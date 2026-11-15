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Как улучшить сигнал Wi-Fi дома: роутер менять не нужно

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read3 мин
1,6 т.
Как улучшить сигнал Wi-Fi дома: роутер менять не нужно
Wi-Fi роутер. Иллюстративное фото. Источник: simpson33

Плохой сигнал Wi-Fi в квартире не всегда означает, что пора покупать новый роутер. Есть несколько способов улучшить качество беспроводного соединения, в частности с помощью дополнительного оборудования и правильной настройки уже существующей сети.

Об этом пишет PCWorld, собравший несколько практических решений для устранения проблем с домашним интернетом. Они помогут улучшить покрытие, уменьшить помехи и обеспечить более стабильное соединение в разных комнатах.

Как расширить покрытие Wi-Fi

Один из способов улучшить сигнал в дальних комнатах – воспользоваться усилителем Wi-Fi (репитером) или точкой доступа. Первое устройство беспроводным способом подключается к роутеру и повторно передает его сигнал, расширяя зону покрытия. Точка доступа выполняет похожую функцию, но подключается к роутеру с помощью Ethernet-кабеля.

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В то же время у этих вариантов есть свои особенности. Репитер может снижать доступную пропускную способность сети, поскольку одновременно обменивается данными с роутером и подключенными устройствами. У точки доступа такого недостатка нет, однако для ее работы нужно проложить кабель.

Как улучшить сигнал Wi-Fi дома: роутер менять не нужно

Wi-Fi-маршрутизатор. Источник: Pexels

Как провести интернет в другие комнаты без длинных кабелей

Еще один вариант – адаптеры Powerline. Обычно они продаются комплектом из двух устройств, которые подключаются к обычным розеткам и передают интернет-сигнал через домашнюю электросеть. Это позволяет получить проводное подключение в другой комнате без прокладки длинного Ethernet-кабеля.

Для лучшей работы адаптеры желательно подключать к розеткам, относящимся к одной электрической цепи. Также их не рекомендуют включать через удлинители или сетевые фильтры – это может ухудшить качество соединения.

Как подключить несколько устройств через один кабель

Если в комнате уже есть Ethernet-кабель, но к интернету нужно подключить несколько устройств, можно воспользоваться сетевым коммутатором (Ethernet switch). Он распределяет одно проводное подключение между несколькими портами, позволяя одновременно подключить телевизор, игровую консоль, компьютер или другое оборудование.

Переход части устройств на проводное соединение также снижает нагрузку на Wi-Fi-сеть, что может положительно повлиять на работу других гаджетов.

Как улучшить сигнал Wi-Fi дома: роутер менять не нужно

Wi-Fi-маршрутизатор. Источник: Pexels

Что делать, если слабый Wi-Fi на компьютере

Если проблема касается стационарного компьютера со слабым или устаревшим Wi-Fi-модулем, одним из решений может стать установка отдельной PCIe-карты с поддержкой современных стандартов беспроводной связи. У некоторых моделей есть антенна на кабеле, которую можно разместить подальше от помех.

Для компьютеров и ноутбуков, на которых нельзя установить такую карту, альтернативой может стать USB Wi-Fi-адаптер. Он позволяет обновить возможности беспроводного подключения, а модели с выносной антенной или подставкой помогают разместить приемник в месте с более сильным сигналом.

Если у ноутбука нет Ethernet-порта, для проводного подключения можно использовать USB-C-хаб с соответствующим разъемом. Достаточно подключить его к ноутбуку, а затем вставить Ethernet-кабель.

Как улучшить Wi-Fi без дополнительного оборудования

Перед покупкой новых устройств стоит попробовать несколько простых способов:

  • Измените расположение роутера. Не стоит прятать его в шкафах и ящиках или ставить рядом с металлическими предметами, микроволновками и толстыми стенами. Лучше разместить устройство повыше и как можно ближе к центральной части жилья.
  • Проверьте частотный диапазон. Переход с 2,4 ГГц на 5 ГГц или 6 ГГц может обеспечить более высокую скорость. Однако новые диапазоны имеют меньший радиус действия, поэтому на большом расстоянии сигнал может быть слабее.
  • Смените канал Wi-Fi. В многоквартирных домах сети соседей могут мешать друг другу, особенно если используют одинаковые каналы. С помощью специальных программ для анализа Wi-Fi можно определить менее загруженный канал и установить его в настройках роутера.

Как писал OBOZ.UA, проблемы с Wi-Fi в квартире могут возникать даже тогда, когда роутер расположен неподалеку от устройства. Причиной часто становятся физические препятствия: бетонные и кирпичные стены, металлическая мебель, большие зеркала и даже аквариумы, которые ослабляют радиосигнал.

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