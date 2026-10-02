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Как изменить продолжительность звонка на смартфоне: инструкция

Алина Милсент
Алина Милсент
Time to read4 мин
icon 479
Как изменить продолжительность звонка на смартфоне: инструкция
Смартфон
Источник: Unsplash

На смартфоне можно изменить мелодию звонка, громкость, вибрацию и множество других параметров. А вот настройку, определяющую, сколько секунд телефон будет звонить до переадресации на голосовую почту, в большинстве устройств найти невозможно.

Причина проста: продолжительность ожидания обычно устанавливает мобильный оператор, а не сам смартфон. Однако в некоторых сетях этот параметр все же можно изменить с помощью специального кода. Некоторые смартфоны Samsung также получили соответствующую настройку в системе, сообщает BGR.

Почему в настройках нет длительности звонка

Когда вам звонят, смартфон не самостоятельно решает, через сколько секунд прервать вызов и перенаправить его на голосовую почту.

Этот интервал определяется настройками мобильной сети. Поэтому даже два одинаковых смартфона с SIM-картами разных операторов могут вести себя по-разному.

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Из-за этого универсального переключателя типа "звонить 15, 20 или 30 секунд" в большинстве Android-смартфонов и iPhone нет.

Как изменить продолжительность звонка с помощью специального кода

У некоторых операторов можно воспользоваться MMI-кодами — специальными командами, которые вводятся в стандартном приложении "Телефон".

Сначала нужно узнать номер, на который переадресовываются звонки.

Для этого:

  1. Откройте приложение для совершения звонков.
  2. Введите *#61#.
  3. Нажмите кнопку вызова.
  4. На экране должна появиться информация о переадресации голосовых вызовов.
  5. Запишите номер голосовой почты, если он отображается.

Если оператор не поддерживает такую команду, смартфон может отобразить сообщение об ошибке или о неудачном выполнении запроса.

Как установить нужное количество секунд

Когда номер голосовой почты известен, можно попробовать изменить время ожидания.

Команда выглядит следующим образом:

**61*[номер голосовой почты]*11*[количество секунд]#

Например, для 20 секунд в конце команды нужно указать 20#.

Продолжительность обычно задается с шагом в пять секунд, а максимальное значение в поддерживаемых сетях может составлять 30 секунд.

После ввода кода необходимо нажать кнопку вызова. Если оператор принял команду, на экране появится сообщение об успешном изменении параметров переадресации.

После этого автор источника советует перезагрузить смартфон.

Работает ли этот способ на Android и iPhone

Сам код вводится через обычный номеронабиратель, поэтому метод не привязан исключительно к Android или iPhone. Ключевым ограничением является мобильный оператор. В одних сетях подобные команды поддерживаются, в других — нет.

Поэтому, если код возвращает ошибку, проблема не обязательно в смартфоне. Скорее всего, оператор не позволяет изменять этот параметр таким способом.

Как изменить время на смартфонах Samsung Galaxy

На некоторых новых устройствах Samsung есть ещё один вариант. В материале BGR речь идёт о смартфонах Galaxy от серии S22 до S26, работающих на Android 16 с One UI 8.5 или более поздней версией. На них время до перехода на голосовую почту можно изменять с помощью функции Direct Voicemail — при условии, что оператор её поддерживает.

Необходимо:

  1. Открыть приложение "Телефон".
  2. Нажать на три точки в верхней части экрана.
  3. Перейти в "Настройки".
  4. Открыть Direct Voicemail.
  5. Включить функцию.
  6. Включить функцию "Auto Send to Voicemail".
  7. Выбрать, через сколько секунд звонок должен переключаться на голосовую почту.

По умолчанию может быть установлено около 20 секунд. Максимально допустимое время зависит от мобильного оператора.

Что делать, если код не работает

Если MMI-команда не поддерживается, самостоятельно изменить продолжительность звонка может быть невозможно.

В таком случае стоит обратиться к своему оператору мобильной связи и уточнить:

  • можно ли изменить время до переадресации;
  • какие значения доступны;
  • поддерживаются ли MMI-коды;
  • требуется ли для этого подключение голосовой почты.

В некоторых сетях оператор может изменить этот параметр самостоятельно.

Важный нюанс

Речь идет не об изменении скорости или длины самой мелодии звонка. Настраивается время, в течение которого входящий звонок остается без ответа перед переадресацией на голосовую почту.

Поэтому количество фактических "гудков" может немного отличаться в зависимости от мелодии, сети и смартфона. Если же голосовая почта или переадресация отключены, поведение вызова может быть иным, поэтому перед изменением настроек стоит проверить условия своего оператора.

Ранее OBOZ.UA объяснял, нужно ли перезагружать телефон после обновления.

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