Как сохранить заряд телефона во время блэкаута: 7 настроек, которые стоит изменить прямо сейчас

Во время длительных отключений электроэнергии смартфон становится одним из важнейших средств связи. Однако даже полностью заряженное устройство может быстро разрядиться из-за работы приложений, яркого экрана и постоянного использования мобильного интернета.

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В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), поделились рекомендациями, которые помогут украинцам оставаться на связи во время отключений электричества. Рассказываем, какие настройки смартфона стоит изменить, чтобы снизить расход энергии и мобильного трафика.

Включите режим энергосбережения

Необязательно ждать, пока заряд аккумулятора упадет до 20%. Режим энергосбережения можно активировать сразу после отключения света.

На Android соответствующую функцию обычно можно найти в разделе "Настройки" – "Батарея" – "Энергосбережение". На iPhone нужно открыть настройки аккумулятора и включить режим низкого заряда. Эта функция ограничивает некоторые фоновые процессы, анимацию и другие энергозатратные операции, помогая телефону дольше работать без подзарядки.

Уменьшите яркость экрана

Дисплей относится к компонентам смартфона, которые могут потреблять значительную часть заряда. Особенно если яркость установлена на максимум. Стоит уменьшить ее до комфортного уровня и настроить автоматическую блокировку экрана через 30 секунд бездействия.

Дополнительно можно отключить функцию постоянно активного дисплея, если она поддерживается устройством.

Ограничьте фоновую работу приложений

Даже когда вы не пользуетесь смартфоном, отдельные приложения могут обновлять информацию, синхронизировать файлы и выполнять другие задачи. Проверьте в настройках батареи, какие приложения потребляют больше всего энергии, и ограничьте фоновую активность тех, которые не нужны во время отключения света.

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На iPhone также можно перейти к настройкам обновления контента в фоновом режиме. В то же время не стоит ограничивать работу приложений, от которых зависят важные сообщения и уведомления.

Отключите автоматическую загрузку в Telegram

Telegram может автоматически загружать фотографии, видео и другие файлы из чатов и каналов. Это создает дополнительную нагрузку на мобильное соединение.

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При необходимости можно отдельно ограничить загрузку фотографий, видеозаписей и файлов. Так вы сами будете решать, какой контент открывать.

Измените настройки WhatsApp

В WhatsApp также предусмотрена автоматическая загрузка медиафайлов, в том числе фотографий, аудио, видео и документов.

Отключите автоматическую загрузку через мобильную сеть для тех типов файлов, которые не нужны вам постоянно. Это поможет избежать лишнего расхода интернета, особенно в активных групповых чатах.

Отключите автозагрузку в Viber

Еще один мессенджер, настройки которого стоит проверить, – Viber. В разделе "Настройки" – "Медиа" найдите автоматическую загрузку файлов через мобильную сеть и отключите ее.

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Также можно отказаться от автоматического воспроизведения видео. Это позволит избежать ненужной загрузки контента, когда мобильная связь работает нестабильно.

Названия разделов могут немного отличаться в зависимости от версии приложения и операционной системы.

Включите экономию трафика и уменьшите качество видео

Во время блэкаута лучше ограничить просмотр видео в высоком разрешении. YouTube, TikTok и другие платформы могут расходовать немало мобильных данных и заряда батареи.

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В настройках воспроизведения видео стоит выбирать режим экономии трафика или более низкое качество изображения. На Android также можно включить системную функцию экономии трафика, а на iPhone – режим низкого объема данных для мобильного соединения.

Если есть возможность, фильмы, музыку, карты местности и важные документы лучше загрузить заранее, пока есть электричество и стабильный Wi-Fi.

Что делать, если во время блэкаута пропала мобильная связь

В НКЭК также напоминают о возможности использования национального роуминга. Если сеть вашего оператора недоступна, можно попробовать вручную подключиться к другой украинской мобильной сети.

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Для этого нужно отключить автоматический выбор сети в настройках телефона и выбрать доступного оператора. Для пользования мобильным интернетом может понадобиться включить роуминг данных.

Кроме того, стоит заранее позаботиться о павербанке и резервном питании домашнего интернета. В частности, технология xPON может обеспечивать доступ к сети во время отключения электричества, если оборудование провайдера имеет резервное питание, а роутер и оптический терминал ONU получают электроэнергию от альтернативного источника.

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