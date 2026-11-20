5 настроек безопасности iPhone, которые нужно включить прямо сейчас

Ваш смартфон – это, по сути, ваша цифровая личность. Он знает о вас так много, что его кража может создать действительно серьезные проблемы. Именно поэтому компания Apple заложила в свои iPhone немало функций безопасности, которыми стоит воспользоваться прямо сейчас.

Эти настройки помогают защитить вашу личность, финансы и личную информацию. Чтобы включить их, достаточно знать, где искать нужные пункты меню. Издание Tom’s Guide назвало пять важных функций, которые помогут уберечь вас и ваш iPhone от повседневных угроз. И рассказало, где их искать и как активировать.

Сделайте украденный код-пароль бесполезным

Неприятный факт в том, что вор может успеть подсмотреть код-пароль перед тем, как украсть телефон. Раньше этих шести цифр было достаточно, чтобы сбросить пароль от основной учетной записи Apple и навсегда лишить вас доступа к ней. Однако функция "Защита украденного устройства" устраняет эту уязвимость.

Если ее включить, iPhone будет требовать подтверждения личности через Face ID или Touch ID для выполнения важных действий, когда вы находитесь вне привычных мест, например дома или на работе. Кроме того, за пределами этих доверенных мест система вводит обязательную часовую задержку перед изменением данных учетной записи. Это дает вам время отметить устройство как потерянное через iCloud.

Чтобы включить функцию, откройте "Настройки", перейдите в раздел "Face ID и код-пароль" и активируйте "Защиту украденного устройства".

Правильно настроенный iPhone... Источник: Pexels Развернуть

Выявляйте мошенников во время попытки обмана

Мошенники часто звонят и отправляют поддельные сообщения, пытаясь заставить человека срочно перевести деньги или раскрыть данные для входа в учетные записи. Функция "Обнаружение риска выдачи себя за другого человека", представленная в iOS 27, стала встроенным средством Apple для защиты от таких манипуляций.

Система анализирует характер взаимодействия с устройством и поведенческие признаки при выполнении финансовых и других важных операций. При этом она не читает личные сообщения, электронные письма или фотографии. Если вы пытаетесь совершить крупный перевод или изменить важные настройки учетной записи, а iPhone замечает признаки принуждения или нетипичного поведения, он предупредит о возможной опасности. После этого поддерживаемые банковские приложения потребуют дополнительного подтверждения, прежде чем разрешить перевод средств.

Чтобы активировать функцию, откройте "Настройки", перейдите в раздел "Конфиденциальность и безопасность", прокрутите вниз, выберите "Обнаружение риска выдачи себя за другого человека" и включите ее.

Блокируйте спам-звонки еще до того, как зазвонит телефон

Немало случаев финансового мошенничества начинается с нежелательного звонка от человека, который выдает себя за сотрудника банка, налоговой службы или курьера. Функция "Заглушение неизвестных абонентов" поможет отсеять такие вызовы еще до того, как телефон начнет звонить.

Чтобы настроить ее, откройте "Настройки", перейдите в раздел "Приложения", выберите "Телефон" и включите "Заглушение неизвестных абонентов". Затем вернитесь в "Настройки", откройте раздел "Сообщения" и активируйте фильтрацию сообщений от неизвестных отправителей.

Соседние гаджеты Apple могут... Источник: Pexels Развернуть

Находите телефон, даже если его выключили

Обычное отслеживание местоположения не работает, если вор выключит телефон или аккумулятор полностью разрядится. Расширить возможности поиска устройства поможет подключение ко всей сети "Локатор".

Чтобы включить обе нужные функции, откройте "Настройки", нажмите на свое имя в верхней части экрана, выберите "Локатор", а затем – "Найти iPhone". Активируйте параметры "Сеть Локатора" и "Отправлять последнюю геопозицию".

Благодаря этому устройства Apple поблизости смогут помочь найти ваш iPhone, даже если он выключен или не подключен к интернету. А функция отправки последней геопозиции передаст данные о местонахождении телефона непосредственно перед тем, как аккумулятор полностью разрядится.

Не позволяйте посторонним видеть личную информацию на заблокированном экране

Если оставить стандартные настройки заблокированного экрана, люди поблизости смогут увидеть ваши личные сообщения, напоминания из календаря и одноразовые банковские коды. Ограничив отображение уведомлений и доступ к определенным функциям заблокированного телефона, вы сможете лучше защитить личную информацию.

Чтобы скрыть содержимое уведомлений, откройте "Настройки", перейдите в раздел "Уведомления", выберите "Показывать миниатюры" и установите вариант "Если разблокировано".

После этого откройте раздел "Face ID и код-пароль", прокрутите вниз до пункта "Доступ с заблокированного экрана" и отключите доступ к "Пункту управления", "Кошельку" и USB-аксессуарам.

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