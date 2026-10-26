Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек: эти хитрости знают не все

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Восемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с ДолговымВосемь недель испытаний: три даты до конца года, которые могут изменить ход войны. Интервью с Долговым"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМ"Не понимаю, что произошло": звездный гимнаст Ковтун, отказавшийся от Украины и сменивший гражданство, не смог объяснить провал на ЧМПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответПочему реактивные дроны начали долетать до Ровенской, Волынской и Львовской областей: в Воздушных силах дали ответБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация – два пожилых мужчины со смартфонамиПенсионерам в Украине предлагают спецтариф на мобильную связь: какова цена и условияПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряПять знаков зодиака увидят изменения в своих отношениях и финансовом положении после 26 октябряСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаСвободный экспорт металлолома может вернуть "серые" схемы и лишить металлургию стратегического сырья – медиаИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИнвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как меняются портфели клиентовИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныИз 64 узбеков выжили трое: всплыли подробности о том, как Россия бросает иностранцев на войну против УкраиныПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в СербииПутин теряет одного из последних союзников в Европе: что означает поражение Вучича на выборах в Сербии

Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек: эти хитрости знают не все

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
669
Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек: эти хитрости знают не все
Еще один важный шаг – освобождение памяти. Источник: pexels

Со временем смартфоны могут начинать работать медленнее: программы зависают, экран блокируется, а даже набор текста становится неудобным. Это не всегда означает, что устройство нужно заменять или сбрасывать до заводских настроек.

Причины замедления могут быть разными – от нехватки свободной памяти до износа батареи. OBOZ.UA рассказывает о нескольких способах улучшить производительность телефона без радикальных мер.

Почему смартфон начинает работать медленнее

Причины снижения производительности зависят от операционной системы. На Android на скорость работы могут влиять переполненное хранилище, большое количество программ в фоновом режиме, устаревшее программное обеспечение и износ компонентов.

На устройствах Apple, в частности iPhone и iPad, проблемы также могут возникать из-за ухудшения состояния аккумулятора, экстремальных температур или проблем с подключением к интернету.

Читайте также
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
915
Возможно, вы не знали: как открыть секретное меню на телевизоре
915
Возможно, вы не знали: как открыть секретное меню на телевизоре
Алина МилсентАлина Милсент
306
На каком расстоянии от стены ставить проектор: подробное объяснение
306
На каком расстоянии от стены ставить проектор: подробное объяснение
Алина МилсентАлина Милсент
3,7 т.
Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах
3,7 т.
Переход на зимнее время: нужно ли переводить часы на смартфонах и компьютерах

Как ускорить Android без сброса настроек

Производитель устройств Android HONOR рекомендует несколько способов восстановить скорость работы смартфона.

  • Перезагрузите телефон. Это поможет закрыть активные процессы и освободить системные ресурсы.
  • Обновите операционную систему. Установка доступных обновлений позволяет исправлять ошибки, повышать безопасность и улучшать совместимость с приложениями.
  • Освободите место в хранилище. Удалите ненужные файлы, фотографии и приложения, которыми больше не пользуетесь.
  • Очистите кэш приложений. Некоторые приложения накапливают значительный объем временных данных. При этом со временем кэш может создаваться повторно.
  • Удалите или отключите ненужные приложения. Это поможет снизить излишнее потребление ресурсов устройства.
  • Уменьшите количество системных анимаций. Это может ускорить переходы между экранами.

Также производитель предлагает ограничивать некоторые фоновые процессы через настройки разработчика. Однако с этим следует быть осторожными, поскольку такие изменения могут повлиять на работу некоторых приложений.

Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек: эти хитрости знают не все

Как ускорить смартфон без сброса до заводских настроек. Источник: pexels

Как улучшить производительность iPhone

Apple также дает рекомендации на случай, если iPhone или iPad начинает работать медленнее.

В первую очередь стоит проверить подключение к интернету. Медленная или перегруженная сеть может вызывать задержки в работе приложений, которым требуется подключение.

Компания также советует не закрывать все приложения постоянно. Завершать работу стоит прежде всего тех приложений, которые не отвечают на команды, поскольку после принудительного закрытия их данные придется загружать заново.

Еще один важный шаг – освобождение памяти. По рекомендациям Apple, чтобы предотвратить проблемы с производительностью, нужно оставлять не менее 1 ГБ свободного места.

Чтобы освободить хранилище, откройте раздел "Настройки", перейдите в пункт "Основные", а затем – "Хранилище iPhone". Там можно удалить ненужные приложения или воспользоваться функцией выгрузки приложения, которая позволяет сохранить его документы и данные.

Также Apple рекомендует учитывать следующие факторы:

  • Режим энергосбережения. Он ограничивает выполнение некоторых действий для экономии заряда, из-за чего отдельные задачи могут выполняться медленнее.
  • Температура. Сильная жара или холод могут негативно влиять на работу устройства.
  • Состояние аккумулятора. Со временем батарея теряет емкость и производительность, поэтому может потребоваться ее замена.

Когда стоит заменить смартфон

Если после оптимизации телефон продолжает работать медленно, возможно, его компоненты уже не обеспечивают достаточную производительность для современных приложений и операционных систем.

Для Android-устройств в таком случае можно рассмотреть замену смартфона. В то же время для iPhone Apple рекомендует сначала проверить состояние аккумулятора: его замена или обращение в сервисный центр могут стать альтернативой покупке нового устройства.

В целом о замене телефона стоит задуматься, если проблемы со скоростью не исчезают, устройство больше не отвечает потребностям владельца или его технические ограничения мешают повседневному использованию.

Напомним, улучшить покрытие домашней сети Wi-Fi можно с помощью старого смартфона. Его можно использовать как дополнительную точку доступа, чтобы передавать сигнал в места, где основной роутер работает недостаточно эффективно.

Как писал OBOZ.UA, мобильный интернет стоит выключать, когда смартфон подключен к Wi-Fi. Это поможет избежать лишнего расхода мобильного трафика, ведь некоторые приложения и системные службы могут продолжать передавать данные через мобильную сеть.

Похожие темы
Техно лайфхакиСмартфонлайфхак
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!