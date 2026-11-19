Apple тестирует 2 дизайна нового смартфона: каким может быть iPhone 20

Компания Apple готовит четыре модели iPhone к 20-летию смартфона, и разрабатывает два разных варианта дизайна. Об этом стало известно из данных, опубликованных инсайдером Ice Universe.

В новой публикации на Weibo, на которую ссылается издание MacRumors, инсайдер рассказал об обоих вариантах. Две модели, по его словам, будут иметь плоское стекло передней панели, а еще две – стекло, изогнутое со всех четырех сторон.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что Apple тестирует два размера смартфонов – Pro и Pro Max – с разными вариантами дизайна. При этом более плоские модели могут быть запасным вариантом на случай, если более сложный изогнутый дизайн не удастся реализовать. То есть компания не обязательно планирует выпускать все четыре модели. Другая версия – смартфоны с плоским передним стеклом будут обычными iPhone 20, которые выйдут после iPhone 20 Pro.

Сообщается, что в моделях с изогнутым стеклом рамки вокруг экрана будут иметь ширину около 1 мм. Однако благодаря форме стекла они будут почти незаметны, если смотреть на смартфон прямо. Это создаст впечатление практически безрамочного дисплея. По словам Ice Universe, вживую такой эффект будет выглядеть особенно эффектно.

Как утверждает инсайдер, Apple экспериментирует с дизайном четырехстороннего изогнутого стекла уже три года и за это время неоднократно его меняла. Окончательное решение еще не принято. Первые прототипы имели значительно более сильные изгибы, но со временем их сделали менее выраженными.

Эта информация согласуется с сообщением Марка Гурмана из Bloomberg, опубликованным в августе. Тогда журналист рассказал, что Apple отказалась от предыдущего, более амбициозного дизайна к юбилею, в котором металлических элементов должно было быть еще меньше, а стекла – больше. По словам Гурмана, модель, запланированная на 2027 год, все же будет иметь изогнутые переднюю и заднюю стеклянные панели, разделенные тонкой металлической рамкой. Оба сообщения свидетельствуют о том, что компания несколько упростила первоначальный замысел.

Новые слухи появились после того, как в последние дни в сети начали распространяться подробности дизайна будущего iPhone 20 Pro. В частности, пользователи публикуют образцы защитного стекла с закругленными краями, изогнутыми со всех четырех сторон, и очень узкими рамками дисплея. Ice Universe отметил, что эти образцы демонстрируют ранний вариант дизайна с более выраженными изгибами.

В начале этой недели другой инсайдер Fixed Focus Digital сообщил, что в новых смартфонах используют стекло из того же материала, что и в iPhone Air, но с более сильным изгибом по всему периметру. К сообщению добавили иллюстрацию, на которой видны закругленные передняя и задняя стеклянные панели, соединенные узкой полированной металлической рамкой.

Ice Universe также добавил, что представители индустрии положительно оценивают идею изогнутого стекла. Некоторые из них даже ждут юбилейный iPhone с большим интересом, чем складной смартфон Apple.

Ожидается, что юбилейные модели iPhone представят осенью 2027 года. Хотя инсайдеры называют их iPhone 20 Pro, планы Apple относительно окончательного названия устройств пока остаются неизвестными.

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