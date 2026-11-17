Почему iPhone быстро разряжается: эксперты нашли "виновника"

Современные смартфоны имеют немало полезных функций и мощное оборудование. Но платой за это является то, что даже при экономном использовании их заряда часто хватает лишь на день.

Впрочем, как утверждает издание MakeUseOf, если у вас есть iPhone, продлить время его автономной работы поможет обычная замена браузера. Ведь, как выяснилось, Chrome потребляет больше энергии, чем Safari. Чтобы проверить эту разницу, авторы издания провели небольшой эксперимент.

Chrome быстрее разряжает iPhone

Пользователям iPhone, которые замечают, что батарея быстро разряжается, стоит обратить внимание на установленный браузер. Chrome может расходовать больше энергии, чем Safari, поэтому переход на стандартный браузер Apple способен продлить время работы смартфона.

Конечно, у Chrome есть свои преимущества, в частности синхронизация истории просмотров и других данных между устройствами. Однако ради более долгой работы батареи от этого удобства иногда можно отказаться. После недели использования Safari разница в автономности может быть довольно заметной.

Этому есть логичное объяснение: Google разрабатывает Android и Chrome, а Apple – iOS и Safari. Поэтому вполне естественно ожидать, что браузер, созданный той же компанией, что и операционная система, будет лучше с ней интегрирован и станет работать эффективнее. По той же причине смартфоны Samsung могут лучше взаимодействовать с фирменным браузером Samsung Internet, чем с Chrome.

Впрочем, одних предположений недостаточно, чтобы утверждать, что один браузер расходует меньше заряда, чем другой. Чтобы это проверить, можно провести простой эксперимент и сравнить их работу в одинаковых условиях.

Chrome оказался более энерго... Источник: SOPA Images Развернуть

Самый простой тест расхода заряда батареи

Чтобы получить более объективные результаты, нужно свести к минимуму факторы, которые могут влиять на расход заряда. Например, сравнивать использование Chrome в течение одного дня с Safari на следующий не слишком удобно: посещаемые сайты могут отличаться, как и продолжительность просмотра страниц.

Другой вариант – пользоваться каждым браузером по полдня, выполняя одинаковые задачи. Но такой подход сложно реализовать на практике.

Удобнее провести часовой тест непрерывного просмотра веб-страницы. Для этого можно воспользоваться специальным скриптом-закладкой (bookmarklet), который автоматически прокручивает сайт без остановки. Такой способ позволяет воспроизвести одинаковые условия для обоих браузеров и при необходимости повторить проверку.

Сколько заряда на самом деле расходует Safari?

Сначала авторы издания проверили Safari. Для чистоты эксперимента перед началом нужно закрыть все запущенные приложения, отключить обновление приложений в фоновом режиме и перезагрузить смартфон. Это поможет уменьшить влияние других процессов на результат.

Также стоит установить максимальную яркость экрана и отключить автоблокировку, чтобы телефон не переходил в режим сна во время проверки. После этого нужно открыть выбранный сайт, например главную страницу MakeUseOf, и запустить скрипт для непрерывной прокрутки.

Перед началом теста уровень заряда батареи составлял 90%. Через час непрерывного просмотра страницы он снизился до 87%. Таким образом, Safari израсходовал лишь 3% заряда за час работы в таких условиях. Это довольно экономичный результат, особенно с учетом того, что экран все это время оставался включенным на максимальной яркости.

В то же время стоит учитывать, что главная страница MakeUseOf не перегружена постоянно обновляющимся контентом. Это относительно статичная и хорошо оптимизированная страница с несколькими изображениями и каруселью. На сайтах с большим количеством графики и более сложным содержимым Safari, вероятно, расходовал бы больше энергии. Поэтому полученный результат не стоит воспринимать как универсальный показатель для любых условий.

Родной для iPhone браузер Sa... Источник: Bloomberg Развернуть

А что насчет Chrome?

Следующим для проверки стал Chrome. Перед началом смартфон немного подзарядили, чтобы получить четкий начальный показатель в 88%, а не значение, близкое к 87%. После этого повторили все предыдущие действия: закрыли приложения, перезагрузили iPhone, открыли ту же страницу MakeUseOf и запустили скрипт для непрерывной прокрутки.

Через час уровень заряда снизился до 83%. Итак, за это время Chrome израсходовал 5% батареи – на 2 процентных пункта больше, чем Safari.

Что на самом деле означает эта небольшая разница

Разница между браузерами оказалась не слишком большой: Chrome израсходовал 5% заряда за час, а Safari – 3%. В то же время оба результата можно считать неплохими, ведь смартфон работал с максимальной яркостью экрана и непрерывно прокручивал страницу.

Перед вторым тестом также стоит сделать часовой перерыв, чтобы ответить на звонки и сделать необходимые снимки экрана. Это поможет не смешивать результаты двух проверок.

На первый взгляд, разница в 2% за час может показаться несущественной. Однако в относительном выражении Chrome израсходовал примерно на 60% больше заряда, чем Safari. При более интенсивном и продолжительном использовании такая разница может стать значительно заметнее. Например, если бы Safari израсходовал 30% заряда батареи за определенный период, то Chrome в аналогичных условиях мог бы использовать 50%.

Конечно, потребление энергии не всегда растет пропорционально времени работы. Результат часового просмотра относительно простой страницы нельзя напрямую переносить на повседневное использование смартфона, когда люди одновременно смотрят видео, переписываются и играют в игры.

Тем не менее эксперимент показывает, что на iPhone Chrome может быть менее энергоэффективным, чем Safari. Если стандартный браузер Apple удовлетворяет все потребности, а перенести в него историю просмотров из Chrome несложно, хранить оба браузера на смартфоне может быть нецелесообразно.

Это не означает, что Chrome – плохой браузер: на компьютерах он остается удобным и функциональным вариантом. Но для владельцев iPhone, которые хотят дольше обходиться без зарядного устройства, даже несколько дополнительных процентов заряда могут иметь значение. Safari обладает всеми необходимыми функциями для повседневного использования на iOS, а его меньшее энергопотребление может сделать работу смартфона в течение дня надежнее.

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