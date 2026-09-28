Если вы хоть немного следите за новостями в сфере кибербезопасности, то постоянно видите, как специалисты обнаруживают все новые вирусы для операционной системы Android, которые помогают мошенникам похищать ваши пароли или банковские данные. Впрочем, обычно такие истории касаются сомнительных приложений, загруженных из непроверенных источников.

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Android гораздо более открыт, чем iOS, ведь он позволяет использовать сторонние магазины приложений и скачивать программы напрямую. Конечно, это привлекает всевозможных мошенников, которые маскируют шпионские программы под полезные утилиты, поддельные обновления или фишинговые SMS. Однако открытость системы вовсе не означает, что ваш телефон беззащитен, утверждает издание Engadget.

Шпионское ПО любит действовать незаметно, но редко работает бесследно. К счастью, чтобы избавиться от шпиона, не нужен диплом программиста – большинство "инфекций" удаляются за несколько простых шагов. И вот несколько ключевых советов, как распознать шпионское ПО, как безопасно его удалить и каких простых привычек стоит придерживаться, чтобы ваш гаджет оставался в безопасности и в дальнейшем.

Как понять, что на вашем Android есть шпионская программа

Шпионское ПО обычно незаметно работает в фоновом режиме, рыщет в ваших данных и ждет, пока вы введете пароль или откроете какое-нибудь важное приложение. Однако действовать совершенно незаметно ему удается редко. Первое, на что стоит обратить внимание, – это внезапные изменения в работе смартфона. Если устройство начало без причины сильно тормозить, нагреваться или разряжаться в разы быстрее, чем обычно, это может быть тревожным сигналом.

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Также вы можете заметить странный скачок в расходе мобильного интернета или внезапное исчезновение свободного места в памяти, хотя вы не устанавливали новых приложений и не снимали миллион видео. Навязчивая реклама, постоянные перенаправления в браузере или странные SMS – тоже типичные симптомы. А если на телефоне появились неизвестные приложения или какие-то программы вдруг начали запрашивать доступ к камере, микрофону или геолокации – дело явно нечистое.

Сами по себе эти признаки еще не являются стопроцентным доказательством: отслуживший свой срок аккумулятор может разряжаться по целому ряду других причин, а старый телефон может время от времени просто глючить. Но если несколько таких симптомов появились одновременно или поведение гаджета резко изменилось – это повод задуматься и проверить устройство.

Главные истории дня

Хотя шпионская программа действительно может попасть на устройство, если кто-то взял ваш телефон и тайно установил ее, чаще всего заражение происходит удаленно. Фишинговые схемы заставляют людей переходить по вредоносным ссылкам или скачивать сомнительные файлы, а загрузка приложений в обход Google Play Store – это вообще игра с огнем, ведь они не проходят проверку Google. Сказать по правде: даже официальный Play Store не обладает абсолютным иммунитетом от вредоносных программ, хотя служба Google Play Защита и выявляет подавляющее большинство из них еще до того, как они нанесут ущерб.

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Как удалить шпионскую программу с Android-смартфона

Несмотря на пугающее название, удалить шпионское ПО с устройства вполне реально, и это не так уж и сложно.

Запустите проверку через Google Play Защита: откройте Play Store, нажмите на значок своего профиля, выберите "Play Защита" и нажмите "Сканировать". Как правило, служба проверяет устройство регулярно, но вы всегда можете запустить внеочередное сканирование вручную.

Установите проверенный антивирус. Вариантов достаточно, но такие программы, как Bitdefender Mobile Security или Malwarebytes, – это надежные решения, способные обнаружить угрозы, пропущенные при ручной проверке.

Проверьте права администратора устройства в настройках: перейдите в "Настройки" > "Безопасность и конфиденциальность" > "Администраторы устройства" и отзовите доступ у любого приложения, вызывающего подозрения.

Перезагрузите телефон в безопасном режиме, если подозрительные приложения упорно не удаляются. Нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем удерживайте палец на значке "Выключить", пока не появится предложение перейти в безопасный режим. Это временно отключит все сторонние приложения и позволит без проблем удалить вредоносную программу.

Сделайте сброс к заводским настройкам, если шпионская программа оказалась слишком упорной и никак не исчезает.

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Как защитить свой Android от шпионских программ

По сути, Android – вполне безопасная операционная система, но при условии, что вы скачиваете приложения только из Google Play и соблюдаете элементарные меры безопасности в сети. Вот несколько простых шагов, которые помогут сохранить ваш телефон в безопасности:

Загружайте приложения только из Google Play Store.

Даже в официальном магазине не устанавливайте все подряд и не ориентируйтесь только на высокий рейтинг. Проверьте профиль разработчика (является ли это солидной компанией), заодно ознакомьтесь с разделом "Безопасность данных", чтобы знать, какие данные собирает приложение и шифрует ли оно информацию. Обязательно анализируйте запрашиваемые разрешения: программе для чтения PDF-файлов, например, точно не нужны ваш GPS или доступ к SMS.

Убедитесь, что в настройках безопасности отключено разрешение на установку приложений из неизвестных источников.

Регулярно просматривайте список всех установленных приложений и без жалости удаляйте все незнакомое или ненужное.

Своевременно устанавливайте системные обновления, чтобы устранять новые уязвимости системы.

Используйте надежные пароли и обязательно включите двухфакторную аутентификацию.

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Открытость Android – это то, что делает его удобным и гибким, но в то же время она требует от пользователя ответственности за собственное устройство. Быстрая проверка через Play Защита, хороший антивирус и привычка удалять подозрительные приложения легко уберегут вас от подавляющего большинства угроз.

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