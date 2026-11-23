Настраивая новый iPhone, вы можете решить, что самый надежный способ защитить его – установить код допуска. И это вполне логично, ведь именно он не дает посторонним получить доступ к вашему смартфону. Однако такой код гораздо уязвимее, чем может казаться.

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Именно поэтому эксперты советуют активировать другую функцию, которая поможет сохранить гаджет защищенным и под вашим контролем. Что это за функция и как ею воспользоваться, рассказало издание How To Geek.

Как воры могут легко получить доступ ко всему устройству

Во время первой настройки iPhone система предлагает создать код допуска. Есть несколько вариантов: можно установить цифровой код длиннее четырех цифр или буквенно-цифровой пароль.

Понятно, почему большинство людей предпочитает цифровой код: его быстрее вводить, когда Face ID или Touch ID недоступны. Другие считают комбинации букв и цифр более надежным, хотя и менее удобным способом защиты. Однако независимо от того, какой вариант вы выберете, как только кто-то узнает ваш код доступа, защита телефона ослабевает. Особенно опасно, если его украл незнакомец, подсмотревший или иным способом узнавший ваш код.

Уже не раз случалось, что у людей крали телефоны прямо на улице или в других общественных местах. Многие считают, что это не такая уж большая проблема, ведь можно зайти в iCloud и удаленно стереть все данные с устройства. К сожалению, на практике все не так просто

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На самом деле код доступа дает гораздо больше возможностей, чем просто разблокировать телефон. Если кто-то его знает, то может не только получить доступ к устройству, но и начать пользоваться Apple Pay, изменить код доступа и даже пароль от учетной записи Apple ID. То есть одна комбинация символов может позволить контролировать почти все важное, ведь в центре хранения ваших данных находится iCloud. Воры хорошо знают об этой уязвимости и, завладев устройством, часто в первую очередь меняют пароль, чтобы владелец больше не мог войти в свою учетную запись.

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Злоумышленники пользовались этой проблемой много лет, пока Apple не внедрила в iOS 17.3 важную дополнительную защиту – функцию "Защита украденного устройства". Однако если ваша операционная система устарела или необходимые настройки не активированы, эта функция может быть недоступна.

Включите "Защиту украденного устройства" и не выключайте ее

После активации функция "Защита украденного устройства" добавляет еще один уровень безопасности. Особенно важным он становится, когда вы находитесь вне привычных мест, например дома или на работе.

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Если кто-то украдет ваш iPhone и попытается изменить пароль Apple ID, чтобы заблокировать вам доступ к учетной записи, система потребует биометрического подтверждения – с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. Но и этого недостаточно: после подтверждения нужно будет подождать час, а затем пройти биометрическую проверку еще раз, прежде чем изменения вступят в силу.

Это правило касается не только смены пароля Apple ID. Биометрическое подтверждение также понадобится, чтобы добавить другое лицо или отпечаток пальца для разблокировки телефона либо отключить функцию "Найти iPhone". Даже доступ к информации в приложении "Пароли" будет защищен биометрической проверкой.

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Как проверить и активировать "Защиту украденного устройства"

На устройствах с iOS 26.4 или более новой версией функция "Защита украденного устройства" включена по умолчанию. Если же у вас более старая версия системы или устройство работает на iOS 17.3 либо более новой, эту функцию все равно можно активировать вручную или проверить, включена ли она.

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Для этого откройте "Настройки", прокрутите список до раздела "Face ID и код-пароль". Нажмите на него, введите свой код-пароль или пароль и прокрутите вниз, пока не увидите пункт "Защита украденного устройства".

Как уже отмечалось, в более новых версиях iOS эта функция должна быть включена автоматически. Если она неактивна, откройте соответствующий пункт и передвиньте переключатель. Также можно выбрать, когда именно нужна биометрическая проверка: только вне привычных мест или постоянно, независимо от вашего местонахождения.

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Отключить эту функцию тоже несложно – достаточно передвинуть переключатель в противоположное положение. Однако перед этим система попросит подтвердить действие с помощью биометрии или кода-пароля, чтобы убедиться, что это делаете именно вы.

Одна простая настройка, которая существенно повышает безопасность

На первый взгляд, "Защита украденного устройства" может показаться незначительным дополнением, но на самом деле она имеет большое значение. Функция создает дополнительные препятствия для посторонних, пытающихся получить доступ к вашим учетным записям и данным. Учитывая, сколько личной информации хранится в iPhone, такая защита вполне оправданна.

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В то же время даже после активации этой функции важно заботиться о безопасности других данных. Помните, что некоторые важные сведения посторонние все равно могут получить, если будут знать ваш пароль или код доступа. Поэтому никогда не сообщайте их другим людям.

Вряд ли в ближайшее время воры перестанут красть телефоны, но вы можете затруднить им доступ к своим данным. Поэтому, если вы еще этого не сделали, проверьте, активирована ли на вашем устройстве "Защита украденного устройства". Лучше позаботиться о безопасности заранее, чем сожалеть об этом после неприятного происшествия.

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