Как поддерживать заряд компьютера, когда нет света: полезные советы

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Каждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоКаждый пятый студент переходит на русский язык в ответ: в каком регионе ситуация хуже всегоКакие решения относительно пенсий разработали в правительствеНовые ограничения пенсий: какое решение подготовили в правительстве и почему это не сработаетСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – ГенштабСилы обороны сократили численность армии РФ на 1 710 оккупантов и сожгли 6 танков врага – Генштаб"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армии"Как долго смогла бы Европа?" Экс-офицер Бундесвера отметил выносливость украинской армииГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийГде сегодня бесплатно смотреть Северная Ирландия – Украина. Расписание трансляций Лиги нацийОтражение воздушной атаки РФОккупанты атаковали Украину почти сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов удалось сбитьГороскоп на выходные 14-15 ноября: какие знаки ждут романтические встречиГороскоп на выходные 14-15 ноября: какие знаки ждут романтические встречиВодительское удостоверение в Украине. ИллюстрацияВо Львовской области полицейский оштрафовал водителя, потому что увидел "D" в техпаспорте: история получила интересное продолжениеУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейУиткофф и Кушнер начали подготовку к крупнейшему обмену пленными между Украиной и РоссиейРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорахРоссия требует возвращения НАТО к границам 1997 года: в ISW рассказали о "ловушке Кремля" на мирных переговорах
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Как поддерживать заряд компьютера, когда нет света: полезные советы

Елена БылимЕлена Былим
Time to read3 мин
189
Как поддерживать заряд компьютера, когда нет света: полезные советы
Держать настольный компьютер включенным во время отключения электроэнергии. Источник: unsplash.com/@sumup

Отключение электроэнергии может прервать работу за компьютером, сорвать важную онлайн-встречу или лишить доступа к интернету. Даже если ноутбук продолжает работать от собственного аккумулятора, домашний маршрутизатор и другое сетевое оборудование без питания выключаются.

Чтобы избежать таких неудобств, стоит заранее позаботиться о резервных источниках электроэнергии. Есть несколько способов поддерживать работу домашней сети и оставаться на связи во время блэкаутов, отмечает издание engadget.com.

Проверьте сетевое оборудование и подготовьте ИБП

Прежде чем организовывать резервное питание, нужно выяснить, какие устройства обеспечивают доступ к интернету в вашем доме. Если используется кабельное подключение, обычно необходимо обеспечить питание модема и маршрутизатора. В оптоволоконной сети, помимо роутера, работает оптический сетевой терминал (ONT) – устройство, через которое оптоволоконный кабель подключается к дому. Если он расположен в другой комнате, чем маршрутизатор, для стабильной работы обоих устройств могут понадобиться отдельные источники резервного питания. Также стоит уточнить у интернет-провайдера, есть ли у оборудования резервная батарея и продолжает ли сеть работать во время отключений.

Читайте также
Алина МилсентАлина Милсент
1,6 т.
Как сохранить заряд телефона во время блэкаута: 7 настроек, которые стоит изменить прямо сейчас
1,6 т.
Как сохранить заряд телефона во время блэкаута: 7 настроек, которые стоит изменить прямо сейчас
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
486
Meta использует ваши фото из Instagram для обучения ИИ: как это запретить. Инструкция
486
Meta использует ваши фото из Instagram для обучения ИИ: как это запретить. Инструкция
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
1,7 т.
Что означает синий индикатор на экране Android: стоит ли волноваться
1,7 т.
Что означает синий индикатор на экране Android: стоит ли волноваться

Один из самых удобных способов поддерживать работу сетевого оборудования – использовать источник бесперебойного питания (ИБП). Его устанавливают между электрической розеткой и устройствами, которые нужно обеспечить электроэнергией. Когда отключается электричество, ИБП автоматически переходит на питание от аккумулятора.

