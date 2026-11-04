Как улучшить результаты поиска Google: есть несколько секретов
Обзоры ИИ в поиске Google, похоже, никуда не исчезнут – в каком бы браузере вы ни искали, вы будете получать сгенерированную сводку над традиционной выдачей. В зависимости от запроса это порой даже избавляет пользователя от необходимости переходить на сторонние сайты. Хотя использовать обзоры ИИ именно так – не лучшая идея.
Несмотря на то что такие сводки порой помогают быстрее найти нужную информацию, они могут содержать фактические ошибки, выдуманные сведения, устаревшие данные и неработающие ссылки. Кроме того, искусственный интеллект не всегда учитывает важный контекст и может пропускать узкоспециализированные сайты с ценной информацией. Поэтому иногда приходится самостоятельно настраивать поиск, чтобы получить действительно полезные результаты, предупреждает издание BGR. Поэтому, если вы хотите эффективно искать что-то конкретное, стоит научиться сужать поисковый запрос с помощью специальных приемов. От поиска точных фраз до отключения сводки от ИИ – существует немало способов улучшить результаты выдачи Google. Правда, компания все активнее внедряет искусственный интеллект, поэтому полностью избегать таких подсказок становится сложнее.
Кавычки помогают находить точные совпадения
Если взять поисковую фразу в двойные кавычки, Google будет искать именно такое сочетание слов в указанном порядке. Например, запрос Arthur James Pendleton без кавычек выдаст разнообразные результаты: система будет искать страницы, где упоминаются все три слова, даже если они расположены в другой последовательности или далеко друг от друга.
Среди результатов могут быть страницы с именами James Pentelton, Arthur Pendleton, Pendleton James или James Arthur. Но если взять поисковый запрос в кавычки вот так: "Arthur James Pendleton", Google будет показывать страницы, где полное имя упоминается именно в таком порядке. Оно может быть в заголовке, тексте или адресе страницы. Так можно значительно сузить поиск, а если точного совпадения нет, система сообщит об этом. Этот прием полезен не только для поиска имен, но и для проверки авторства цитат или поиска первоисточника какого-либо текста.
Операторы помогают фильтровать результаты
Операторы – это специальные слова и символы, которые добавляют в поисковый запрос, чтобы точнее настроить выдачу. Среди самых полезных – такие:
- AND – ищет страницы, где упоминаются оба термина. Например, запрос ""Python" AND "JavaScript"" покажет материалы, в которых есть названия обоих языков программирования.
- OR – ищет страницы, где есть хотя бы один из указанных терминов. AND и OR нужно писать заглавными буквами.
- Минус (-) – исключает из результатов страницы с определенным словом. Например, запрос "Солнечный курорт для отпуска -Испания" поможет найти солнечные места для отдыха, но без Испании.
- site: – ограничивает поиск конкретным сайтом. Например, "site:obozrevatel.com "iPhone 18 Pro"" покажет материалы об этом смартфоне на нашем сайте. Чтобы найти статьи об аксессуарах, но исключить зарядные устройства, можно добавить "AND "аксессуары" -зарядка".
- intitle: – ищет страницы, в заголовках которых есть нужное слово или фраза. Например, "site:bgr.com intitle:"iPhone 18 Pro"" поможет найти материалы на этом сайте с соответствующей фразой в заголовке.
Поиск по изображению
Иногда для поиска у вас есть только фотография – например, автомобиля, здания, цветка, животного или известного человека. В таком случае вместо того, чтобы описывать увиденное словами, можно воспользоваться обратным поиском через Google Lens. Правда, если исходное изображение еще не попало в индекс поисковой системы, результатов может не быть.
На компьютере для этого нужно:
- Открыть главную страницу Google или новую вкладку в Chrome.
- Нажать на значок камеры "Поиск по изображению", чтобы открыть Google Lens.
- Загрузить фотографию или вставить ссылку на нее.
- Если используется ссылка, нажать "Поиск".
На смартфоне удобнее всего воспользоваться Chrome или приложением Google, в которых уже есть Google Lens:
- Открыть новую пустую вкладку.
- Нажать значок камеры, чтобы запустить Google Lens.
- Сфотографировать нужный объект, нажав кнопку затвора.
- Или выбрать изображение из галереи с помощью значка фотографии рядом с кнопкой затвора.
Также можно искать изображения прямо на сайте: на компьютере нужно щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, а на смартфоне – зажать пальцем. В меню следует выбрать "Искать это изображение с помощью Google Lens" или "Искать изображение в Google".
Как скрыть ИИ-обзоры в поиске
Есть несколько способов убрать ИИ-обзоры из результатов Google, если они мешают. Один из самых простых – добавить команду "-ai" перед поисковым запросом. Как и в других случаях с минусом перед словом, это должно исключить из выдачи результаты, содержащие AI.
Другой вариант – создать собственный фильтр, который будет каждый раз открывать вкладку "Веб" после ввода запроса. В ней нет ИИ-обзоров. Однако они могут быть полезны, например, когда нужно быстро найти инструкцию или простой рецепт, поэтому постоянно пользоваться таким фильтром удобно не всем.
Еще один способ – установить расширение, которое скрывает ИИ-обзоры и при необходимости позволяет снова их включить. Для Chrome и других браузеров на базе Chromium существует расширение Hide Google AI Overviews. После установки оно возвращает привычный вид поисковой выдачи, убирая не только ИИ-обзоры, но и вкладку AI Mode. Если позднее захочется снова пользоваться этими функциями, расширение можно отключить: для этого нужно щелкнуть по его значку правой кнопкой мыши, выбрать "Управление расширением" и переключить соответствующий параметр.
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