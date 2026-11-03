Знают не все: 4 настройки на Android, которые улучшат его работу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекЗакрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. ФотоЗакрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. ФотоГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовОдна из ракет попала в хоспис: в Днепре в результате атаки РФ есть разрушение и жертвы, пострадали 20 человек. Фото и видеоОдна из ракет попала в хоспис: в Днепре в результате атаки РФ есть разрушение и жертвы, пострадали 20 человек. Фото и видеоПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дорожеОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоВ российском Ярославле атакован НПЗ: произошел мощный пожар. Фото и видеоВ российском Ярославле атакован НПЗ: произошел мощный пожар. Фото и видео"Много лет посвятил спасению животных": Россия ударом по Киеву убила ветеринарного врача. Фото"Много лет посвятил спасению животных": Россия ударом по Киеву убила ветеринарного врача. Фото"Мы держались сколько могли": Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем: какой город выбрали"Мы держались сколько могли": Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем: какой город выбрали
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Знают не все: 4 настройки на Android, которые улучшат его работу

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
864
Знают не все: 4 настройки на Android, которые улучшат его работу
Система Android может быть еще удобнее, если воспользоваться скрытыми настройками. Источник: Unsplash

Современные телефоны настраивают так, что они кажутся полностью готовыми к работе, как только ты достаешь гаджет из коробки. На самом же деле в смартфонах на Android есть несколько важных настроек, которые стоит изменить. Это поможет устройству работать быстрее и эффективнее.

И речь не только о переносе данных и настроек со старого гаджета. Издание Antyweb рассказало о четырех скрытых функциях Android, которые стоит включить

Дело в том, что стандартные настройки Google не всегда оптимальны для повседневного использования. Из-за этого процессор и оперативная память тратят ресурсы на лишние процессы, а пользователь может преждевременно задуматься о замене устройства. И вот что стоит сделать, чтобы ваш телефон как можно дольше оставался в хорошей форме.

Начать стоит с системной анимации. Она делает интерфейс привлекательнее, но при этом может замедлять работу даже мощного процессора. К счастью, скорость анимации можно изменить: так удастся сохранить плавность и визуальные эффекты, но снизить нагрузку на устройство.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
756
Замедляется ли интернет, если у вас согнут кабель: объяснение
756
Замедляется ли интернет, если у вас согнут кабель: объяснение
Иван ЧерленскийИван Черленский
1,0 т.
ИИ незаметно манипулирует нашими решениями – исследование
1,0 т.
ИИ незаметно манипулирует нашими решениями – исследование
Елена БылимЕлена Былим
918
Какой процессор Intel эквивалентен Apple M5: объяснение экспертов
918
Какой процессор Intel эквивалентен Apple M5: объяснение экспертов
  • Откройте Настройки → О телефоне и семь раз нажмите на пункт Номер сборки.
  • Вернитесь в главное меню, откройте только что разблокированные Параметры разработчика и найдите раздел Отрисовка или Рисование.
  • Измените значения трех параметров – Масштаб анимации окна, Масштаб анимации перехода и Длительность анимации – с 1x на 0,5x. После этого система будет реагировать быстрее.
Знают не все: 4 настройки на Android, которые улучшат его работу

Смартфон на Android может работать эффективнее, если немного разобраться в скрытых настройках. Источник: hocus-focus

Следующий шаг – оптимизация использования оперативной памяти. В ней хранятся данные недавно запущенных приложений, чтобы к ним можно было быстро вернуться, не загружая все заново. На мощных смартфонах с большим объемом оперативной памяти это почти незаметно, но на более слабых моделях может вызывать проблемы и заставлять пользователя вручную очищать память. Чтобы ограничить фоновые процессы, нужно:

  • открыть Параметры разработчика и перейти в раздел Приложения.
  • найти пункт Лимит фоновых процессов.
  • выбрать вариант Без фоновых процессов.

Благодаря этому смартфон будет меньше нагреваться, а свободной оперативной памяти станет больше. При этом стоит учитывать, что после повторного запуска приложений система будет загружать их заново.

Еще один важный момент – безопасность. Может казаться, что стандартной защиты Google Play Protect вполне достаточно, но это не всегда так. Поэтому стоит открыть Настройки → Безопасность и конфиденциальность → Расширенная защита и активировать дополнительные функции:

  • Theft Detection Lock (блокировка при обнаружении кражи) – алгоритм машинного обучения анализирует данные акселерометра. Если смартфон резко выхватят из рук и он зафиксирует движение, похожее на бегство с украденным устройством, например на велосипеде, экран автоматически заблокируется.
  • Защита мобильной сети – препятствует попыткам слежки через поддельные базовые станции и обеспечивает шифрование трафика.
  • Усиленный фильтр спама – помогает блокировать вредоносные фишинговые сообщения и опасный контент в браузере.

Последняя рекомендация касается защиты зрения. Для этого необязательно включать обычный фильтр синего света, из-за которого экран приобретает выраженный оранжевый оттенок и может искажать цвета. Некоторые производители предлагают более удобные альтернативы – например, Comfort View в смартфонах Pixel или Eye Comfort Shield в Samsung. Они не просто убирают синий цвет, а делают изображение немного мягче и пастельнее, снижая интенсивность оттенков, которые могут быть наиболее неприятными для глаз. Так можно позаботиться о зрении, не жертвуя комфортом использования смартфона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие риски несет включение режима энергосбережения на смартфоне

Похожие темы
Техно лайфхакиAndroidСмартфонмобильный телефонгаджет
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!