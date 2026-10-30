Какие недостатки у iPhone Duo: первые пользователи раскрыли правду

Первый складной смартфон от Apple поступил в продажу всего несколько дней назад, но сроки предзаказа уже перенесли на 2027 год. Покупатели, приобретшие iPhone Duo за 1999 долларов, начали сообщать о проблемах, которых вряд ли ожидали от столь дорогого гаджета.

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Среди основных претензий – трещины на внутреннем экране, плохая оптимизация приложений, перегрев и ограниченные возможности камер. С похожими трудностями ранее уже сталкивались Samsung и Google. Однако от устройств Apple традиционно ожидают высокого качества. Несмотря на усовершенствованный шарнирный механизм и специальное нанотекстурное покрытие, которое должно скрывать складку на экране, новинка уже получила немало замечаний от пользователей. Издание BGR рассказало, что не так с iPhone Duo.

Трещины на внутреннем экране

В отличие от производителей Android-смартфонов, которые указывают примерное количество циклов складывания устройства, Apple лишь заверяет, что iPhone Duo рассчитан на длительное использование. Однако первые владельцы уже сообщают о повреждениях внутреннего дисплея. Некоторые из них слышали хруст в шарнире, после чего замечали большую трещину посередине экрана – в месте сгиба. В отдельных случаях повреждение затрагивало и правую часть дисплея.

Специалисты предположили несколько возможных причин: чрезмерная механическая нагрузка на область шарнира, заедание его деталей или трение и неправильное выравнивание сверхтонких слоев экрана. Все это могло привести к появлению микротрещин. Apple сообщила журналисту Bloomberg Марку Гурману, что знает о проблеме с внутренним дисплеем у небольшого количества устройств и советует владельцам обращаться к представителям компании. Пока производитель не считает это массовым дефектом.

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Неоптимизированные приложения

Перед презентацией iPhone Duo Apple пыталась подготовить разработчиков к появлению нового формата экрана. Однако на практике многие популярные приложения до сих пор не адаптированы к складному дисплею. Речь, в частности, о социальных сетях, банковских сервисах, играх и рабочих программах.

В таких приложениях часть экрана занимают черные полосы, из-за чего пользоваться большим дисплеем не так удобно. Некоторые разработчики пока просто растягивают интерфейс, не создавая полноценную адаптированную версию. Есть над чем работать и самой Apple: не все ее приложения должным образом приспособлены к внешнему узкому и большому внутреннему экранам. Например, браузер Safari занимает слишком много места внизу и справа, поэтому на дисплее помещается меньше контента, чем на обычном iPhone.

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Нестабильная работа системы охлаждения

Как и в моделях iPhone 18 Pro, в Duo установили обновленную систему охлаждения с испарительной камерой. Она расположена над мощным процессором A20 Pro и должна отводить от него тепло. Это помогает поддерживать высокую производительность под нагрузкой, яркость экрана и автономность. Казалось бы, такой смартфон должен хорошо подходить для игр, монтажа видео и одновременной работы с несколькими программами. Однако владельцы жалуются, что устройство заметно нагревается.

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В обсуждениях на Reddit пользователи рассказывают, что смартфон становился горячим даже во время беспроводной зарядки и при минимальной активности. Один из владельцев отметил, что чувствовал тепло сквозь чехол, просто просматривая ленту в соцсети. Некоторые предполагают, что причиной может быть индексация данных или оптимизация Siri. Другие считают, что испарительная камера действительно отводит тепло от процессора и распределяет его по корпусу. В таком случае чип может работать в более прохладных условиях, но держать телефон в руках становится менее комфортно.

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Ограниченные возможности камер

Камеры – еще один пункт, вызывающий недовольство владельцев iPhone Duo. У смартфона четыре модуля: фронтальная камера на 12 Мп во внешнем дисплее, 4-мегапиксельная подэкранная камера внутри, основная на 48 Мп и сверхширокоугольный объектив. По оценкам обозревателей и пользователей, основная камера и внешняя фронталка дают приемлемые результаты, особенно при хорошем освещении. Однако они уступают камерам iPhone 18 Pro и даже прошлогоднего iPhone 17. По мнению покупателей, для смартфона с такой высокой ценой это существенный недостаток.

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Особенно не хватает телеобъектива – на это обращают внимание пользователи, у которых раньше были модели iPhone Pro. Основная и сверхширокоугольная камеры в целом неплохие, но качество снимков заметно ухудшается, если увеличивать изображение более чем в 2 раза. Внутреннюю камеру на 4 Мп обозреватели считают пригодной разве что для видеозвонков FaceTime, да и для этого ее возможностей может быть недостаточно.

Ошибки iOS

Еще один повод для нареканий – операционная система iOS 27.2. Изначально ожидалось, что основными направлениями ее обновления станут развитие искусственного интеллекта Siri и исправление ошибок. Однако с появлением нового смартфона и необычного формата дисплея выяснилось, что программное обеспечение еще нуждается в доработке.

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Некоторые приложения неправильно определяют ориентацию камеры, а собственные программы Apple иногда путаются в зависимости от того, как именно пользователь держит складной смартфон. Неудобств добавляют и случайные касания экрана. О проблемах с интерфейсом также сообщали журналисты и блогеры, тестировавшие новинку. Разработчик Кристиан Селиг обратил внимание на некорректную работу Dynamic Island и отдельных элементов интерфейса в правой части дисплея. По его словам, некоторые разработчики уже адаптировали свои приложения к iOS 27, но не учли особенности отображения Live Activities на iPhone Duo. Большинство этих недостатков можно исправить будущими обновлениями программного обеспечения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что произойдет с iPhone Duo, если сложить и разложить его 10 тысяч раз.