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Как улучшить результаты поиска Google: есть несколько секретов

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read4 мин
114
Как улучшить результаты поиска Google: есть несколько секретов
Появление ИИ-обзоров в поисковой выдаче Google имеет свои минусы, поэтому каждому стоит знать, как сделать поиск более эффективным. Источник: Pexels

Обзоры ИИ в поиске Google, похоже, никуда не исчезнут – в каком бы браузере вы ни искали, вы будете получать сгенерированную сводку над традиционной выдачей. В зависимости от запроса это порой даже избавляет пользователя от необходимости переходить на сторонние сайты. Хотя использовать обзоры ИИ именно так – не лучшая идея.

Несмотря на то что такие сводки порой помогают быстрее найти нужную информацию, они могут содержать фактические ошибки, выдуманные сведения, устаревшие данные и неработающие ссылки. Кроме того, искусственный интеллект не всегда учитывает важный контекст и может пропускать узкоспециализированные сайты с ценной информацией. Поэтому иногда приходится самостоятельно настраивать поиск, чтобы получить действительно полезные результаты, предупреждает издание BGR. Поэтому, если вы хотите эффективно искать что-то конкретное, стоит научиться сужать поисковый запрос с помощью специальных приемов. От поиска точных фраз до отключения сводки от ИИ – существует немало способов улучшить результаты выдачи Google. Правда, компания все активнее внедряет искусственный интеллект, поэтому полностью избегать таких подсказок становится сложнее.

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Кавычки помогают находить точные совпадения

Если взять поисковую фразу в двойные кавычки, Google будет искать именно такое сочетание слов в указанном порядке. Например, запрос Arthur James Pendleton без кавычек выдаст разнообразные результаты: система будет искать страницы, где упоминаются все три слова, даже если они расположены в другой последовательности или далеко друг от друга.

Среди результатов могут быть страницы с именами James Pentelton, Arthur Pendleton, Pendleton James или James Arthur. Но если взять поисковый запрос в кавычки вот так: "Arthur James Pendleton", Google будет показывать страницы, где полное имя упоминается именно в таком порядке. Оно может быть в заголовке, тексте или адресе страницы. Так можно значительно сузить поиск, а если точного совпадения нет, система сообщит об этом. Этот прием полезен не только для поиска имен, но и для проверки авторства цитат или поиска первоисточника какого-либо текста.

Как улучшить результаты поиска Google: есть несколько секретов

Специальные команды позволяют сужать поиск в Google и делать его более точным. Источник: Pexels

Операторы помогают фильтровать результаты

Операторы – это специальные слова и символы, которые добавляют в поисковый запрос, чтобы точнее настроить выдачу. Среди самых полезных – такие:

  • AND – ищет страницы, где упоминаются оба термина. Например, запрос ""Python" AND "JavaScript"" покажет материалы, в которых есть названия обоих языков программирования.
  • OR – ищет страницы, где есть хотя бы один из указанных терминов. AND и OR нужно писать заглавными буквами.
  • Минус (-) – исключает из результатов страницы с определенным словом. Например, запрос "Солнечный курорт для отпуска -Испания" поможет найти солнечные места для отдыха, но без Испании.
  • site: – ограничивает поиск конкретным сайтом. Например, "site:obozrevatel.com "iPhone 18 Pro"" покажет материалы об этом смартфоне на нашем сайте. Чтобы найти статьи об аксессуарах, но исключить зарядные устройства, можно добавить "AND "аксессуары" -зарядка".
  • intitle: – ищет страницы, в заголовках которых есть нужное слово или фраза. Например, "site:bgr.com intitle:"iPhone 18 Pro"" поможет найти материалы на этом сайте с соответствующей фразой в заголовке.

Поиск по изображению

Иногда для поиска у вас есть только фотография – например, автомобиля, здания, цветка, животного или известного человека. В таком случае вместо того, чтобы описывать увиденное словами, можно воспользоваться обратным поиском через Google Lens. Правда, если исходное изображение еще не попало в индекс поисковой системы, результатов может не быть.

На компьютере для этого нужно:

  1. Открыть главную страницу Google или новую вкладку в Chrome.
  2. Нажать на значок камеры "Поиск по изображению", чтобы открыть Google Lens.
  3. Загрузить фотографию или вставить ссылку на нее.
  4. Если используется ссылка, нажать "Поиск".

На смартфоне удобнее всего воспользоваться Chrome или приложением Google, в которых уже есть Google Lens:

  1. Открыть новую пустую вкладку.
  2. Нажать значок камеры, чтобы запустить Google Lens.
  3. Сфотографировать нужный объект, нажав кнопку затвора.
  4. Или выбрать изображение из галереи с помощью значка фотографии рядом с кнопкой затвора.

Также можно искать изображения прямо на сайте: на компьютере нужно щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, а на смартфоне – зажать пальцем. В меню следует выбрать "Искать это изображение с помощью Google Lens" или "Искать изображение в Google".

Как улучшить результаты поиска Google: есть несколько секретов

Специальные команды позволяют исключить ИИ-обзор из поисковой выдачи. Источник: Supatman

Как скрыть ИИ-обзоры в поиске

Есть несколько способов убрать ИИ-обзоры из результатов Google, если они мешают. Один из самых простых – добавить команду "-ai" перед поисковым запросом. Как и в других случаях с минусом перед словом, это должно исключить из выдачи результаты, содержащие AI.

Другой вариант – создать собственный фильтр, который будет каждый раз открывать вкладку "Веб" после ввода запроса. В ней нет ИИ-обзоров. Однако они могут быть полезны, например, когда нужно быстро найти инструкцию или простой рецепт, поэтому постоянно пользоваться таким фильтром удобно не всем.

Еще один способ – установить расширение, которое скрывает ИИ-обзоры и при необходимости позволяет снова их включить. Для Chrome и других браузеров на базе Chromium существует расширение Hide Google AI Overviews. После установки оно возвращает привычный вид поисковой выдачи, убирая не только ИИ-обзоры, но и вкладку AI Mode. Если позднее захочется снова пользоваться этими функциями, расширение можно отключить: для этого нужно щелкнуть по его значку правой кнопкой мыши, выбрать "Управление расширением" и переключить соответствующий параметр.

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