Android результат зависит от производителя и от того, насколько агрессивно система ограничивает потребление энергии. На некоторых смартфонах замедление менее заметно, чем на iPhone. В то же время режим энергосбережения может отключать тактильную обратную связь — вибрацию при наборе текста, получении уведомлений и взаимодействии с элементами интерфейса.

Можно пропустить важные уведомления

На iPhone режим энергосбережения ограничивает фоновую работу приложений, из-за чего некоторые уведомления приходят с задержкой. Особенно это может касаться электронной почты. Приложения также не всегда могут загружать или отправлять файлы в фоновом режиме, а обновление контента в социальных сетях может происходить медленнее. Кроме того, режим приостанавливает синхронизацию "Фото iCloud", поэтому резервное копирование снимков и видео может задержаться.

На Android последствия зависят от производителя. Например, на смартфонах OnePlus с системой OxygenOS фоновые процессы ограничиваются довольно строго. Если постоянно держать режим энергосбережения включенным, можно пропускать даже уведомления от мессенджеров, в частности WhatsApp. Это создает неудобства, особенно если телефон нужен для ежедневного общения.

Режим энергосбережения не по... Источник: Pexels Развернуть

Часть функций становится недоступной

В обеих операционных системах режим энергосбережения снижает максимальную яркость экрана. В помещении разница может быть почти незаметной, но на улице, под ярким солнцем, пользоваться телефоном становится сложнее. Также сокращается время до автоматического отключения дисплея — обычно до 30 секунд. Это может раздражать тех, кто часто читает с экрана.

Еще одно распространенное изменение — отключение Always-On Display, который показывает время и уведомления даже на заблокированном экране. На iPhone режим энергосбережения в основном также ограничивает использование 5G, оставляя его для отдельных задач, например потокового видео или загрузки больших файлов. Ограничения фоновой активности могут влиять и на приложения, использующие геолокацию, в частности на точность передачи местоположения в реальном времени.

Экономия заряда может оказаться незначительной

Главная цель режима энергосбережения — продлить время работы смартфона без подзарядки. Однако дополнительное время не всегда соответствует ожиданиям. Лучше всего этот режим работает тогда, когда телефон почти не используется и ограничение фоновых процессов действительно помогает снизить потребление энергии. Если же активно пользоваться смартфоном, экономия будет менее заметной.

В тесте YouTube-канала PhoneBuff два iPhone 12 — один с включенным энергосбережением, другой без него — показали лишь незначительную разницу во времени работы. В то же время эти модели имеют экраны с частотой обновления 60 Гц, поэтому снижение частоты не могло дать значительной экономии. При тестировании iPhone 18 Pro заметного увеличения автономности также не обнаружилось: заряд расходовался примерно так же, хотя анимация стала менее плавной.

Когда режим энергосбережения действительно полезен

Постоянно держать режим энергосбережения включенным не всегда оправдано, но в определенных ситуациях эта функция очень кстати. Наибольшую пользу она приносит, когда заряд снизился примерно до 10–20 % и нужно продержаться до ближайшей розетки. Особенно эффективным режим может быть тогда, когда смартфон большую часть времени лежит без дела.

Чтобы экономить заряд без постоянных ограничений, можно отключить Always-On Display, перейти на темную тему и ограничить фоновую передачу данных для ненужных приложений. Еще один вариант — сократить использование 5G. На iPhone для этого можно выбрать в настройках мобильной связи режим "5G Auto" или "4G" и отключить 5G Standalone, если сверхвысокая скорость не нужна постоянно. На большинстве Android-смартфонов тип сети также можно изменить в настройках. Такие настройки помогут экономить заряд, не отказываясь от всех преимуществ смартфона.

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