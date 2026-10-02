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Как ускорить зарядку смартфона: интересный лайфхак

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Как ускорить зарядку смартфона: интересный лайфхак
Как режим полёта влияет на зарядку. Источник: magnific

Зарядку смартфона можно немного ускорить, если перед подключением к сети включить режим полета. Он отключает мобильную связь и Wi-Fi, благодаря чему устройство тратит меньше энергии во время зарядки.

В то же время существенного сокращения времени ожидать не стоит — обычно речь идет лишь о нескольких минутах. Новые испытания на современном смартфоне подтвердили, что эффект действительно есть, но зависит от условий.

Как режим полета влияет на зарядку

Современные смартфоны с аккумуляторами емкостью 4000–5000 мА·ч и более могут долго работать без подзарядки, однако их полная зарядка занимает немало времени. Один из самых распространенных способов немного сократить этот период — включить режим полета.

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Отключение мобильной сети и Wi-Fi снижает энергопотребление устройства, поэтому больше энергии может поступать непосредственно в аккумулятор. Эффективность этого способа проверялась ещё в 2014 году: эксперимент CNET показал экономию около четырёх минут при полной зарядке и примерно 11 минут при зарядке до 50%.

Как ускорить зарядку смартфона: интересный лайфхак

Как ускорить зарядку смартфона. Источник: magnific

Что показали новые тесты

Актуальность метода проверили на Samsung Galaxy S24 Ultra. Смартфон полностью разряжали, после чего заряжали до 100% с помощью зарядного устройства CMF Power 65W GaN при температуре около 25 °C.

В режиме полета Galaxy S24 Ultra полностью заряжался за 1 час 2 минуты, тогда как с включенными мобильной сетью и Wi-Fi — за 1 час 9 минут. За несколько недель тестирования средняя разница составляла около пяти минут, обычно — от 4 до 7 минут.

В то же время в режиме полета недоступны обычные звонки и сообщения через мобильную сеть, поэтому выгода от его использования остается небольшой.

Температура также имеет значение

Тесты показали, что скорость зарядки зависит и от температуры смартфона. При нагревании Galaxy S24 Ultra до 32–33 °C даже с отключенными сетями зарядка длилась от 1 часа 14 минут до 1 часа 21 минуты.

После стабилизации температуры режим "в самолете" снова регулярно сокращал время зарядки на несколько минут. В то же время результат зависит от модели смартфона, зарядного устройства и условий, поэтому универсальной экономии в 4–7 минут ожидать не стоит.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько времени полностью заряженный телефон можно держать на зарядке.

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