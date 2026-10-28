Apple представила MacBook Pro с сенсорным экраном: чем он особенный и сколько будет стоить. Видео

Компания Apple представила обновленный MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном, Dynamic Island и процессорами M5 Pro и M5 Max. Ноутбук стал тоньше и значительно легче, а его интерфейс адаптировали для управления касаниями. Стоимость 14-дюймовой модели начинается от $2899, а 16-дюймовой – от $3399.

Об этом сообщает Bloomberg. Новинка стала первым компьютером Mac с сенсорным дисплеем и технологией OLED, которую Apple уже использует в современных iPhone и iPad.

Что особенного в новом MacBook Pro

Apple разработала обновленный интерфейс macOS, оптимизированный для сенсорного управления. В частности, при касании экрана вокруг пальца будут появляться круговые меню, позволяющие быстрее получать доступ к различным функциям. При этом клавиатура и трекпад останутся основными способами управления ноутбуком.

Корпус устройства стал тоньше и значительно легче. Кроме того, компания переработала конструкцию шарнира крышки, чтобы экран не раскачивался при нажатии на него.

Еще одним возвращением к истокам дизайна Apple стало возвращение подсветки логотипа компании на крышке ноутбука.

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Новый MacBook Pro доступен в двух размерах – 14 и 16 дюймов. Покупатели смогут выбрать конфигурации с процессорами M5 Pro и M5 Max.

Главный директор Apple по аппаратному обеспечению Джони Сруджи назвал новый ноутбук "монументальным шагом вперед для Mac". Презентацию устройства провел новый генеральный директор компании Джон Тернус, который в прошлом месяце сменил на этом посту Тима Кука.

Сколько будет стоить новинка

Стартовая цена 14-дюймового MacBook Pro составляет $2899, тогда как 16-дюймовая модель будет стоить от $3399.

Для сравнения, 14-дюймовая версия с процессором M5 Pro без сенсорного экрана стоит на $400 меньше. Таким образом, дополнительные возможности и премиальные характеристики нового устройства отразились на его стоимости.

Apple представила MacBook Pr... Источник: Скриншот Развернуть

Почему Apple раньше отказывалась от сенсорных экранов

Несмотря на популярность сенсорного управления в iPhone, iPad и Apple Watch, Apple почти два десятилетия не хотела внедрять эту технологию в свои ноутбуки.

Сооснователь компании Стив Джобс в свое время критиковал сенсорные экраны в компьютерах Mac, называя их эргономически неудобными. Его преемник Тим Кук сравнивал сочетание ноутбука и планшета с попыткой объединить холодильник и тостер. Другие руководители компании также скептически высказывались об этой идее в интервью.

Однако примерно четыре года назад Кук и Тернус поддержали отказ от прежнего подхода и переход к сенсорным дисплеям в MacBook Pro. По данным Bloomberg, компания рассчитывает, что нововведение поможет возродить интерес к компьютерам Mac и увеличить доходы благодаря более высокой стоимости премиальных моделей.

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Напомним, Apple представила первый складной смартфон iPhone Duo, а также iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Компания показала и новые модели Apple Watch и AirPods.

Как писал OBOZ.UA, в сети магазинов "Ябко" рассказали, какие новинки Apple могут больше всего заинтересовать украинцев. Ожидается, что новые устройства привлекут внимание благодаря обновленному дизайну и расширенным возможностям.