Какие приборы обязательно нужно отключать от розеток перед поездками: список

Перед отпуском или длительной поездкой важно не только закрыть окна и перекрыть воду, но и позаботиться об электробезопасности дома. Некоторые бытовые приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии, а неисправности оборудования могут привести к перегреву и пожару.

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Эксперты по домашней безопасности советуют перед отъездом отключить от электросети определенные устройства. Это поможет снизить риск возгорания, защитить технику от возможных перепадов напряжения и сократить расходы на электроэнергию. Какие именно приборы не стоит оставлять подключенными к розеткам, рассказываем со ссылкой на издание Good Housekeeping.

Зарядные устройства и аккумуляторы

Особое внимание специалисты советуют уделить зарядным устройствам для электроники, электроинструментов и другого оборудования с литий-ионными аккумуляторами.

Такие батареи способны накапливать значительное количество энергии, однако при определенных условиях могут перегреваться. Особенно опасны поврежденные аккумуляторы, неисправные зарядные устройства и нарушение правил эксплуатации.

Американская Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) рекомендует не оставлять аккумуляторы заряжаться без присмотра и отключать их после завершения зарядки.

Перед поездкой также желательно вытащить из розеток зарядные устройства для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Хотя исправные адаптеры обычно потребляют очень мало электроэнергии без подключенного устройства, их отключение устраняет лишнюю нагрузку и возможные риски, связанные с неисправностью.

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Электрические обогреватели

Переносные обогреватели относятся к бытовым приборам, требующим особо внимательного использования.

Во время работы они выделяют значительное количество тепла, поэтому неисправность терморегулятора, повреждение проводки или контакт с легковоспламеняющимися предметами могут привести к пожару.

Специалисты советуют всегда отключать обогреватели от сети, когда ими не пользуются, особенно перед длительным отсутствием дома. Даже если устройство оснащено функцией автоматического отключения, полагаться исключительно на нее не стоит.

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Электрочайники, тостеры и аэрогрили

Кухонная техника с нагревательными элементами также требует внимания перед отъездом. Прежде всего речь идет об электрочайниках, тостерах, мини-печах, аэрогрилях и других компактных устройствах, которые во время работы нагреваются до высоких температур.

В случае технической неисправности или сбоя в электропитании существует риск перегрева. Дополнительную опасность могут представлять остатки пищи, жира и крошки, скапливающиеся внутри оборудования. Поэтому перед поездкой желательно не только выключить эти приборы, но и полностью отключить их от электросети.

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Телевизоры и игровые приставки

Даже когда телевизор, монитор или игровая консоль выключены с помощью кнопки, они могут продолжать потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

В частности, некоторые современные приставки поддерживают фоновую загрузку обновлений, дистанционное включение и другие функции, для которых требуется постоянное питание.

По данным исследователей Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, совокупное потребление электроэнергии устройствами в режиме ожидания может составлять значительную часть домашних расходов на электричество.

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Поэтому перед длительной поездкой эксперты советуют отключать телевизоры, приставки и сопутствующую технику от розеток. Для удобства можно использовать качественный сетевой удлинитель с выключателем, который позволяет одновременно обесточить несколько устройств.

Фены, плойки и выпрямители для волос

Приборы для укладки волос необходимо отключать от электросети после каждого использования, а не только перед отпуском. Плойки и выпрямители могут нагреваться до высоких температур, поэтому случайно оставленное включенным устройство представляет серьезную пожарную опасность.

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Фены также не стоит постоянно держать подключенными к розеткам. Поврежденный кабель, неисправный двигатель или попадание влаги могут привести к опасным ситуациям.

Особенно важно соблюдать правила электробезопасности в ванной комнате, где риск поражения током повышается из-за наличия воды.

Что еще проверить

Перед длительным отсутствием дома полезно осмотреть розетки, вилки и электрические кабели. Если заметны повреждения изоляции, следы перегрева или чувствуется запах гари, пользоваться таким оборудованием нельзя.

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В то же время не все электроприборы нужно отключать от сети. Например, холодильник с продуктами должен оставаться включенным, а домашние системы безопасности и сигнализации могут нуждаться в постоянном электропитании.

Также следует учитывать особенности оборудования, обеспечивающего отопление, вентиляцию или другие важные функции дома.

Самое простое правило — отключить от розеток всю технику, которая не нужна во время вашего отсутствия, в первую очередь нагревательные приборы и зарядные устройства.

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