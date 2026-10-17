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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
icon 1,3 т.
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4
Энергоемкие приборы. Источник: magnific.com

Снижение температуры воздуха на улице заставляет нас чаще включать дополнительное отопление, готовить горячую выпечку и сушить белье в помещении. Из-за этих осенних изменений в быту счета за коммунальные услуги могут неприятно удивить уже в конце первого холодного месяца.

Многие приборы, которыми мы пользуемся ежедневно, потребляют значительно больше киловатт-часов, чем в летний период, из-за работы в более сложных условиях. Понимание принципов работы самой мощной бытовой техники позволяет корректировать собственные привычки и существенно экономить средства, отмечает издание niezalezna.pl.

Тепловентиляторы и электрические обогреватели

Компактный тепловентилятор кажется безобидным, однако он способен потреблять от 1000 до 2500 Вт в час. Например, устройство мощностью 2000 Вт при трех часах ежедневной работы расходует примерно 180 кВт·ч в месяц.

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Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Электрические обогреватели. Источник: magnific.com

Если же такой обогреватель работает по восемь часов в день в домашнем офисе или детской комнате, сумма в счетах возрастает в разы. Помимо финансовых затрат, важно помнить и о пожарной безопасности: служба спасения предостерегает от оставления нагревательных приборов без присмотра.

Электрические водонагреватели (бойлеры)

Хотя бойлеры работают в течение всего года, именно осенью их энергопотребление кардинально меняется. Вода, поступающая из водопровода, становится значительно холоднее, чем летом, поэтому устройству требуется гораздо больше электроэнергии для ее нагрева. В зависимости от количества жильцов и настроек, накопительный бойлер объемом 80 литров может потреблять от 100 до 250 кВт·ч в месяц.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Сколько электроэнергии потребляет бойлер. Источник: magnific.com

Чтобы уменьшить потери тепла из бака, специалисты советуют отрегулировать термостат и не поддерживать чрезмерно высокую температуру без необходимости.

Электрические духовки

С наступлением холодов на смену летним салатам и блюдам на гриле возвращаются выпечка, запеканки и горячие домашние блюда. Номинальная мощность стандартной духовки составляет от 2000 до 3600 Вт, хотя фактическое потребление за цикл обычно составляет от 0,7 до 1,2 кВт·ч за счет работы термостата.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Электрическая духовка. Источник: pexels.com/uk-ua/@cottonbro

Больше всего энергии прибор расходует во время предварительного разогрева до необходимой температуры, поэтому не стоит держать духовку пустой слишком долго. Для экономии рекомендуется использовать режим конвекции, который позволяет готовить при температуре на 20 градусов ниже, чем при стандартном нагреве.

Сушилки для белья

Влажная и дождливая осенняя погода делает использование сушильных машин особенно актуальным.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Сушилка для белья в ванной. Источник: kosser.in.ua

При этом разница в потреблении электроэнергии между различными типами этого прибора огромна. Конденсационная сушилка с обычным нагревателем потребляет около 2,7 кВт·ч на один экоцикл при загрузке 7 кг.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии осенью: топ 4

Сушилка для одежды. Источник: pexels.com/uk-ua/@sarah-chai

В то же время современная модель с тепловым насосом расходует на аналогичный цикл всего около 0,85 кВт·ч, что более чем в три раза экономичнее.

OBOZ.UA предлагает узнать о приборах, которые нужно отключать от сети во время скачков напряжения или отключений электроэнергии.

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