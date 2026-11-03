Знают не все: 4 настройки на Android, которые улучшат его работу

Современные телефоны настраивают так, что они кажутся полностью готовыми к работе, как только ты достаешь гаджет из коробки. На самом же деле в смартфонах на Android есть несколько важных настроек, которые стоит изменить. Это поможет устройству работать быстрее и эффективнее.

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И речь не только о переносе данных и настроек со старого гаджета. Издание Antyweb рассказало о четырех скрытых функциях Android, которые стоит включить

Дело в том, что стандартные настройки Google не всегда оптимальны для повседневного использования. Из-за этого процессор и оперативная память тратят ресурсы на лишние процессы, а пользователь может преждевременно задуматься о замене устройства. И вот что стоит сделать, чтобы ваш телефон как можно дольше оставался в хорошей форме.

Начать стоит с системной анимации. Она делает интерфейс привлекательнее, но при этом может замедлять работу даже мощного процессора. К счастью, скорость анимации можно изменить: так удастся сохранить плавность и визуальные эффекты, но снизить нагрузку на устройство.

Откройте Настройки → О телефоне и семь раз нажмите на пункт Номер сборки.

Вернитесь в главное меню, откройте только что разблокированные Параметры разработчика и найдите раздел Отрисовка или Рисование.

Измените значения трех параметров – Масштаб анимации окна, Масштаб анимации перехода и Длительность анимации – с 1x на 0,5x. После этого система будет реагировать быстрее.

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Следующий шаг – оптимизация использования оперативной памяти. В ней хранятся данные недавно запущенных приложений, чтобы к ним можно было быстро вернуться, не загружая все заново. На мощных смартфонах с большим объемом оперативной памяти это почти незаметно, но на более слабых моделях может вызывать проблемы и заставлять пользователя вручную очищать память. Чтобы ограничить фоновые процессы, нужно:

открыть Параметры разработчика и перейти в раздел Приложения.

найти пункт Лимит фоновых процессов.

выбрать вариант Без фоновых процессов.

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Благодаря этому смартфон будет меньше нагреваться, а свободной оперативной памяти станет больше. При этом стоит учитывать, что после повторного запуска приложений система будет загружать их заново.

Еще один важный момент – безопасность. Может казаться, что стандартной защиты Google Play Protect вполне достаточно, но это не всегда так. Поэтому стоит открыть Настройки → Безопасность и конфиденциальность → Расширенная защита и активировать дополнительные функции:

Theft Detection Lock (блокировка при обнаружении кражи) – алгоритм машинного обучения анализирует данные акселерометра. Если смартфон резко выхватят из рук и он зафиксирует движение, похожее на бегство с украденным устройством, например на велосипеде, экран автоматически заблокируется.

– алгоритм машинного обучения анализирует данные акселерометра. Если смартфон резко выхватят из рук и он зафиксирует движение, похожее на бегство с украденным устройством, например на велосипеде, экран автоматически заблокируется. Защита мобильной сети – препятствует попыткам слежки через поддельные базовые станции и обеспечивает шифрование трафика.

– препятствует попыткам слежки через поддельные базовые станции и обеспечивает шифрование трафика. Усиленный фильтр спама – помогает блокировать вредоносные фишинговые сообщения и опасный контент в браузере.

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Последняя рекомендация касается защиты зрения. Для этого необязательно включать обычный фильтр синего света, из-за которого экран приобретает выраженный оранжевый оттенок и может искажать цвета. Некоторые производители предлагают более удобные альтернативы – например, Comfort View в смартфонах Pixel или Eye Comfort Shield в Samsung. Они не просто убирают синий цвет, а делают изображение немного мягче и пастельнее, снижая интенсивность оттенков, которые могут быть наиболее неприятными для глаз. Так можно позаботиться о зрении, не жертвуя комфортом использования смартфона.

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