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Как заряжать смартфон, чтобы аккумулятор служил дольше: 3 правила

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
icon 921
Как заряжать смартфон, чтобы аккумулятор служил дольше: 3 правила
Зарядка смартфона до 100%, как и его полная разрядка, может значительно ускорить износ аккумулятора

Каким бы мощным ни становилось "железо" современного смартфона, слабым звеном в нем неизменно остается аккумулятор. Из-за естественного износа литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов гаджеты со временем начинают держать заряд значительно хуже.

Впрочем, момент деградации аккумулятора можно отсрочить, если оптимизировать процесс зарядки. OBOZ.UA разбирался, какие привычки стоит изменить, чтобы устройство дольше сохраняло длительную автономность.

Не заряжайте до 100% (и не оставляйте устройство на зарядке после полной зарядки)

Заряжать аккумулятор каждый раз до стопроцентного заполнения – одна из самых распространенных ошибок. Ведь именно когда уровень заряда приближается к отметке 100%, напряжение внутри элемента питания достигает пика. Наиболее комфортным и безопасным диапазоном для литиевых батарей считается уровень от 20% до 80%. Поэтому подключать устройство к электросети лучше, когда оно находится в этих пределах.

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Если же вы по каким-либо причинам предпочитаете иметь полный заряд, по крайней мере, не оставляйте телефон на зарядке, когда он уже заряжен на 100%. В этот момент устройство останавливает процесс зарядки, но впоследствии начинает поддерживать этот уровень, постоянно подзаряжаясь при малейшей потере энергии, что вредно. Такое длительное пребывание под высоким напряжением дополнительно изнашивает аккумулятор.

Не разряжайте полностью

Полная разрядка "до нуля" вплоть до момента, когда смартфон самостоятельно выключается, наносит аккумулятору не меньший вред, чем систематическая перезарядка. Глубокая разрядка создает высокую химическую нагрузку на аккумулятор, что ускоряет потерю его емкости.

Старайтесь подключать устройство к сети, когда уровень заряда опускается до 15–20 %. Короткая подзарядка в течение дня в пределах средних значений гораздо полезнее для смартфона, чем редкие длительные циклы от 0 % до 100 %.

Не допускайте перегрева

Высокая температура – главный враг любого аккумулятора. Нагрев существенно ускоряет химические реакции внутри батареи, приводя к ее быстрому и необратимому износу.

Чтобы предотвратить перегрев:

  • не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами или в нагретом автомобиле;
  • снимайте плотный чехол во время зарядки, если заметили, что устройство сильно нагревается;
  • не играйте в ресурсоемкие игры и не запускайте приложения, требующие больших ресурсов, когда смартфон подключен к розетке.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему важно обновлять приложения на смартфоне и как это влияет на его безопасность.

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