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Какой процессор Intel эквивалентен Apple M5: объяснение экспертов

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Какой процессор Intel эквивалентен Apple M5: объяснение экспертов
Intel имеет эквивалент Apple M5 Pro. Источник: unsplash.com/@boliviainteligente

Бум производительности ноутбуков и настольных систем достиг нового уровня с выходом линейки чипов Apple M5, что заставило специалистов искать им прямых конкурентов среди чипов Intel. Прямое сравнение систем осложняется тем, что разработчики Apple выпускают свои процессоры каскадным методом, предлагая версии Pro, Max и Ultra с различными конфигурациями графики и ядер.

В то же время "синий гигант" противопоставляет им собственные самые мощные флагманские решения для мобильного и настольного сегментов. Сравнительный анализ результатов синтетических тестов позволяет точно определить, какие именно процессоры Intel способны конкурировать с новинками Apple, отмечает bgr.com.

Сравнение базового Apple M5 и версии M5 Pro с топовыми чипами Intel

Базовый процессор M5 от Apple по своему назначению ориентирован на тот же класс ноутбуков, что и новые чипы Intel Ultra X9 388H и X7 358H. Однако в бенчмарке Geekbench обычный M5 уверенно обходит соперников: его одноядерные показатели достигают более 3500 баллов против 2660 у X9 388H, а многоядерная производительность превышает 17 000 баллов. Более того, даже самый простой M5 опережает флагманский настольный процессор Intel Ultra 7 270K Plus в однопоточном режиме.

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Какой процессор Intel эквивалентен Apple M5: объяснение экспертов

Сравнение базового Apple M5 и версии M5 Pro. Источник: unsplash.com/@boliviainteligente

Когда речь заходит о M5 Pro, единственным реальным соперником Intel остается настольный Ultra 7 270K Plus с результатом 27 402 балла в многоядерном тесте. Ноутбуки MacBook Pro на M5 Pro показывают впечатляющие 33 598 баллов, поэтому аналоги сопоставимой мощности приходится искать скорее среди рабочих станций AMD Ryzen Threadripper Pro. Лишь 15-ядерная модификация M5 Pro с результатом около 29 568 баллов приближается к лучшему настольному чипу Intel.

Отсутствие аналогов Apple M5 Max и Ultra в линейке Intel

На уровне флагманских модификаций M5 Max и M5 Ultra у синего лагеря пока нет прямых конкурентов. Новые архитектуры Intel Panther Lake и Wildcat Lake пока ориентированы на мобильные устройства и портативные игровые ПК, а следующие мощные настольные процессоры компании еще находятся в разработке. В то же время M5 Max в 16-дюймовом корпусе легко преодолевает отметку в 35 000 баллов в многоядерном режиме.

Абсолютным рекордсменом остается M5 Ultra, ранние тесты которого показывают впечатляющие 52 516 баллов в многоядерном тестировании. Пока Intel только готовит свои следующие ответы, Apple уже начала испытания чипов нового поколения M6, закрепляя за собой лидерство в производительности.

OBOZ.UA ранее писал об особенностях нового MacBook Pro с сенсорным экраном.

 
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