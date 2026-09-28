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"Есть нестандартные решения": Корецкий оценил риск потери доступа к интернету в Украине и рассказал о мерах по защите

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
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"Есть нестандартные решения": Корецкий оценил риск потери доступа к интернету в Украине и рассказал о мерах по защите
Премьер-министр Сергей Корецкий
Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

При построении системы защиты интернет-инфраструктуры необходимо исходить из наихудшего возможного сценария. При этом государство применяет комбинированные и гибкие подходы для обеспечения бесперебойной работы сетей.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил в эфире телемарафона, передает "Суспильне". Вопросы защиты дата-центров и мобильной связи обсуждались на заседании Штаба Верховного Главнокомандующего.

Глава правительства подчеркнул, что риски для цифровой и коммуникационной системы будут оставаться высокими до завершения боевых действий.

"Угроза существует для всей инфраструктуры. Была, есть и будет до окончания войны", – сказал Корецкий.

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Он объяснил, как именно планируют защищать интернет-инфраструктуру.

"Есть нестандартные решения. Что-то должно находиться под землей, что-то – в "облаке", что-то – за рубежом, что-то – в смешанном варианте, а что-то – все три варианта одновременно. Поэтому единого правила нет, но то, что нужно исходить из худшего сценария и именно так мыслить и готовиться – это факт", – подытожил Корецкий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23–25 сентября российские удары повредили дата-центры и другую инфраструктуру нескольких украинских провайдеров. О повреждении своих объектов, в частности, заявляли "Датагруп", "Домонет", Faust/Fast.net и Kievnet. Часть сервисов компаниям удалось сохранить благодаря резервной инфраструктуре.

В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что такие атаки могут вызывать временные перебои с интернетом, однако полное отключение сети в Украине аналитики считают маловероятным из-за ее разветвленной инфраструктуры и большого количества интернет-провайдеров.

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