Как поддерживать заряд компьютера, когда нет света: полезные советы

ИБП – один из самых удобных способов поддерживать работу компьютера. Источник: Коллаж из фотографий click.ua и advantecit.co.uk

Продолжительность автономной работы зависит от емкости батареи и энергопотребления подключенной техники. Перед использованием стоит провести проверку: отключить устройство от электросети и убедиться, что маршрутизатор и модем продолжают работать.

Какие источники питания помогут во время блэкаута

При длительных отключениях электроэнергии можно использовать генератор. Он вырабатывает электроэнергию благодаря работе двигателя на бензине, дизельном топливе или газе. Такой вариант позволяет обеспечивать питанием не только компьютер, но и другие бытовые приборы. Вместе с тем генераторы требуют регулярного обслуживания, запаса топлива и подходящего места для установки. Важно помнить о безопасности: генератор можно использовать только на открытом воздухе, как можно дальше от окон, дверей и вентиляционных отверстий, поскольку выхлопные газы содержат опасный угарный газ.

Еще одним альтернативным решением являются солнечные панели в сочетании с аккумуляторной системой. Они преобразуют солнечное излучение в электроэнергию, которую можно использовать для работы компьютера и зарядки других устройств. Излишек выработанной энергии накапливается в аккумуляторах и может использоваться вечером или во время отключений. Такая система является перспективным вариантом для автономного питания, однако ее эффективность зависит от погодных условий, количества солнечного света и мощности оборудования. Кроме того, установка панелей и аккумуляторов требует первоначальных финансовых затрат.

Как поддерживать заряд компьютера, когда нет света: полезные советы

Солнечные панели для питания аккумулятора. Источник: unsplash.com/@raecaspar

Как продлить работу ноутбука и сэкономить заряд

У ноутбуков есть важное преимущество перед стационарными компьютерами – встроенный аккумулятор. Благодаря ему устройство может работать без подключения к электросети в течение нескольких часов. Продолжительность автономной работы зависит от емкости батареи, мощности ноутбука и выполняемых задач.

Для работы с документами, чтения текстов или переписки обычно требуется меньше энергии, чем для обработки видео, запуска требовательных программ или компьютерных игр. Поэтому во время отключений ноутбук часто становится более практичной альтернативой стационарному компьютеру.

  1. Чтобы аккумулятор разряжался медленнее, стоит включить режим энергосбережения в настройках операционной системы. Он помогает ограничить фоновые процессы и снизить энергопотребление. Также рекомендуется уменьшить яркость экрана, закрыть программы, которыми вы не пользуетесь, и отключить ненужные функции.
  2. Например, Bluetooth можно отключить, если к ноутбуку не подключены беспроводные устройства. Wi-Fi также можно выключить, если доступ к интернету не нужен, но для работы онлайн его, конечно, придется оставить включенным.
  3. Важную роль играет и общее техническое состояние компьютера. Регулярная очистка от пыли помогает поддерживать нормальное охлаждение и предотвращает перегрев, из-за которого система может работать менее эффективно.
  4. Не стоит оставлять открытыми десятки ненужных вкладок и программ, поскольку некоторые из них продолжают использовать ресурсы устройства в фоновом режиме. Если нужно сэкономить электроэнергию не только для компьютера, но и для других нужд, целесообразно использовать энергосберегающие лампы и выключать освещение в комнатах, где никого нет.

В заключение стоит помнить, что резервное питание компьютера и доступ к интернету – это две отдельные задачи. Даже если ноутбук или стационарный ПК продолжает работать, без питания маршрутизатора и оборудования провайдера соединение может пропасть.

Поэтому для комфортной работы во время блэкаутов нужно заранее позаботиться о питании всех необходимых устройств, проверить их совместимость с резервными источниками и научиться рационально использовать заряд аккумуляторов.

OBOZ.UA также предлагает советы по очистке вентиляторов ноутбука, чтобы защитить его от перегрева.

Похожие темы
Техно блогаккумуляторгаджетбатареялайфхакэлектроэнергиякомпьютер
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!